30.08.2016 Топ-10 услуг, оплату которых могут неправомерно потребовать в медицинских учреждениях Представляем вашему вниманию инфографику с топ-10 услуг, оплату которых могут неправомерно потребовать в медицинских учреждениях, работающих в системе ОМС. Обратите также внимание, что в случае возникновения вопросов, связанных с доступностью и качеством оказания бесплатных медицинских услуг, вы всегда можете обратиться в администрацию медицинского учреждения или в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Сохраняйте платежные документы, если вам все-таки пришлось оплатить услуги в медицинском учреждении.

Материал подготовлен экспертами Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков (МСМС), объединяющим страховые компании, работающие в России в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).



Топ-10 медицинских услуг, оплату которых могут неправомерно потребовать в медицинских учреждениях, работающих в системе ОМС



1. Исследование крови на гормоны щитовидной железы

2. Предложение оплаты курса массажа или занятий лечебной физкультурой, назначенных лечащим врачом по медицинским показаниям (особенно для детей)

3. Предложение дополнительного (второго или третьего) вида физиолечения. Например, электрофорез – бесплатно, а УВЧ или УФО – платно

4. Приобретение лекарственных средств, назначенных лечащим врачом, в период пребывания в стационаре

5. Проведение бесплатного МРТ/КТ в сроки ранее, чем через 1-2 месяца

6. Приобретение расходных материалов для оперативного лечения травм, заболеваний костно-мышечного аппарата, например, металлических пластин с комплектующими или эндопротеза

7. Приобретение интраокулярных линз (искусственного хрусталика) при оперативном лечении по поводу катаракты глаза

8. Первичный прием дерматолога

9. Анестезия (например, в стоматологии)

10. Удаление зуба





Справка

Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС):

Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС) является единственной профессиональной организацией, представляющей интересы страховых медицинских организаций всех регионов России, зарегистрирован в январе 2003 года. В состав объединения входят ведущие страховые медицинские организации, работающие во всех субъектах Российской Федерации, среди которых «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «СК « Ингосстрах-М», ОАО «РОСНО-МС», «РОСГОССТРАХ-Медицина», «АстаМед-МС», «Медика-Восток» и многие другие