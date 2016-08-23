23.08.2016 Актуальные проблемы отечественной колопроктологии обсудят в Астрахани Даты: 25-27 августа 2016

Место проведения: г. Астрахань, Астраханский государственный театр Оперы и Балета, ул. М. Максаковой, д.2 Система AGP – это инновационный инструмент оценки ежедневной вариабельности гликемического профиля, необходимый врачам и пациентам для максимальной персонализации схемы лечения, а также для улучшения контроля сахарного диабета и предупреждения его осложнений. Статистика по болезням колопроктологического профиля настораживает врачей всего мира. С каждым годом растёт число случаев выявления доброкачественных и злокачественных новообразований толстой кишки, воспалительных заболеваний кишечника, дивертикулярной болезни. Наиболее высокие показатели отмечаются в развитых странах. Это связано и с уровнем диагностики, и с малоподвижным образом жизни населения, и в том числе с отсутствием в большинстве государств специализированой дисциплины, ответственной за диагностику и лечение проктологических заболеваний. Россия – одна из немногих стран, где официально существует специальность «колопроктология».



В этом году Ассоциация колопроктологов России отмечает 25-летие. В честь этой значимой даты с 25 по 27 августа в Астрахани профессиональная организация проводит Всероссийский Съезд «Оперативная и консервативная колопроктология: современные технологии для высокого качества жизни пациентов». Параллельно состоится Объединённый Каспийский и Байкальский форум по проблемам воспалительных заболеваний кишечника.



В торжественном открытии Съезда примут участие: губернатор Астраханской области Александр Жилкин, министр здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков, ректор Астраханского государственного медицинского университета Халил Галимзянов, главный внештатный колопроктолог Южного федерального округа Николай Костенко, главные внештатные специалисты Минздрава РФ: гастроэнтеролог Владимир Ивашкин, хирург Валерий Кубышкин, анестезиолог-реаниматолог Игорь Молчанов, колопроктолог Юрий Шелыгин, президенты профильных медицинских обществ.



Мероприятие планируют посетить свыше 700 российских и зарубежных специалистов. Научная программа Съезда сформирована на основе мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению заболеваний колопроктологического профиля. В качестве спикеров выступят ведущие эксперты в области колопроктологии, гастроэнтерологии и хирургии из России, Дании, Чехии, Польши и Италии.



Отдельно в ходе Съезда участники обсудят организационные вопросы, а также изменения, которые необходимо внести в клинические рекомендации по лечению дивертикулярной болезни и ВЗК. Также в рамках события состоится презентация очерков истории отечественной колопроктологии, рассказывающих, как развивалась специальность в разных городах страны и какой вклад каждая региональная школа внесла в формирование сильного современного сообщества врачей-колопроктологов России.