Мультидисциплинарные подходы в изучении нейрокогнитивных расстройств и деменции. 11 ноября 2016 года

Организаторы
ФГБНУ "Научный центр психического здоровья"
ИИСИ Медикал
Председатели конференции
Тиганов Александр Сергеевич - академик РАН, научный руководитель ФГБНУ НЦПЗ.
Гаврилова Светлана Ивановна - руководитель отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, профессор, доктор медицинских наук.
В программе конференции
· Современное состояние исследований в области диагностики и лечения нейрокогнитивных расстройств;
· Подходы к терапии болезни Альцгеймера: возможности и проблемы;
· Современные тенденции в поиске лекарственных средств для лечения нейродегенеративных деменций.
Место проведения
ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Адрес: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Вход с Калошина пер., д. 3, стр. 2. Проезд до ст. метро Арбатская, Смоленская, Кропоткинская.
Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.
Участие в конференции бесплатное.
Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
.