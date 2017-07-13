Новости и мероприятия

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7 июля 2017 г. в Москве прошел IV Всероссийский Конгресс «Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности в России и в ЕАЭС 2017», организатором которого выступила компания «АСЭРГРУПП».
Союз охраны психического здоровья объявляет Конкурс на звание социально-ответственного предприятия в сфере охраны психического здоровья «Признание». К участию в Конкурсе приглашаются социально-ориентированные коммерческие организации Северо-Западного федерального округа.
Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на парфюмерно-косметическом рынке - руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов.
Применение препарата пембролизумаб приводит к снижению прямых медицинских затрат и экономии бюджета при лечении пациентов с метастатической и нерезектабельной меланомой. Данные фармакоэкономической эффективности препарата были представлены на научном онкологическом форуме «Белые ночи-2017», прошедшем в Санкт-Петербурге с 23 по 25 июня.
Семинар «Рекомендации и опыт по успешному развитию клиники» (25-26 июля 2017 года). В сегодняшней экономической ситуации выживут и будут развиваться те ЛПУ, которые успешно внедряют самые эффективные управленческие решения и сервис. Мы собрали все лучшее, что работает на двухдневном практикуме!