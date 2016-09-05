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05.09.2016

Биотехнологии — путь к развитию России

 

Геленджик станет площадкой для обсуждения одного из основных направлений развития России — биотехнологий. Эксперты отрасли, представители бизнеса и власти, практикующие врачи встретятся на одной площадке для обсуждения самых актуальных вопросов в области здравоохранения, технологий и инноваций.


 

26—27 сентября 2016 г. при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства здравоохранения РФ состоится конференция БИОТЕХМЕД, в которой примут участие более 1500 человек. Стратегическим партнером мероприятия выступит Госкорпорация Ростех.

Конференция станет флагманской площадкой по биотехнологиям и медицине нового поколения в России. Форум объединит в себе возможности научной конференции в части экспертного обмена мнениями и экспозиционного пространства для актуальной и объективной оценки перспектив развития отрасли и информированного принятия решений.

Цель БИОТЕХМЕД — сформировать интерес у участников рынка к синергии усилий по обеспечению перехода к медицине нового поколения и сформировать единое видение проблем, задач и возможностей.

Два дня активной работы в рамках мероприятия позволят участникам конференции обсудить: вызовы и стратегию развития России в сфере биотехнологической медицины, в том числе вопросы регистрации, производства и обращения лекарственных средств. Большое внимание будет уделено перспективам и развитию инноваций в сфере биомедицинских технологий, в том числе ИТ в медицине, современному медицинскому оборудованию, клеточным технологиям (развитие технологий работы со стволовыми клетками, 3D-биопечать, создание искусственных тканей и органов), а также развитию кадров и компетенций.

Конференция БИОТЕХМЕД станет площадкой для выстраивания и проведения полноценного диалога между государством и бизнесом. Производители и разработчики новых решений и продуктов смогут презентовать их представителям российской системы здравоохранения, государственным регуляторам, а также потенциальным стратегическим партнёрам. В свою очередь, организованное общение позволит сформировать эффективную программу сотрудничества международных лидеров рынка, локализованных в России. Объединение наиболее важных игроков рынка позволяет увидеть тренды, оценить перспективы и во многом сформировать будущее отрасли.

Организаторами мероприятия выступает агентство Allnighters Marketing Communications, партнёрами деловой программы — Future Biotech. Оргкомитет конференции ведет прием заявок на выступления в рамках конференции и участие в конференции в качестве делегатов. Подать заявку на участие в конференции или на выступление в деловой программе можно на сайте конференции biotechmedconf.ru.

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Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В Электронный кластер Ростеха входят такие компании и холдинги, как «Росэлектроника», «Швабе», Объединённая приборостроительная корпорация (ОПК), «РТ-Информ», Концерн «Автоматика» и др. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.

Агентство Allnighters Marketing Communications основано в 2005 году Евгением Ничипуруком и Элизой Винокуровой и специализируется на организации маркетинговых и деловых мероприятий. Клиенты компании: BMW Russland Trading, Mercedes-Benz, Volkswagen Group, ГК «Независимость», DIAGEO, Denview Limited (Maxxium Russia), «Синергия», Simple, МАММ, «Газпром Нефть» и др.

Future Biotech объединяет профессионалов и энтузиастов в области биологии и биотехнологий — перспективных направлений науки и бизнеса. Задачи проекта касаются вопросов создания среды для профессионального развития научных кадров, в том числе организации и проведения образовательных мероприятий, рассказывающих о науке и её прикладных аспектах, технологическом предпринимательстве, карьерных возможностях для специалистов в области естественных наук.
 

 
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