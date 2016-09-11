Лабораторная медицина 2016: будущее и новации. 25 ноября 2016 года

Организаторы
ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» УДП РФ
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ
Председатель
М. Г. Вершинина - заведующая лабораторным корпусом ФГБУ "ЦКБП" УДП РФ, заведующая курсом клинической лабораторной диагностики кафедры семейной медицины ФГБУ ДПО "ЦГМА" УДП РФ.
В программе конференции
· Новые подходы в лабораторной оценке системных воспалительных реакций
· Современные и инновационные методы лабораторной диагностики нарушения иммунитета
· Современные подходы к организации лабораторной диагностики сепсиса в многопрофильном стационаре
· Выявление основных возбудителей гнойно-септических инфекций и генов
· Инновационный метод персонифицированной диагностики регенераторного потенциала кожи
· Система поддержки принятия решений и лабораторные информационные системы
· Системы автоматизации преаналитического этапа, как инструмент снижения лабораторных ошибок
Место проведения
г. Москва, ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» УДП РФ, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко д.15, Проходная №2, Главный корпус (№1).
Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.
Участие в конференции бесплатное.
Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте
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