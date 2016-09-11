Респираторные инфекции и бронхолегочные осложнения. Современная диагностика, лечение и профилактика. 02 декабря 2016 года

Организаторы
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ
ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ»
Председатель
Девяткин Андрей Викторович - профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ».
В программе конференции
· Дифференциальная диагностика, лечение и профилактика респираторных инфекций
· Особенности клинического течения, принципы лечения и профилактика гриппа и ОРВИ.
· Воспалительные заболевания глотки. Принципы эффективной терапии.
· Мукоактивные препараты: возможности и ограничения
· Бактериальные осложнения гриппа и ОРВИ: пневмонии. Роль атипичных возбудителей
· Тяжелая внебольничная пневмония.
· Фармакотерапия бронхиальной астмы.
· Постинфекционный кашель.
· Острый бронхит. Рациональная фармакотерапия.
· Рациональный подход к терапии ОРВИ, гриппа и их осложнений у детей.
Место проведения
ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Адрес: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Вход с Калошина пер., д. 3, стр. 2. Проезд до ст. метро Арбатская, Смоленская, Кропоткинская.
Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.
Участие в конференции бесплатное.
Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте
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