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11.09.2016

Лабораторная медицина 2016: будущее и новации. 25 ноября 2016 года

 

· Новые подходы в лабораторной оценке системных воспалительных реакций

· Современные и инновационные методы лабораторной диагностики нарушения иммунитета

· Современные подходы к организации лабораторной диагностики сепсиса в многопрофильном стационаре


 

Организаторы

ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» УДП РФ

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ

Председатель

М. Г. Вершинина - заведующая лабораторным корпусом ФГБУ "ЦКБП" УДП РФ, заведующая курсом клинической лабораторной диагностики кафедры семейной медицины ФГБУ ДПО "ЦГМА" УДП РФ.

В программе конференции

· Новые подходы в лабораторной оценке системных воспалительных реакций

· Современные и инновационные методы лабораторной диагностики нарушения иммунитета

· Современные подходы к организации лабораторной диагностики сепсиса в многопрофильном стационаре

· Выявление основных возбудителей гнойно-септических инфекций и генов

· Инновационный метод персонифицированной диагностики регенераторного потенциала кожи

· Система поддержки принятия решений и лабораторные информационные системы

· Системы автоматизации преаналитического этапа, как инструмент снижения лабораторных ошибок

Место проведения

г. Москва, ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» УДП РФ, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко д.15, Проходная №2, Главный корпус (№1).

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.

Участие в конференции бесплатное.

Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
 

 
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