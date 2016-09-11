11.09.2016 Неврология в клинических примерах. 14 декабря 2016 года • Когнитивные нарушения • Болезнь Паркинсона • Инсульт

Организаторы ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования" Минздрава России ИИСИ Медикал Председатель конференции Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, член Европейской Академии неврологии. В программе конференции · Когнитивные нарушения · Болезнь Паркинсона · Инсульт · Эпилепсия · Обмороки · Боль в спине · Головная боль · Головокружение · Нарушение сна Место проведения г. Москва, Здание Правительства Москвы, конференц-зал. Адрес: ул. Новый Арбат, 36/9. Проезд до ст. метро Краснопресненская, Баррикадная, Смоленская. Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .