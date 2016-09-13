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13.09.2016

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Превентивная медицина 2016. Инновационные методы диагностики, лечения, реабилитации в Аnti-аge медицине» Москва, 15 ноября 2016 г.

 

Место проведения конференции: ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»

129110, г. Москва, ул. Щепкина 61/2, корпус 15 (конференц-зал)


 

 

Организаторы конференции

Министерство образования и науки Российской федерации

Министерство здравоохранения Московской области

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (МОНИКИ)

Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника»

 

При участии

ФПК МР Российский университет дружбы народов (РУДН)

Медицинский исследовательский центр «Иммункулус»

ФГБНУ «НИИ Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» Минобрнауки РФ

НП «Содействия развитию превентивной медицины»

НП Инноватика

 

В докладах ведущих ученых будут представлены сведения об инновационных  медицинских биотехнологиях, их клиническом применении в Аnti-аge медицине.

 

Ознакомиться с программой, зарегистрироваться на конференцию можно по адресу: http://www.eventmed.ru/

Участие для слушателей — бесплатное.

 

Количество участников - 200, 20 регионов РФ.

Орг.комитет: Халилова Светлана Вячеславовна - методист отела научно-исследовательской деятельности,  «СМ-Клиника».+7 499 705 5045 (доб. 4225), e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Открыта эл. регистрация на сайте  www.eventmed.ru

 

Программа конференции
 

 
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