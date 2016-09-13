13.09.2016 VI Всероссийская научно-практическая конференция «Превентивная медицина 2016. Инновационные методы диагностики, лечения, реабилитации в Аnti-аge медицине» Москва, 15 ноября 2016 г. Место проведения конференции: ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» 129110, г. Москва, ул. Щепкина 61/2, корпус 15 (конференц-зал)

Организаторы конференции Министерство образования и науки Российской федерации Министерство здравоохранения Московской области ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (МОНИКИ) Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» При участии ФПК МР Российский университет дружбы народов (РУДН) Медицинский исследовательский центр «Иммункулус» ФГБНУ «НИИ Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» Минобрнауки РФ НП «Содействия развитию превентивной медицины» НП Инноватика В докладах ведущих ученых будут представлены сведения об инновационных медицинских биотехнологиях, их клиническом применении в Аnti-аge медицине. Ознакомиться с программой, зарегистрироваться на конференцию можно по адресу: http://www.eventmed.ru/ Участие для слушателей — бесплатное. Количество участников - 200, 20 регионов РФ. Орг.комитет: Халилова Светлана Вячеславовна - методист отела научно-исследовательской деятельности, «СМ-Клиника».+7 499 705 5045 (доб. 4225), e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Открыта эл. регистрация на сайте www.eventmed.ru Программа конференции