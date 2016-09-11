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11.09.2016

Мультидисциплинарные подходы в изучении нейрокогнитивных расстройств и деменции. 11 ноября 2016 года

 

· Современное состояние исследований в области диагностики и лечения нейрокогнитивных расстройств;

· Подходы к терапии болезни Альцгеймера: возможности и проблемы;

· Современные тенденции в поиске лекарственных средств для лечения нейродегенеративных деменций.


 

Организаторы

ФГБНУ "Научный центр психического здоровья"

ИИСИ Медикал

Председатели конференции

Тиганов Александр Сергеевич - академик РАН, научный руководитель ФГБНУ НЦПЗ.

Гаврилова Светлана Ивановна - руководитель отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, профессор, доктор медицинских наук.

В программе конференции

· Современное состояние исследований в области диагностики и лечения нейрокогнитивных расстройств;

· Подходы к терапии болезни Альцгеймера: возможности и проблемы;

· Современные тенденции в поиске лекарственных средств для лечения нейродегенеративных деменций.

Место проведения

ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Адрес: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Вход с Калошина пер., д. 3, стр. 2. Проезд до ст. метро Арбатская, Смоленская, Кропоткинская.

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.

Участие в конференции бесплатное.

Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
 

 
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