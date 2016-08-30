30.08.2016 III-я конференция «Инвестиции в Здравоохранение» Рынок коммерческой медицины, как один из наиболее инвестиционно привлекательных направлений бизнеса, все чаще попадает в поле зрения крупных финансовых групп и других держателей капиталов. И как отмечают многие эксперты, на рынке частных медицинских услуг имеется много ниш, вложение в которые сегодня действительно имеет перспективу. Как отмечают эксперты, сейчас один из наиболее благоприятных периодов для инвестиций в этот многообещающий сектор. При этом, основная сложность, с которой сталкивается инвестор – поиск качественных медицинских активов и дальнейшая комерциализация проектов. Компания Regent Capital Communications приглашаем Вас принять участие в III-й конференции «Инвестиции в Здравоохранение», которая состоится 27-28 октября 2016 в Москве. В рамках двухдневного мероприятия ключевые игроки рынка обсудят как изменился рынок частных медицинских услуг за последний год и какие коммерческие возможности могут появится уже в ближайшее время, а также существующие бизнес-модели и стратегические решения – все то, что крайне необходимо для успешного развития в динамично меняющихся условиях рынка. Среди докладчиков: Ренессанс Капитал, УРАЛСИБ Кэпитал, J.P. Morgan, Da Vinci Capital, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга, Группа компаний "Мать и дитя”, Группа компаний "Медси", Medical On Group, ИНВИТРО, KDL, Рэмси Диагностика, НПЦМР ДЗМ, EuroMed Group, Газпромбанк, Открытая клиника, Mix Research и другие. Среди тем предстоящего мероприятия: Анализ существующих возможностей на рынке частных медицинских услуг, включая: стационары, лабораторная диагностика, ЭКО и инвестиции в материнство, реабилитация, ядерная медицина, телемедицина и E - health

Анализ индустрии и поиск перспективных проектов: критерии и мультипликаторы, детальное рассмотрение сложностей и потенциала существующих бизнес-моделей

Стратегии работы медицинских клиник в реалиях сегодняшнего дня: сегменты “ TOP ”, ОМС, ДМС

Организация эффективного управления медицинским учреждением и IT в медицине

Использование механизмов ГЧП для привлечения финансирования в проекты по созданию объектов медицинской инфраструктуры Присоединяйтесь и Вы! Конференция «Инвестиции в здравоохранение» послужит источником поистине бесценной информации и предоставит практические советы и рекомендации в отношении возможностей, возникающих на рынке частных медицинских услуг.

ВНИМАНИЕ: Действуют специальные условия участия для медицинских клиник, лабораторий и диагностических центров. Страница мероприятия: http://www.rgtcap.com/index.php/ru/eventlist-ru/events-ru/252-hi16-ru