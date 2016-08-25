25.08.2016 30 лет ЭКО в России: эволюция технологий и сознания В феврале 1986 года в Советском Союзе был рожден первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО. С тех пер метод экстракорпорального оплодотворения из некогда фантастического и не вызывающего доверия, превратился в один из самых популярных способов преодоления бесплодия. О том, как развивалось ЭКО в России и насколько эффективен этот метод сегодня, рассказала вице-президент Российской Ассоциации Репродукции Человека Маргарита Бениаминовна Аншина. Система AGP – это инновационный инструмент оценки ежедневной вариабельности гликемического профиля, необходимый врачам и пациентам для максимальной персонализации схемы лечения, а также для улучшения контроля сахарного диабета и предупреждения его осложнений. - Маргарита Бениаминовна, как Вы сейчас оцениваете уровень ЭКО в нашей стране? Говорить о ситуации в целом по России достаточно сложно. Часть наших клиник работает на уровне лучших мировых стандартов, а часть – существенно отстаёт. Естественно, со времени появления ЭКО технологии шагнули далеко вперёд, и то, что когда-то казалось неосуществимым, сегодня работает и даёт великолепные результаты. Например, замораживание эмбрионов. Оно перевернуло с ног на голову многие подходы: позволило решать проблемы, связанные с донорством яйцеклеток, сперматозоидов, эмбрионов, создавать банки стволовых клеток. На заре зарождения ЭКО в России мы о таком и мечтать не могли. Это же можно сказать и о преимплантационной генетической диагностике - ПГД. То, что казалось невозможным, сегодня стало уже почти рутиной - диагностика и профилактика наследственных заболеваний еще до наступления беременности, т.е. до переноса эмбриона в матку женщины. - Кому мы обязаны таким прорывом? - Имена советских и российских первопроходцев врачам хорошо известны: Борис Васильевич Леонов, Валентин Алексеевич Лукин, Анатолий Илларионович Никитин и Эдуард Михайлович Китаев. Благодаря им, в нашей стране стало возможно применение методов экстракорпорального оплодотворения: они изучали и внедряли западный опыт, ценой колоссальных усилий сформировали сложную материальную базу для проведения первых процедур ЭКО. В советских условиях реализовать такую сложнейшую технологию было крайне проблематично. Кроме того, именно эти люди воспитали поколение врачей – тех, что сегодня добиваются результатов, о которых мы скромно говорим на уровне «мировых стандартов». - Как часто россияне обращаются к ЭКО? Кто обычно приходит к репродуктологам? В год фиксируется около 120 000 обращений в клиники ЭКО. В основном это женщины в возрасте от тридцати пяти до тридцати девяти лет. Часто - состоящие в так называемом «гражданском браке». - Как менялась эта статистика? Было ли на первых этапах недоверие к новому методу? Конечно. Во время появления ЭКО в России об этой технологии мало кто знал, даже акушеры-гинекологи понятия не имели о том, что существует такой способ преодоления бесплодия. И очень часто, когда пациенты, где-то случайно услышав про ЭКО, спрашивали о нём у своего акушера-гинеколога, тот отвечал, что все это выдумки журналистов и не стоит всему верить. Никто и не верил. Люди не могли себе представить, что весь процесс зачатия можно разглядеть в микроскоп и повторить в «пробирке» то, что делает природа. Такая ситуация длилась в нашей стране довольно долго, примерно до начала девяностых годов, когда дети ЭКО стали рождаться всё чаще, и оно постепенно проникло в массовое сознание. Большой вклад в рост популярности ЭКО внесли журналисты - для СМИ наши технологии всегда были очень интересной темой. - Вы сказали, что возраст женщины, которая обращается в клинику ЭКО, 35-39 лет. Чем это обусловлено? Чаще всего до этого возраста люди, даже если хотят ребенка, не принимают никаких активных действий. Статистика показывает, что от момента, когда можно поставить диагноз «бесплодие», до обращения пары к ЭКО проходит восемь – восемь с половиной лет. Получается, что если женщина в двадцать семь задумалась о беременности, то к ЭКО она обратится в тридцать пять. К этому возрасту люди, как правило, созревают до желания и готовности завести ребёнка любым путем, в том числе с помощью искусственного оплодотворения, что было для многих категорически неприемлемо ранее. - К ЭКО чаще обращаются, чтобы родить первого ребёнка? Нет, не обязательно. Сегодня соотношение «первый ребенок» и «второй ребенок» - примерно равное. - Сейчас много говорят о методе ИКСИ. Расскажите, что он собой подставляет? ИКСИ или интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку - более современная техника. Сперматозоиды впрыскиваются прямо в цитоплазму яйцеклетки с помощью специальных инструментов. ИКСИ используют, если хороших подвижных сперматозоидов слишком мало. Вероятность наступления беременности при этом намного выше. Забавно, что многие женщины воспринимает ИКСИ как способ искусственного зачатия, а ЭКО – естественного. В то время как ИКСИ – это всего лишь «более продвинутый» вариант ЭКО. - Насколько успешны сейчас эти методы? У многих ли пациенток наступает беременность? По статистике, средняя частота наступления беременности после ЭКО составляет примерно тридцать пять процентов. Но это усреднённая цифра, скорее заниженная. Тридцать лет назад успехом были единичные случаи. Сегодня же сложно найти центр, где частота наступления беременности ниже сорока процентов. Результативность ИКСИ такая же. - А какова статистика рождаемости после ЭКО? К сожалению, до родов доходит далеко не каждая беременность, наступившая с помощью ЭКО. Если беременность не наблюдает опытный специалист, вероятность выносить ребёнка составляет всего 30%. Но, поскольку мы уже достаточно хорошо изучили процесс имплантации и раннего развития эмбриона, сохранить беременность после ЭКО удается примерно у 70 — 80 % женщин. - ЭКО выполняют в частных и государственных клиниках. Есть ли разница? Что чаще выбирают пациентки? Пациенты стараются выбрать центр с хорошей репутацией, сравнивают цены, идут к рекомендованным, знакомым специалистам — им не важно, принадлежит клиника государству или нет. Плата за ЭКО примерно одинакова в частных и государственных центрах. Возможно, при выборе других медицинских услуг государственное учреждение и выглядит надёжнее (в силу установки, которая давно пропагандируется и успешно прижилась в нашей стране), но ЭКО в этом плане значительно отличается от других областей медицины. Оно начиналось как частная медицина в то время, когда у страны не было средств, и несколько энтузиастов, которые во что бы то ни стало хотели эффективно лечить бесплодие, стали проводить эту работу. В первое время почти все центры в России были частными. Иногда они арендовали помещения в государственных центрах, но по существу были частными. В этом своеобразие ЭКО. Если всё остальное пришло из государственной медицины в частную, то мы, наоборот, из частной медицины распространились на государственную. - В чём кроются недостатки метода? Пытаются ли сейчас ученые повысить его эффективность? Если говорить о минусах, это, конечно, недостаточная частота наступления беременности. ЭКО пытаются усовершенствовать. Занимаются этим в основном практикующие специалисты: оценивают разные подходы, сравнивают препараты и реагенты, выбирают лучшее. Есть и специальные научные группы, но их немного. - Каковы главные проблемы ЭКО в России и как их решают? Самая главная проблема, конечно, кадры: нехватка специалистов-репродуктологов. Дело в том, что нет специальных школ или институтов, где этому обучают. Чтобы распространять метод ЭКО и обучить ему как можно больше врачей, была создана Российская Ассоциация Репродукции Человека (РАРЧ). И деятельность её приносит результаты. Если тридцать лет назад специалистов по экстракорпоральному оплодотворению были единицы, то сейчас в России работает около 200 центров ЭКО и, соответственно, более 1000 специалистов. Правда, теперь встал вопрос о качестве работы специалистов. Далеко не всегда оно совершенно. В этом направлении РАРЧ тоже ведёт активную работу. В частности, регулярно проводит образовательные мероприятия. Очередная Конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» пройдёт в Москве 6-10 сентября. К слову, на первую встречу в 1991 году приехало всего 60 специалистов, а сегодня на наши конференции собираются 1000-1500 человек. Спрос на знания очень велик. Мы приглашаем в качестве лекторов ведущих отечественных и зарубежных ученых-экспертов в области ЭКО. Организуем выставки с участием фирм-производителей и продавцов оборудования и расходных материалов для ЭКО. Есть информация, есть потребность и возможность обмениваться опытом. Это всё очень привлекательно для молодых специалистов. Кроме основной, ежегодной, проводится много региональных конференций. - Чем, помимо вопросов обучения, занимается РАРЧ? Вся статистика по ЭКО, которая есть в нашей стране, ведётся по инициативе президента РАРЧ Владислава Станиславовича Корсака с помощью Регистра РАРЧ. Информацию он собирает уже 20 лет, данные сравниваются с европейскими и мировыми регистрами. Это позволяет лучше понимать своё место в мировой репродуктологии и совершенствовать те её области, в которых мы отстаём. Еще одна функция – просвещение врачей и населения. Издаются книги по лечению бесплодия и ЭКО для пациентов. Замечу, что много лет в стране была всего одна популярная книжка - «Если вам нужен ребенок». Сегодня её тираж по сумме 11 изданий составил более 200 000 экземпляров. На Западе очень много профессиональной литературы по любым аспектам лечения бесплодия, в том числе и по ЭКО, но купить эту литературу у нас не так просто. Как правило, специалисты, выезжая на международные конгрессы, привозят их оттуда и переводят для российских репродуктологов. Ну и наконец, РАРЧ совместно с несколькими другими ассоциациями издает журнал «Проблемы Репродукции» с отечественными и переводными статьями. - Насколько активны российские специалисты, которые занимаются ЭКО? Хорошие репродуктологи очень активны. Сейчас недостаточно лишь участия в конференциях и чтения профессиональной литературы. Многие стремятся на рабочее место в хорошие зарубежные клиники. Это индивидуальная подготовка, во время которой можно получить знания и навыки «из рук в руки». Репродуктологи всегда с удовольствием пользуются такой возможностью и потом, дома, делятся опытом с коллегами. Эффективность обучения и последующей работы почти целиком зависит от самого врача. Поэтому тем, кто занимается ЭКО, невозможно быть пассивными в своём деле.