14.09.2016

Российские производители лекарственных средств и медицинских изделий представили свою продукцию на стенде коллективной экспозиции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в рамках II выставки "Импортозамещение"

Сегодня 13 сентября 2016 года во 2-м павильоне МВЦ "Крокус Экспо" открылась II выставка "Импортозамещение". Мероприятие проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.







В рамках деловой программы состоялось пленарное заседание, на котором выступил заместитель министра промышленности и торговли Осьмаков Василий Сергеевич, который подчеркнул, что на данный момент от производства просто импортозамещающей продукции необходимо перейти к созданию импортооперажающих и экспортоориентированных товаров. В качестве одного из инструментов стимулирования создания импортозамещающей продукции Василий Сергеевич отметил проведение протекционистской политики, в том числе в отрасли фармацевтической и медицинской промышленности.



Минпромторг России на выставке представил стенд коллективной экспозиции предприятий фармацевтической и медицинской промышленности. Участники продемонстрировали импортозамещающую продукцию, созданную в том числе в рамках участия в федеральной целевой программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу".



Стенд коллективной экспозиции после торжественной церемонии открытия посетила Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Колотилова Ольга Николаевна, в ходе обхода экспозиции Ольга Николаевна пообщалась с представителями компаний, которые отметили важную роль Минпромторга России в поддержке российской фармацевтической и медицинской промышленности.

В рамках выставки, на стенде Минпромторга России, российская фармацевтическая компания "Натива" и ведущий бразильский производитель медицинского оборудования и сложных технологических решений Emphasys Industrial подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки средств для порошкового ингалирования.



В соответствии с условиями долгосрочного соглашения, компания Emphasys Industrial намерена разработать и поставить для российского партнера ингаляционные средства доставки на сумму более 1,5 млн. евро.



Компания "Фарма Био" в рамках выставки представила препарат "Ствологен", который является результатом работы над новым методом стабилизации пептидных препаратов, которые теперь можно принимать перорально, что является существенным прорывом в применении пептидов. Исполнительный директор "Фарма Био" Юрий Дейгин отметил "компания "Фарма Био" занимается не только научными разработками в области фармацевтики, но и производит ряд препаратов, отражающих концепцию импортозамещения. При соответствующей государственной поддержке Минпромторга России мы сможем не только компенсировать объемы препаратов зарубежного производства в России, но и представлять нашу страну на международном фармацевтическом рынке, составляя достойную конкуренцию крупным производителям".