25.08.2016 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СОСУДИСТСТОЙ ПАТОЛОГИИ ЦНС И ОНМК Санкт-Петербургская Ассоциация специалистов по лечению заболеваний центральной нервной системы приглашает вас и ваших коллег принять участие в работе

Нейрошколы и Мастер-класса профессора А.Н. Кондратьева

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СОСУДИСТСТОЙ ПАТОЛОГИИ ЦНС И ОНМК»

30 ноября, 1-2 декабря 2016г., Санкт-Петербург Система AGP – это инновационный инструмент оценки ежедневной вариабельности гликемического профиля, необходимый врачам и пациентам для максимальной персонализации схемы лечения, а также для улучшения контроля сахарного диабета и предупреждения его осложнений. Лекции прочтут ведущие специалисты – нейроанестезиологи, неврологи, нейрохирурги, нейрофизиологи. Участники Мастер-класса смогут ознакомиться с методиками проведения анестезиологического пособия во время эндоваскулярных и открытых оперативных вмешательств на сосудах головного мозга; участвовать в профессорском обходе и обсуждении тактики лечения пациентов с ОНМК различного генеза, ознакомиться с методами ранней реабилитации.

Посещение лекционного курса — бесплатно! Планируется проведение лекционного курса в рамках НМО с последующим присвоением баллов.

Вас ждет интересная культурная программа. Задать вопросы, внести предложения можно по e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

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