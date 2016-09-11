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11.09.2016

Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике. 06 октября 2016 года

 

• Новые терапевтические возможности в лечении сердечно-сосудистых заболеваний

• Рациональная антибактериальная терапия в общей врачебной практике

• Современные алгоритмы диагностики и лечения сахарного диабета


 

Организаторы

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ

ИИСИ Медикал

Председатели конференции

Академик РАН А. И. Мартынов - президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач РСФСР.

Профессор С. А. Чорбинская - заведующая кафедрой семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ.

Конференция предназначена: для врачей кардиологов, инфекционистов, эндокринологов, гастроэнтерологов, терапевтов, врачей общей практики Москвы, Московской области и других регионов РФ.

В программе конференции

· Новые терапевтические возможности в лечении сердечно-сосудистых заболеваний

· Рациональная антибактериальная терапия в общей врачебной практике

· Современные алгоритмы диагностики и лечения сахарного диабета

· НПВП-гастропатии. Факторы риска развития гастропатий, лечение и профилактика

· Терапевтические возможности в диагностике и лечении неврологических заболеваний

· Суставной синдром

Место проведения

г. Москва, Здание Правительства Москвы, конференц-зал. Адрес: ул. Новый Арбат, 36/9.

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.

Участие в конференции бесплатное.

Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
 

 
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