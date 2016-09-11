Неврология в клинических примерах. 14 декабря 2016 года

Организаторы
ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования" Минздрава России
ИИСИ Медикал
Председатель конференции
Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, член Европейской Академии неврологии.
В программе конференции
· Когнитивные нарушения
· Болезнь Паркинсона
· Инсульт
· Эпилепсия
· Обмороки
· Боль в спине
· Головная боль
· Головокружение
· Нарушение сна
Место проведения
г. Москва, Здание Правительства Москвы, конференц-зал. Адрес: ул. Новый Арбат, 36/9. Проезд до ст. метро Краснопресненская, Баррикадная, Смоленская.
Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.
Участие в конференции бесплатное.
Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте
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