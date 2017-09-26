Новости и мероприятия

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Национальная Премия в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» идет к финишу. До окончания приема заявок на участие в конкурсе премии осталaсь всего 1 неделя. Оргкомитет Премии «ПРИОРИТЕТ-2017» напоминает, что последним днем подачи заявок на участие в Национальной Премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» станет 30 сентября 2017 года. Время окончания приема заявок – полночь 00:00 1 октября текущего года.
7 декабря 2017 года ведущие радиологи, онкологи и медицинские физики поделятся своим опытом в области инновационных технологий при лечении рака в рамках Международной научно-практической Конференции «Ядерная медицина и лучевая терапия: современное состояние и ближайшие перспективы».
На конгрессе ESMO 2017, прошедшем в Мадриде 8-12 сентября, было представлено 35 докладов с новыми или уточненными данными клинических исследований применения пембролизумаба в монотерапии или комбинированных режимах в лечении 12 видов злокачественных новообразований, в том числе распространенной уротелиальной карциномы[i], рака желудка[ii], плоскоклеточного рака головы и шеи[iii], опухолей, характеризующихся высокой микросателлитной нестабильностью (MSI-H) или дефектами в системе репарации ДНК[iv], тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) [v], а также метастатического немелкок
Совместный Конгресс Министерства здравоохранения РФ и самого крупного объединения медицинских работников страны – Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», пройдет с 30 октября по 1 ноября 2017 года в Москве.
6-9 сентября в Санкт-Петербурге в конгресс-центре «Экспофорум» прошла XXVII Ежегодная международная Конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии: сегодня и завтра», организованная при поддержке Международной федерации обществ фертильности (IFFS). В течение четырех дней ведущие отечественные и зарубежные эксперты обсуждали ключевые вопросы современной репродуктивной медицины. В Конференции приняли участие свыше 1500 специалистов со всего мира.