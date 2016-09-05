05.09.2016 Практикумы в Санкт-Петербургe Учебный год начался и мы вновь рады пригласить руководителей клиник, отделов платных услуг на практикумы в Санкт-Петербург.

14 сентября на практикум «Стандарты сервиса и работы регистратуры медицинской клиники» .

Регистрируйтесь здесь.

Возможно приобретение видеозаписи и презентации



15 сентября: «Реклама и продвижение клиники в кризис: работающие инструменты» .

Регистрируйтесь здесь

Возможно приобретение видеозаписи и презентации 21-22 сентября : «Успешное развитие клиники в условиях кризиса: рекомендации и опыт» .

Регистрируйтесь здесь

Возможно приобретение видеозаписи и презентации 7-11 ноября : «Психология коммуникаций в клиники для руководителей»

Наш новый интенсив от гуру гешальт-психологии Марианны Гольберг и Михаила Юсупова.

5 дней для перезагрузки в группе из 20 участников из разных регионов.

Стоимость 40000 руб./1 чел. 22-24 ноября «Петербургский медицинский форум»: «Успешное развитие клиники 2017» .

3-х дневная осенняя сессия.

С сентября мы запускаем серию кратких, но информационно насыщенных 20-ти минутных ОН-ЛАЙН семинаров для директоров клиник по уникальной цене 999 руб. (НДС не облагается)



13 сентября 11-00-11-20 (МСК) «Прейскурант клиники, который помогает зарабатывать» .

15 сентября 11-00-11-20 (МСК) «Он-лайн сервисы записи на прием» .

А также наш традиционный он-лайн семинар

20 сентября 11-00-13-00 (МСК) «Новое в законодательстве для успешного прохождения проверок» .

Стоимость участия 7900 руб. (НДС не облагается)



Приглашаем : 14 сентября в Петербурге пройдет «День Университетской больницы г. Хельсинки». Русскоговорящий координатор проекта, г-н Петри Яловаара будет бесплатно принимать в СПб, по адресу: ул.Б.Конюшенная, д.8, Дом Финляндии. Запишитесь предварительно на бесплатную консультацию по эл. почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по телефону + 358 10 328 1904. . Русскоговорящий координатор проекта, г-н Петри Яловаара будет бесплатно принимать в СПб, по адресу: ул.Б.Конюшенная, д.8, Дом Финляндии. Запишитесь предварительно на бесплатную консультацию по эл. почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по телефону + 358 10 328 1904. www.hyksin.ru