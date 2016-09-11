Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике. 06 октября 2016 года

Организаторы
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ
ИИСИ Медикал
Председатели конференции
Академик РАН А. И. Мартынов - президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач РСФСР.
Профессор С. А. Чорбинская - заведующая кафедрой семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ.
Конференция предназначена: для врачей кардиологов, инфекционистов, эндокринологов, гастроэнтерологов, терапевтов, врачей общей практики Москвы, Московской области и других регионов РФ.
В программе конференции
· Новые терапевтические возможности в лечении сердечно-сосудистых заболеваний
· Рациональная антибактериальная терапия в общей врачебной практике
· Современные алгоритмы диагностики и лечения сахарного диабета
· НПВП-гастропатии. Факторы риска развития гастропатий, лечение и профилактика
· Терапевтические возможности в диагностике и лечении неврологических заболеваний
· Суставной синдром
Место проведения
г. Москва, Здание Правительства Москвы, конференц-зал. Адрес: ул. Новый Арбат, 36/9.
Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.
Участие в конференции бесплатное.
Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте
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