РКЛМ пройдет при поддержке ГМУ Управления делами Президента РФ

Председатель симпозиума, руководитель лабораторной службы ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой», М.Г.Вершинина отметила, что данное мероприятие позволит обсудить в профессиональном кругу вопросы патогенеза, клиники, диагностики и лечения сепсиса, отразит проблематику и даст возможность найти эффективные решения в борьбе с данной патологией.

Участие в организации и проведении этого мероприятия принимают участие сразу несколько учреждений, курируемых Главным медицинским управлением Управления делами Президента Российской Федерации, а именно ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» , ФГБУ «Клиническая больница» и ФГБУ ДПО «ЦГМА» .

Российский конгресс лабораторной медицины входит в перечень мероприятий Минздрава России и собирает ежегодно более 6 тысяч участников.

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