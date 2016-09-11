11.09.2016 Инновационные методы диагностики и терапии в дерматовенерологии и косметологии. 08 ноября 2016 года • Алгоритм лечения витилиго в России. • Развитие кожных реакций на таргетную терапию онкобольных. • Неинвазивная диагностика новообразований кожи.

Организаторы Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ ИИСИ Медикал Председатели конференции Е. В. Липова - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии, микологии и косметологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ; О. Ю. Олисова - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой кожных и венерических болезней им. В. А. Рахманова ЛФ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV), член правления Всероссийского общества дерматовенерологов, профессор консультант ГМУ УДП РФ и Медицинского центра ФСБ, врач высшей категории, зам. главного редактора Российского журнала кожных и венерических болезней. В программе конференции · Алгоритм лечения витилиго в России. · Развитие кожных реакций на таргетную терапию онкобольных. · Неинвазивная диагностика новообразований кожи. · Особенности терапии пациентов с поздним акне. · Диагностика базально-клеточного рака с позиций дерматологии. · Лечение стероидно-резистентной истинной пузырчатки. · Комбинированная фототерапия псориаза. · Поздний сифилис. · Дерматологические проявления патологий желудочно-кишечного тракта. Место проведения ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Адрес: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Вход с Калошина пер., д. 3, стр. 2. Проезд до ст. метро Арбатская, Смоленская, Кропоткинская. Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .