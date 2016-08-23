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23.08.2016

РКЛМ пройдет при поддержке ГМУ Управления делами Президента РФ

13 октября в программе конгресса запланировано проведение тематического дня «Сепсис - проблема мирового масштаба», посвященного одной из наиболее актуальных проблем современной медицины.

Система AGP – это инновационный инструмент оценки ежедневной вариабельности гликемического профиля, необходимый врачам и пациентам для максимальной персонализации схемы лечения, а также для улучшения контроля сахарного диабета и предупреждения его осложнений.

 

Председатель симпозиума, руководитель лабораторной службы ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой», М.Г.Вершинина отметила, что данное мероприятие позволит обсудить в профессиональном кругу вопросы патогенеза, клиники, диагностики и лечения сепсиса, отразит проблематику и даст возможность найти эффективные решения в борьбе с данной патологией.

Участие в организации и проведении этого мероприятия принимают участие сразу несколько учреждений, курируемых Главным медицинским управлением Управления делами Президента Российской Федерации, а именно ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» , ФГБУ «Клиническая больница» и ФГБУ ДПО «ЦГМА» .

Российский конгресс лабораторной медицины входит в перечень мероприятий Минздрава России и собирает ежегодно более 6 тысяч участников.

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