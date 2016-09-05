В Астрахани состоялся Съезд по актуальным проблемам в области колопроктологии

Площадкой для проведения мероприятия стал Астраханский государственный театр Оперы и Балета. Открытие посетили представители Министерства здравоохранения и правительства Астраханской области, президенты профессиональных ассоциаций и главные внештатные специалисты Минздрава РФ по различным направлениям медицины. Участников съезда поприветствовал министр здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков: «Проведение подобных мероприятий способствует развитию медицинской науки, внедрению новых технологий в медицинскую практику, обмену опытом и укреплению связей между представителями разных регионов для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Я желаю вам успешной работы, эффективного взаимодействия и приятных впечатлений от нашего города».

Мероприятия собрало более 1000 врачей и ученых из различных регионов России, а также Армении, Дании, Италии, Польши, Туркменистана, Турции, Чехии. Мультидисциплинарную составляющую Съезда подчеркнул президент Ассоциации колопроктологов России Юрий Шелыгин: «Здесь присутствуют не только врачи-колопроктологи. Это хирурги, онкологи, гинекологи, гастроэнтерологи, эндоскописты, анестезиологи. Мы пытаемся объединить вокруг колопроктологических заболеваний всех врачей, тем самым способствуя развитию медицины и поиску новых подходов в лечении наших пациентов».

В число основных вопросов научной программы Съезда вошли: новые технологии в хирургическом, комбинированном и комплексном лечении новообразований толстой кишки, современные представления о малоинвазивных методах лечения общепроктологических заболеваний, диагностика и лечение воспалительных заболеваний кишечника, эндоскопическая и лучевая диагностика заболеваний толстой кишки, организация службы медицинской реабилитации стомированных больных и другие.

Помимо пленарных и секционных заседаний были и практические занятия. На базе ГКБ №3 им. Кирова состоялся мастер-класс по колоноскопии «Методические и тактические приемы в диагностике воспалительных и опухолевых заболеваний толстой кишки» с трансляцией из операционной. А в Александро-Мариинской областной клинической больнице прошел круглый стол «Необходимость мультидисциплинарного подхода в лечении воспалительных заболеваний кишечника» для гастроэнтерологов, колопроктологов, эндоскопистов и организаторов здравоохранения.

В ходе Съезда его участники обсудили и внесли дополнения в клинические рекомендации по лечению воспалительных заболеваний кишечника и дивертикулярной болезни. С каждым годом растёт число случаев выявления данных заболеваний во всём мире. Клинические рекомендации помогают врачам выбирать оптимальные методы лечения и диагностики, а значит, должны соответствовать современным медицинским достижениям и опираться на результаты последних исследований.

Съезды профессиональной ассоциации колопроктологов проводятся в разных городах России. Астрахань впервые принимала данное мероприятие. Председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов отметил: «Проведение Съезда служит подтверждением того, что сфера здравоохранения остается важнейшим приоритетом региональной политики. Высокий уровень развития медицины делает Астраханскую область привлекательной для пациентов из других регионов России, стран ближнего зарубежья и Прикаспия, количество которых составляет около 30 тысяч человек в год и ежегодно увеличивается. Я убежден, что подобные мероприятия, конференции, съезды дают врачам возможность постоянно обмениваться опытом, развиваться, совершенствовать свои навыки и знакомиться с новейшими разработками».

Гости и участники Съезда по достоинству оценили и научную составляющую события, и специализированную экспозицию, которая расположилась на трех этажах театрального комплекса. Новое здание Астраханского государственного театра Оперы и Балета предназначено не только для проведения спектаклей, но и для деловых мероприятий. Выставочные залы оснащены специальным оборудованием, системами инженерного обеспечения и защиты экспозиций. На выставке было представлено профессиональное оборудование, инструментарий и научная литература ведущих компаний, фирм-изготовителей и дистрибьюторов.

Съезд в Астрахани прошел в юбилейный для отечественной колопроктологии год – Ассоциации колопроктологов России исполняется 25 лет. В нашей стране специальность «колопроктология» зародилась в 50-х годах прошлого века, и сегодня представляет собой мощную отрасль, в которой бок о бок работают колопроктологи, хирурги, гастроэнтерологи, эндоскописты, онкологи, химиотерапевты, рентгенологи и др. «В России есть всё для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в области колопроктологии: специалисты высочайшего класса, система обучения врачей и обмена передовым опытом, современное оборудование, которое позволяет обеспечивать не только выздоровление пациента, но и высокое качество его жизни в дальнейшем», – рассказал Ю.А. Шелыгин, главный внештатный специалист-колопроктолог Минздрава РФ. Развитие данного направления в отечественной медицине сложно представить без деятельности Ассоциации колопроктологов России. Она была образована в 1991 году, на настоящий момент объединяет уже более 800 специалистов.

Организаторы: Ассоциация колопроктологов России

При поддержке Минздрава РФ, Государственного Научного Центра колопроктологии им. А.Н. Рыжих, Астраханского государственного медицинского университета и Минздрава Астраханской области

Сайт Съезда: www.akr-congress2016.ru