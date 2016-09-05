Объявлены 22 новых номинанта Национальной премии «ПРИОРИТЕТ-2016»

Всего на 31 августа 2016 года на участие в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2016», как уточняют в Оргкомитете премии, было подано 120 заявок от соискателей из 31 региона Российской Федерации и Республики Беларусь. Список номинантов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nominees

Экспертный совет премии продолжает работу по обработке заявок. Напоминаем, что подача заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» продолжается. Последний день подачи заявок – 30 сентября 2016 года.

Комментируя объявление первых номинантов премии, подавших заявки до 30 июня текущего года, Председатель Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» Виталий Расницын отметил высокий уровень претендентов на участие в премии «ПРИОРИТЕТ-2016»: «В этом году Экспертному совету будет довольно сложно определять лауреатов. По сравнению с прошлым годом очень вырос не только уровень заявок на конкурс, но и сам уровень представленных на «ПРИОРИТЕТЕ» продуктов и проектов в области импортозамещения. Этот факт не может не радовать: импортозамещение в России развивается быстрыми темпами, расширяется число участников импортозамещения, увеличивается количество российских товаров и услуг мирового уровня, тем самым выводя Национальную премию в области замещения на качественно новый уровень представительства и соревнования».





Два новых претендента и в номинации «Приоритет-ФАРМА». Компания «Эвалар» представляет на конкурс российский препарат для улучшения работы мозга «Гинкоум», компания «Фарма Био» – «Тимодепрессин», который лечит такие болезни, как псориаз, атопический дерматит, ревматоидный артрит и другие.





Оргкомитет премии также сообщил об открытии с 1 сентября 2016 года последнего, третьего периода приема заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016», который продлится до 30 сентября 2016 года. Участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2016» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии «ПРИОРИТЕТ-2016» достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate





Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения состоится 10 ноября 2016 года в Конгресс-центре ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, 5/2).





О премии: Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Премия проходит при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России, ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия», ФАС России, Комитета, а также других профильных и отраслевых организаций.





Ожидается, что в 2016 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2016» примет участие больше 400 компаний. Проведение в прошлом году первой в истории России премии в области импортозамещения «Приоритет-2015» собрало 305 участников из 41 регионов страны в 18 основных номинациях. Торжественная церемония награждения 36 лауреатов премии состоялась в атриуме Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке.





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