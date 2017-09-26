Новости и мероприятия

На конгрессе ESMO 2017, прошедшем в Мадриде 8-12 сентября, было представлено 35 докладов с новыми или уточненными данными клинических исследований применения пембролизумаба в монотерапии или комбинированных режимах в лечении 12 видов злокачественных новообразований, в том числе распространенной уротелиальной карциномы[i], рака желудка[ii], плоскоклеточного рака головы и шеи[iii], опухолей, характеризующихся высокой микросателлитной нестабильностью (MSI-H) или дефектами в системе репарации ДНК[iv], тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) [v], а также метастатического немелкок