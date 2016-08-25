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25.08.2016

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СОСУДИСТСТОЙ ПАТОЛОГИИ ЦНС И ОНМК

Санкт-Петербургская Ассоциация специалистов по лечению заболеваний центральной нервной системы приглашает вас и ваших коллег принять участие в работе 
Нейрошколы и Мастер-класса профессора А.Н. Кондратьева
«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СОСУДИСТСТОЙ ПАТОЛОГИИ ЦНС И ОНМК»
30 ноября, 1-2 декабря 2016г., Санкт-Петербург

Система AGP – это инновационный инструмент оценки ежедневной вариабельности гликемического профиля, необходимый врачам и пациентам для максимальной персонализации схемы лечения, а также для улучшения контроля сахарного диабета и предупреждения его осложнений.

 

Лекции прочтут ведущие специалисты – нейроанестезиологи, неврологи, нейрохирурги, нейрофизиологи.

Участники Мастер-класса смогут ознакомиться с методиками проведения анестезиологического пособия во время эндоваскулярных и открытых оперативных вмешательств на сосудах головного мозга; участвовать в профессорском обходе и обсуждении тактики лечения пациентов с ОНМК различного генеза, ознакомиться с методами ранней реабилитации.

Посещение лекционного курса — бесплатно!

Планируется проведение лекционного курса в рамках НМО с последующим присвоением баллов.
Вас ждет интересная культурная программа.

Задать вопросы, внести предложения можно по e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
тел.: +7 (921) 9085228, +7 (950)0077813
 

 
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