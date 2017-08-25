Новости и мероприятия

Я знаю центральные районные больницы, где на 12 участках остался один терапевт. Знаю детские поликлиники, которые более чем на 50% не укомплектованы педиатрами. Знаю, где врачей активно заменяют на фельдшеров и что есть районы, где вообще нет ни одного врача. Знаю, что сводные цифры Росстата не отражают истинного положения дела.