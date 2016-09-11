11.09.2016 Респираторные инфекции и бронхолегочные осложнения. Современная диагностика, лечение и профилактика. 02 декабря 2016 года · Дифференциальная диагностика, лечение и профилактика респираторных инфекций · Особенности клинического течения, принципы лечения и профилактика гриппа и ОРВИ. · Воспалительные заболевания глотки. Принципы эффективной терапии.



Организаторы Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ» Председатель Девяткин Андрей Викторович - профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ». В программе конференции · Дифференциальная диагностика, лечение и профилактика респираторных инфекций · Особенности клинического течения, принципы лечения и профилактика гриппа и ОРВИ. · Воспалительные заболевания глотки. Принципы эффективной терапии. · Мукоактивные препараты: возможности и ограничения · Бактериальные осложнения гриппа и ОРВИ: пневмонии. Роль атипичных возбудителей · Тяжелая внебольничная пневмония. · Фармакотерапия бронхиальной астмы. · Постинфекционный кашель. · Острый бронхит. Рациональная фармакотерапия. · Рациональный подход к терапии ОРВИ, гриппа и их осложнений у детей. Место проведения ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Адрес: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Вход с Калошина пер., д. 3, стр. 2. Проезд до ст. метро Арбатская, Смоленская, Кропоткинская. Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .