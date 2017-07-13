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Новости и мероприятия

13 июля 2017

IV Всероссийский Конгресс «Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности в России и в ЕАЭС 2017»

7 июля 2017 г. в Москве  прошел IV Всероссийский Конгресс «Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности в России и в ЕАЭС 2017», организатором которого выступила компания «АСЭРГРУПП».

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13 июля 2017

Половина врачей уверена, что пропаганда ЗОЖ влияет на образ жизни населения

Исследовательская компания MAR CONSULT выяснила отношение российских врачей[1] к пропаганде здорового образа жизни.

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13 июля 2017

Конкурс на звание социально-ответственного предприятия в сфере охраны психического здоровья «Признание»

Союз охраны психического здоровья объявляет Конкурс на звание социально-ответственного предприятия в сфере охраны психического здоровья «Признание». К участию в Конкурсе приглашаются социально-ориентированные коммерческие организации Северо-Западного федерального округа. 

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13 июля 2017

XIII Съезд и XVII Конгресс Российского общества урологов

8-10 ноября 2017 года в Москве пройдет XIII Съезд и XVII Конгресс Российского общества урологов. 

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12 июля 2017

III Ежегодная Международная Конференция «БьютиЛог» BEAUTYLOG-2017

Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на парфюмерно-косметическом  рынке  - руководителей  предприятий, коммерческих директоров, директоров  по логистике и управлению цепями поставок, директоров  по маркетингу и  продажам, директоров  по закупкам,  руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов.

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12 июля 2017

XIX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий» «ФармМедОбращение 2017»

16-17 октября 2017 г., Москва, Конгресс-центр ЦМТ

Включено в План научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Пленарное заседание

Секционные заседания

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12 июля 2017

III Ежегодная Международная Конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» Quality PharmLog-2017

 9 ноября  2017 г.  в г. Москве, Отеле Марриотт Гранд (ул.Тверская, д.26/1) состоится III Ежегодная Международная  Конференция   «Стандарты качества фармацевтической логистики» «Quality  PharmLog-2017»

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12 июля 2017

II Всероссийской конференции с международным участием "ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

II Всероссийская конференция с международным участием "ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" пройдет в Санкт-Петербурге 8-9 сентября 2017 года

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12 июля 2017

Применение препарата пембролизумаб

Применение препарата пембролизумаб приводит к снижению прямых медицинских затрат и экономии бюджета при лечении пациентов с метастатической и нерезектабельной меланомой. Данные фармакоэкономической эффективности препарата были представлены на научном онкологическом форуме «Белые ночи-2017», прошедшем в Санкт-Петербурге с 23 по 25 июня.

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12 июля 2017

Летняя «перезагрузка» в Петербурге для главного врача

Семинар «Рекомендации и опыт по успешному развитию клиники» (25-26 июля 2017 года). В сегодняшней экономической ситуации выживут и будут развиваться те ЛПУ, которые успешно внедряют самые эффективные управленческие решения и сервис. Мы собрали все лучшее, что работает на двухдневном практикуме!

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