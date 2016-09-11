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11.09.2016

Инновационные методы диагностики и терапии в дерматовенерологии и косметологии. 08 ноября 2016 года

 

• Алгоритм лечения витилиго в России.

• Развитие кожных реакций на таргетную терапию онкобольных.

• Неинвазивная диагностика новообразований кожи.


 

Организаторы

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ

ИИСИ Медикал

Председатели конференции

Е. В. Липова - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии, микологии и косметологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ;

О. Ю. Олисова - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой кожных и венерических болезней им. В. А. Рахманова ЛФ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV), член правления Всероссийского общества дерматовенерологов, профессор консультант ГМУ УДП РФ и Медицинского центра ФСБ, врач высшей категории, зам. главного редактора Российского журнала кожных и венерических болезней.

В программе конференции

· Алгоритм лечения витилиго в России.

· Развитие кожных реакций на таргетную терапию онкобольных.

· Неинвазивная диагностика новообразований кожи.

· Особенности терапии пациентов с поздним акне.

· Диагностика базально-клеточного рака с позиций дерматологии.

· Лечение стероидно-резистентной истинной пузырчатки.

· Комбинированная фототерапия псориаза.

· Поздний сифилис.

· Дерматологические проявления патологий желудочно-кишечного тракта.

Место проведения

ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Адрес: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Вход с Калошина пер., д. 3, стр. 2. Проезд до ст. метро Арбатская, Смоленская, Кропоткинская.

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.

Участие в конференции бесплатное.

Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
 

 
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