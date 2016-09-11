Третья ежегодная научно-практическая конференция с международным участием «Дроздовские чтения» 15 ноября 2016 года

Организаторы

Общественная организация «Российское общество психиатров»

Московское региональное отделение ОО «Российское общество психиатров»

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

ГБУЗ «Психиатрическая больница №13 ДЗМ»

ГБУЗ «Психиатрическая больница №5 ДЗМ»

Материалы конференции будут опубликованы в одноименном сборнике трудов. Редколлегия сборника принимает материалы для публикации до 30 сентября 2016 г.

Конкурс

В рамках научной сессии планируется заседание секции: «Современный взгляд на профилактику, реабилитацию и ресоциализацию в наркологии», где состоится Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов I Международного конкурса программ профилактики, реабелитации и ресоциализации в сфере охраны психического здоровья "Осознанный выбор". Девиз конкурса: Всем миром ЗА осознанный выбор!

Программы для участия в конкурсе принимаются на рассмотрение до 30 сентября 2016 г.

Участие в конференции бесплатное.

Место проведения уточняется.

Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .