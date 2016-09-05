25 лет против бесплодия: вопросы репродуктологии обсудят в Москве

В 2016 году исполняется 30 лет со дня рождения первого в СССР ребёнка, зачатого с помощью ЭКО, а Российская Ассоциация Репродукции Человека (РАРЧ) празднует своё 25-летие. В знаковый для отрасли год достижения и проблемы российской репродуктологии обсудят на XXVI международной конференции Российской Ассоциации Репродукции Человека "Репродуктивные технологии сегодня и завтра», которая пройдёт 7-10 сентября в Москве. Мероприятие поддерживают Российское общество акушеров-гинекологов и Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.

Ожидается, что в XXVI конференции РАРЧ примут участие свыше 1000 российских и зарубежных специалистов. С докладами выступят ведущие эксперты в области гинекологии, педиатрии, эндокринологии, онкологии, анестезиологии, андрологии, психологии, хирургии, генетики и лабораторной диагностики – всего около 50 докладчиков из России и европейских стран. «Мы пригласили не только тех, кто непосредственно занимается ВРТ, но и других наших коллег, которые в рамках своей профессиональной деятельности встречаются с пациентами, страдающими бесплодием. Ведь без общего подхода к лечению бесплодия невозможен успех, а главный успех для нас – рождение здорового ребёнка, - пояснил Президент РАРЧ Владислав Станиславович Корсак. -

За 20 лет работы Регистр ВРТ РАРЧ собрал, проанализировал и опубликовал сведения о 621 283 циклах ВРТ. Отчеты Регистра являются единственным источником информации о том, что происходило в области вспомогательных репродуктивных технологий в России в течение двух десятилетий».

В программе мероприятия - дискуссии по актуальным вопросам репродукции, прямая трансляция из операционной, мастер-классы, тренинги и круглые столы, кроме того, организаторы подготовили 8 научно-практических семинаров. Участники конференции обсудят проблемы женского и мужского бесплодия, вопросы репродуктивной хирургии, суррогатного материнства и донорства гамет и эмбрионов, проанализируют новые технологии в репродуктивной медицине, рассмотрят влияние экологической обстановки на репродуктивную функцию, уделят внимание экономическим, правовым, этическим аспектам своей деятельности и другим актуальным вопросам теоритической и клинической репродуктологии.

Последние достижения в области оборудования, фармацевтических препаратов и реагентов будут представлены на выставке, участие в которой примут порядка 50 компаний-производителей. В свободное от работы время специалистов ждёт насыщенная культурная программа.

В открытии конференции примут участие: заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Олег Семенович Филиппов, директор ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России» Геннадий Тихонович Сухих , главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии Лейла Владимировна Адамян, Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Николаевич Серов, директор ГБУЗ МО МОНИИАГ Владислав Иванович Краснопольский, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН Виктор Евсеевич Радзинский, а также избранный президент Международной федерации обществ фертильности (IFFS – International Federation Fertility Societies) Ричард Кеннеди – врач, благодаря которому родился первый в мире ребенок «из пробирки».

Кроме того, в мероприятии примет участие профессор Елена Андреевна Калинина – врач, проводивший ЭКО матери Елены Донцовой - первого ребенка в СССР, рожденного благодаря ЭКО, и сама Елена Донцова.

Большинство торжественных, научных и деловых мероприятий XXVI Конференции РАРЧ пройдут в Центре международной торговли, а научно-практический семинар по репродуктивной хирургии состоится в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии.

По всем вопросам:

PR-менеджер

XXVI Международной Конференции РАРЧ

Ольга Кряквина

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