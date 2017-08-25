Новости и мероприятия

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Заболеваемость россиян ожирением выросла в два раза за пять лет (с 2011 по 2015 год). Одновременно ухудшились статистические показатели по диабету второго типа, нарушениям пищеварительной и эндокринной систем. Ученые связывают эти изменения с тем, что в нашей стране недостаточно внимания уделяется вопросам здорового питания и нарушено взаимодействие между профильными учреждениями.
Я знаю центральные районные больницы, где на 12 участках остался один терапевт. Знаю детские поликлиники, которые более чем на 50% не укомплектованы педиатрами. Знаю, где врачей активно заменяют на фельдшеров и что есть районы, где вообще нет ни одного врача. Знаю, что сводные цифры Росстата не отражают истинного положения дела.
19 и 20 октября в гостинице «Измайлово Вега», в Москве, состоится XIX Всероссийская конференция с международным участием «Жизнеобеспечение при критических состояниях». В этом году она будет посвященная 80-летию НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского и юбилею Виктора Васильевича Мороза, лауреата премии Правительства РФ, заслуженного врача России, который долгие годы был директором ГУ НИИ общей реаниматологии РАН, лауреат первой национальной премии лучшим врачам России «Призвание», член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор.
Информируем вас о работе на нового интернет-канала для медицинских работников «Med2Med». «Med2Med» отличается от всех привычных медицинских ресурсов. Цель канала – создание полезного информационного материала, охватывающего профессиональную деятельность и интересы медицинских работников.
9 ноября 2017 года состоится конференция «Медицинский бизнес. Российский и зарубежный опыт». Это профессиональная площадка для диалога представителей власти и бизнеса. Участникам конференции обсудят актуальные вопросы: прогнозы, перспективы и стратегию развития медицинского бизнеса, законодательные изменения, инвестиции и инновации, современные технологии и практику их внедрения, вопросы цифровой трансформации отрасли, поделятся российским и международным опытом по эффективному управлению клиникой.
С 6 по 9 сентября в Санкт-Петербурге пройдет XXVII Ежегодная международная конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра». Впервые она проводится при поддержке Международной федерации обществ фертильности (IFFS).
Всероссийское общество онкогематологии «СОДЕЙСТВИЕ» по инициативе пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ) запустили акцию "ЯверюПРЕЗИДЕНТуслышит". Цель акции – привлечь внимание власти к вопросу доступности инновационных препаратов для лечения ХМЛ.