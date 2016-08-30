На выставке "Импортозамещение – 2016" Минпромторг России представит коллективную экспозицию российских производителей лекарственных средств и медицинской техники

Минпромторг России представит коллективную экспозицию российских производителей медицинской техники и лекарственных средств, а также в рамках деловой программы проведет конференцию "Импортозамещение в медицине и фармацевтике" (14 сентября конференц-зале "С" с 10:00 до 15:00).

В составе коллективной экспозиции Минпромторга России войдут около 40 компаний производителей, многие из которых представят современные отечественные пульмонологические, онкологические, гинекологические препараты, а также образцы медицинской техники: тренажеры, интеллектуальные протезы, средства реабилитации и другая фармацевтическая и медицинская продукция.

Российский производитель ЗАО "Бизнеслинк" представит первую отечественную цифровую многофункциональную ультразвуковую диагностическую стационарную систему высокого класса – SeeSound M1. Аппарат разработан ЗАО "Бизнеслинк" и на 70% состоит из деталей российского производства. В нем реализованы все современные технологии и методы сканирования, в т.ч. многолучевой приём, компрессионная эластография, режим тканевой гармоники и др. Аппарат комплектуется высокотехнологичными монокристаллическими ультразвуковыми датчиками, обеспечивающими высокое качество изображения. Система может применяться практически в любых медицинских учреждениях: поликлиниках, больницах, женских консультациях, медицинских центрах и др.

Один из лидеров российского рынка производства мультифункциональных мониторов пациента компания "Тритон-ЭлектроникС" представит аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с интеллектуальным режимом работы, с адаптацией параметров ИВЛ по сигналам биологической обратной связи. Разработка новой модели ИВЛ с режимом интеллектуальной вентиляции легких и мониторингом метаболизма стала возможна благодаря участию компании в федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», что повысило экспортные возможности российского производителя.

На коллективной экспозиции Минпромторга России фармацевтическая компания полного цикла "Натива" представит свою импортозамещающую продукцию. Сегодня стратегические усилия ООО "Натива" направлены, главным образом, на разработку и вывод на российский рынок широкой линейки препаратов пульмонологического ряда, а также препаратов для лечения онкологических заболеваний. Так, в 2016 году «Натива» запустила производство препарата для рака предстательной железы, фибромиомы матки, эндометриоза и лечения женского бесплодия. Торговое название препарата – "Трипторелин-лонг". Это первый российский препарат на основе действующего вещества трипторелина ацетат, ранее в России использовались только импортные аналоги. В 2016 году компанией также налажен выпуск первых комбинированных препаратов для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) ("Салтиказон® –аэронатив", "Салтиказон®-натив"), единственного российского препарата для лечения ХОБЛ — "Тиотропиум–натив", с действующим веществом — тиотропия бромид. Ранее данные препараты были представлены на отечественном рынке только зарубежными производителями.

Российский разработчик и производитель медицинского оборудования для реабилитации и физиотерапии, группа компаний "Мадин", представит оборудование для физиотерапии – усовершенствованную в 2016 году версию аппарата "Магнитотурботрон Люкс" и аппарат экстракорпоральной магнитной стимуляции органов малого таза "Авантрон". Компания также продемонстрирует реабилитационную перчатку "Аника" с биологической обратной связью, предназначенную для восстановления подвижности пальцев и кисти рук при неврологических заболеваниях.

Компания ООО "МКС+", работающая в технико-внедренческой особой экономической зоне "Зеленоград" над реализацией ряда проектов по разработке и производству инновационных медицинских приборов и оборудования представит российский роботизированный медицинский комплекс (РМК) "Auxilium" для лечения больных с двигательными нарушениями и основных компонентов активного экзоскелета. Для организации выпуска РМК "Auxilium" подготовлена производственная база, для тестирования и испытаний разработано автоматизированное оборудование. Работы выполняются в рамках государственных контрактов.

Выставка "Импортозамещение" проводится по распоряжению Правительства Российской Федерации в целях содействия выполнению задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно программы импортозамещения и внедрения на национальный рынок современной инновационной конкурентоспособной продукции и услуг.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации организует коллективную экспозицию компаний производителей лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с государственной программой "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 – 2020 годы".

По вопросам получения дополнительной информации просьба обращаться: Иванов Кирилл

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