23-25 ноября 2016 г. в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоится XI Национальный конгресс терапевтов

Основные научные направления, планируемые для рассмотрения на Конгрессе:

· Отдельные аспекты гастроэнтерологической патологии.

· Заболевания печени в практике терапевта.

· Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии.

· Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней.

· Инфекционные поражения сердца: эндокардиты и миокардиты.

· Современный подход к антибактериальной и противовирусной терапии.

· Заболевания центральной и перифирической нервной системы.

· Поражения почек и мочевыводящей системы в терапевтической практике.

· Инфекционные и обструктивные заболебания дыхательной системы.

· Тромбозы и тромбоэмболии.

· Наиболее значимые российские клинические исследования.

· Клинические рекомендации и отраслевые стандарты.

Выставка

В рамках Конгресса пройдет выставка современных достижений в области разработки и производства лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования, расходных материалов и медицинской литературы, в которой примут участие более 90 компаний.

Доклады и тезисы

Специалисты, чья научно-практическая деятельность соответствует тематике Конгресса, могут опубликовать тезисы своих работ в сборнике материалов.

Тезисы принимаются до 23 сентября 2016 г.

Действительным членам РНМОТ первый тезис – бесплатно!

Организаторами мероприятия являются: Российское научное медицинское общество терапевтов, Министерство здравоохранения РФ, Комитет по социальной политике Совета Федерации, Общество врачей России, Российская академия наук, Международное общество внутренней медицины (ISIM), Европейская федерация внутренней медицины (EFIM), Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины Сибирского отделения РАН, Российский национальный научно-исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи, Российское кардиологическое общество, Всероссийское общество неврологов, Научное общество гастроэнтерологов России, Российское общество клинических исследователей, Научное общество нефрологов России, Общество специалистов по сердечной недостаточности.

Сайт конгресса – http://www.congress2016.rnmot.ru/

Зарегистрироваться можно здесь - http://www.congress2016.rnmot.ru/ru/auth/register