Владислав Корсак: «Основная цель репродуктологов — рождение здорового ребенка»

Профессор Владислав Станиславович Корсак, президент Российской Ассоциации Репродукции Человека, рассказал о достижениях организации и программе грядущей конференции.

— В этом году Российской Ассоциации Репродукции Человека исполняется 25 лет. Чего достигла организация за эти годы?

— Для общества важнее другая юбилейная дата — 30 лет экстракорпоральному оплодотворению в России. Рождение первого ребенка с помощью ЭКО положило начало новой области в отечественной медицине. А если говорить об успехах нашей организации, то это — 26 ежегодных международных конференций РАРЧ, которые с 2016 года включены в систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства Здравоохранения РФ. Мероприятия уже проводились в городах, как: Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Иркутск, Нижний Новгород, Чебоксары, Волгоград, Геленджик и Ярославль. Кроме того, к достижениям РАРЧ следует отнести участие в создании регламентирующих документов МЗ РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также уникальные ежегодные отчеты о циклах вспомогательных репродуктивных технологий, проведенных по всей стране.

В течение 20 лет Ассоциация занималась этой работой, и сегодня РАРЧ единственная в России организация, имеющая информацию о более чем 611 тысячах лечебных циклов. Безусловно, это стало возможным благодаря высокой профессиональной ответственности членов РАРЧ — руководителей центров, которые на добровольной основе предоставляют свои отчеты в Регистр ВРТ. Низкий поклон всем, кто участвовал в этом большом и очень важном деле, благодаря которому результаты работы российских специалистов известны во всем мире. На грядущей конференции мы представим очередной отчет за 2014 год, в котором нам удалось собрать данные о более чем 95 тысячах циклов ВРТ. К слову, по количеству процедур ВРТ Россия находится в тройке лидеров среди европейских стран.

— Почему речь идет о достижениях двухгодичной давности?

— Мы будем говорить о циклах, начатых в течение 2014 года и завершившихся родами в 2014–2015 годах. Наши отчеты как бы «запаздывают» на два года, так как лечебный цикл, начатый в конце декабря, закончится в январе, а завершение беременности родами произойдет к исходу сентября или началу октября. И нам, в свою очередь, требуется время, чтобы собрать, проанализировать и подготовить к публикации эти сведения. Так что называть события давними неправильно.

—Насколько доступна помощь в лечении бесплодия населению?

— Сегодня за счет средств обязательного медицинского страхования мужчины и женщины могут лечиться бесплатно, где бы они ни проживали. Однако есть нюанс: это дорогостоящее лечение, государство только начало инвестировать в эту отрасль, поэтому помощь за счет ОМС могут получить не все нуждающиеся. Существуют квоты, по которым ежегодно формируется очередь пациентов с различной продолжительностью ожидания в разных регионах. В Санкт-Петербурге на данный момент идет запись на 2017 год. Среднее число циклов ВРТ в европейских странах в год — более 1000, а в нашей стране в 2014 году было проведено 660 циклов. Рост этого показателя в России наблюдается ежегодно, но сделать предстоит еще много, чтобы полностью удовлетворить потребность населения в этом виде медицинской помощи.

— Какое место в деятельности Ассоциации занимает международное сотрудничество?

— Мы сотрудничаем с крупнейшими мировыми ассоциациями: Европейским обществом репродукции и эмбриологии человека (European Society of Human Reproduction and Embryology — ESHRE), Международной федерацией обществ, занимающихся лечением бесплодия (International Federation of Fertility Societies — IFFS), Всемирным комитетом по сбору сведений о лечебных циклах ВРТ, проведенных в мире (International Community Monitoring of ART — ICMART), Азиатской ассоциацией репродуктивной медицины. Кроме того, у нас многолетнее постоянное профессиональное общение с ассоциациями стран СНГ и ближнего зарубежья: Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Украины. Профессиональный обмен идет очень активно: ежегодно мы бываем в гостях у каждой из перечисленных ассоциаций, рассказываем о своих достижениях, а они, в свою очередь, приезжают на конференции РАРЧ и делятся опытом с нами. В следующем году в Санкт-Петербурге мы будем проводить конференцию совместно с IFFS. Кроме того, мы обмениваемся опытом с Американским обществом репродуктивной медицины (American Society of Reproductive Medicine — ASRM), в прошлом году я выступал у них на конференции. Сейчас я вернулся с конференции в Хельсинки, где рассказывал о наших достижениях представителям IFFS, ICMART и ESHRE.

— В чем особенность грядущей конференции РАРЧ? Какие мероприятия запланированы?

— Полтора дня, с 7 по 8 сентября, будут наполнены научно-практическими семинарами. А, собственно, XXVI Конференция РАРЧ начнется в 13:00 8 сентября с чествования «пионеров» ЭКО России, создателей РАРЧ, участников Регистра ВРТ РАРЧ, профессионалов, сделавших доступным ВРТ в России. За 25 лет существования Ассоциации конференция стала мультидисциплинарной: в ней участвуют акушеры-гинекологи, педиатры, эмбриологи, генетики, урологи, андрологи, эндокринологи. Специалисты соберутся, чтобы обменяться результатами своего труда, обсудить вопросы диагностики причин бесплодия и методы его преодоления, а также ведение беременности и родов после преодоления бесплодия. В сфере ВРТ очень много тем для обсуждения: ЭКО, ИКСИ, криоконсервация гамет и эмбрионов, диагностика хромосомных и моногенных заболеваний у эмбриона, организация донорских программ и проблемы суррогатного материнства. И целая секция нашей конференции будет посвящена сохранению репродуктивной функции у онкологических больных. В прошлом году появились первые результаты десятилетней работы в этой области у российских специалистов в Санкт- Петербурге и Обнинске. В последнем — онкологи вылечили женщину с четвертой стадией рака, и сейчас она мама. Прежде диагноз рак означал если не смерть, то инвалидность, и о том, чтобы быть матерью, не могло быть и речи. Сегодня, к счастью, это не так.