11.09.2016 Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике. 06 октября 2016 года • Новые терапевтические возможности в лечении сердечно-сосудистых заболеваний • Рациональная антибактериальная терапия в общей врачебной практике • Современные алгоритмы диагностики и лечения сахарного диабета

Организаторы Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ ИИСИ Медикал Председатели конференции Академик РАН А. И. Мартынов - президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач РСФСР. Профессор С. А. Чорбинская - заведующая кафедрой семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ. Конференция предназначена: для врачей кардиологов, инфекционистов, эндокринологов, гастроэнтерологов, терапевтов, врачей общей практики Москвы, Московской области и других регионов РФ. В программе конференции · Новые терапевтические возможности в лечении сердечно-сосудистых заболеваний · Рациональная антибактериальная терапия в общей врачебной практике · Современные алгоритмы диагностики и лечения сахарного диабета · НПВП-гастропатии. Факторы риска развития гастропатий, лечение и профилактика · Терапевтические возможности в диагностике и лечении неврологических заболеваний · Суставной синдром Место проведения г. Москва, Здание Правительства Москвы, конференц-зал. Адрес: ул. Новый Арбат, 36/9. Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .