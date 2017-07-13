Новости и мероприятия

Семинар «Рекомендации и опыт по успешному развитию клиники» (25-26 июля 2017 года). В сегодняшней экономической ситуации выживут и будут развиваться те ЛПУ, которые успешно внедряют самые эффективные управленческие решения и сервис. Мы собрали все лучшее, что работает на двухдневном практикуме!