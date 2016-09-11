11.09.2016 Лабораторная медицина 2016: будущее и новации. 25 ноября 2016 года · Новые подходы в лабораторной оценке системных воспалительных реакций · Современные и инновационные методы лабораторной диагностики нарушения иммунитета · Современные подходы к организации лабораторной диагностики сепсиса в многопрофильном стационаре

Организаторы ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» УДП РФ Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ Председатель М. Г. Вершинина - заведующая лабораторным корпусом ФГБУ "ЦКБП" УДП РФ, заведующая курсом клинической лабораторной диагностики кафедры семейной медицины ФГБУ ДПО "ЦГМА" УДП РФ. В программе конференции · Новые подходы в лабораторной оценке системных воспалительных реакций · Современные и инновационные методы лабораторной диагностики нарушения иммунитета · Современные подходы к организации лабораторной диагностики сепсиса в многопрофильном стационаре · Выявление основных возбудителей гнойно-септических инфекций и генов · Инновационный метод персонифицированной диагностики регенераторного потенциала кожи · Система поддержки принятия решений и лабораторные информационные системы · Системы автоматизации преаналитического этапа, как инструмент снижения лабораторных ошибок Место проведения г. Москва, ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» УДП РФ, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко д.15, Проходная №2, Главный корпус (№1). Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .