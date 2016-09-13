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13.09.2016
VI Всероссийская научно-практическая конференция «Превентивная медицина 2016. Инновационные методы диагностики, лечения, реабилитации в Аnti-аge медицине» Москва, 15 ноября 2016 г.
Место проведения конференции: ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»
129110, г. Москва, ул. Щепкина 61/2, корпус 15 (конференц-зал)
Организаторы конференции
Министерство образования и науки Российской федерации
Министерство здравоохранения Московской области
ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (МОНИКИ)
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника»
При участии
ФПК МР Российский университет дружбы народов (РУДН)
Медицинский исследовательский центр «Иммункулус»
ФГБНУ «НИИ Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» Минобрнауки РФ
НП «Содействия развитию превентивной медицины»
НП Инноватика
В докладах ведущих ученых будут представлены сведения об инновационных медицинских биотехнологиях, их клиническом применении в Аnti-аge медицине.
Ознакомиться с программой, зарегистрироваться на конференцию можно по адресу: http://www.eventmed.ru/
Участие для слушателей — бесплатное.
Количество участников - 200, 20 регионов РФ.
Орг.комитет: Халилова Светлана Вячеславовна - методист отела научно-исследовательской деятельности, «СМ-Клиника».+7 499 705 5045 (доб. 4225), e-mail:
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Открыта эл. регистрация на сайте www.eventmed.ru
Программа конференции