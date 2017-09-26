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Новости и мероприятия

26 сентября 2017

До окончания приема заявок на участие в Национальной премии «ПРИОРИТЕТ-2017» осталaсь всего неделя

Национальная Премия в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» идет к финишу. До окончания приема заявок на участие в конкурсе премии осталaсь всего 1 неделя. Оргкомитет Премии «ПРИОРИТЕТ-2017» напоминает, что последним днем подачи заявок на участие в Национальной Премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» станет 30 сентября 2017 года.  Время окончания приема заявок – полночь 00:00 1 октября текущего года.   

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26 сентября 2017

Половина российских врачей оценивают состояние материально-технической базы учреждений как неудовлетворительное

Исследовательская компания MAR CONSULT выяснила мнение врачей про состояние материально-технической базы государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждений, в которых они работают.

 

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25 сентября 2017

Международная научно-практическая конференция по современному состоянию и развитию ядерной медицины

7 декабря 2017 года ведущие радиологи, онкологи и медицинские физики поделятся своим опытом в области инновационных технологий при лечении рака в рамках Международной научно-практической Конференции «Ядерная медицина и лучевая терапия: современное состояние и ближайшие перспективы». 

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25 сентября 2017

Итоги акции "V Ежегодной недели ранней диагностики рака головы и шеи"

Более 400 человек прошли бесплатный осмотр специалистов опухолей головы и шеи Ростовского онкоинститута

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21 сентября 2017

На конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) представлены новые данные применения иммуноонкологического препарата пембролизумаб в лечении 12 видов злокачественных новообразований

На конгрессе ESMO 2017, прошедшем в Мадриде  8-12 сентября, было представлено 35 докладов с новыми или уточненными данными клинических исследований применения пембролизумаба в монотерапии или комбинированных режимах в лечении 12 видов злокачественных новообразований, в том числе распространенной уротелиальной карциномы[i], рака желудка[ii], плоскоклеточного рака головы и шеи[iii], опухолей, характеризующихся высокой микросателлитной нестабильностью (MSI-H) или дефектами в системе репарации ДНК[iv], тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) [v], а также метастатического немелкок

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21 сентября 2017

ХII международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия»

Состоится 5-7 октября 2017  в Санкт-Петербурге

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21 сентября 2017

Конгресс «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения»

Совместный Конгресс Министерства здравоохранения РФ и самого крупного объединения медицинских работников страны – Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», пройдет с 30 октября по 1 ноября 2017 года в Москве. 

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20 сентября 2017

Национальная Школа Рентгенорадиологии

22-23 сентября в Тюмени состоится Национальная Школа Рентгенорадиологии Российского Общества Рентгенологов и Радиологов (РОРР).  

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20 сентября 2017

XXVII Ежегодная международная Конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии: сегодня и завтра»

6-9 сентября в Санкт-Петербурге в конгресс-центре «Экспофорум» прошла XXVII Ежегодная международная Конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии: сегодня и завтра», организованная при поддержке Международной федерации обществ фертильности (IFFS). В течение четырех дней ведущие отечественные и зарубежные эксперты обсуждали ключевые вопросы современной репродуктивной медицины. В Конференции приняли участие свыше 1500 специалистов со всего мира.

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19 сентября 2017

Врачи разных специальностей сплотились для борьбы с тромбозами

15 сентября в Казани состоялась первая из цикла междисциплинарных конференций, посвященных одной из самых актуальных проблем современной медицины – тромбозам и тромбоэмболии.  

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