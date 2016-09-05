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05.09.2016

Практикумы в Санкт-Петербургe

 

Учебный год начался и мы вновь рады пригласить руководителей клиник, отделов платных услуг на практикумы в Санкт-Петербург.


 

14 сентября  на практикум «Стандарты сервиса и работы регистратуры медицинской клиники».
Регистрируйтесь здесь.
Возможно приобретение видеозаписи и презентации

15 сентября: «Реклама и продвижение клиники в кризис: работающие инструменты».
Регистрируйтесь здесь
Возможно приобретение видеозаписи и презентации
21-22 сентября: «Успешное развитие клиники в условиях кризиса: рекомендации и опыт».
Регистрируйтесь здесь
Возможно приобретение видеозаписи и презентации
7-11 ноября: «Психология коммуникаций в клиники для руководителей»
Наш новый интенсив от гуру гешальт-психологии Марианны Гольберг и Михаила Юсупова.
5 дней для перезагрузки в группе из 20 участников из разных регионов.
Стоимость 40000 руб./1 чел.
22-24 ноября «Петербургский медицинский форум»: «Успешное развитие клиники 2017».
3-х дневная осенняя сессия.

С сентября мы запускаем серию кратких, но информационно насыщенных 20-ти минутных ОН-ЛАЙН семинаров для директоров клиник по уникальной цене 999 руб. (НДС не облагается)

13 сентября 11-00-11-20 (МСК)  «Прейскурант клиники, который помогает зарабатывать».
15 сентября 11-00-11-20 (МСК)  «Он-лайн сервисы записи на прием».
А также наш традиционный он-лайн семинар
20 сентября 11-00-13-00 (МСК) «Новое в законодательстве для успешного прохождения проверок».
Стоимость участия 7900 руб. (НДС не облагается)

Приглашаем: 14 сентября в Петербурге пройдет «День Университетской больницы г. Хельсинки». Русскоговорящий координатор проекта, г-н Петри Яловаара будет бесплатно принимать в СПб, по адресу: ул.Б.Конюшенная, д.8, Дом Финляндии. Запишитесь предварительно на бесплатную консультацию по эл. почте  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по телефону + 358 10 328 1904.  www.hyksin.ru
 

 
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