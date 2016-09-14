14.09.2016 Проблемы организации анестезиолого-реаниматологической помощи обсудят на 15-м Съезде ФАР Даты: 17-20 сентября 2016 Место проведения: г. Москва, гостиница «Космос», пр. Мира, 150







Как сделать работу анестезиологов и реаниматологов эффективнее? Есть ли средства, чтобы повысить качество и оперативность предоставления помощи тем, кто нуждается в анестезиологической поддержке или находится в критическом состоянии? Как внедрить современные методы и технологии в работу российских специалистов не только в столице, но и в регионах? Эти вопросы обсудят участники 15-го Съезда Федерации анестезиологов и реаниматологов, который пройдёт в Москве с 17 по 20 сентября на базе гостиницы «Космос».



Съезды ФАР традиционно проводятся раз в два года и собирают не менее 1500 участников – практикующих врачей из регионов России и зарубежных стран. Участие в научной и деловой программе принимают не только профильные специалисты, но также хирурги, неврологи, трансфузиологи и другие медики, деятельность которых связана с анестезиологией и реаниматологией.



В этом году впервые за историю профессионального форума главной темой станет проблема организации оказания помощи пациентам. Таким образом, мероприятие будет значимо не только для развития отдельных медицинских направлений, но и для решения важных общественно-социальных задач. «Ключевой вопрос, который выносится на обсуждение в этот раз, заключается в оптимизации использования ресурсов, имеющихся в нашей области, для того, чтобы изменить ситуацию с оказанием анестезиолого-реаниматологической помощи качественно и сделать так, чтобы она была не только эффективной, но и безопасной», – подчеркнул и. о. Президента ФАР Юрий Полушин.



В ходе встречи участники Съезда будут обсуждать как организационные аспекты отрасли, в том числе и проблемы образования, так и теоретические вопросы анестезиологии-реаниматологии, последние научные исследования и достижения учёных, новые практические подходы и возможности, которые позволяют усовершенствовать клиническую анестезиологию и интенсивную терапию. Итогом станет разработка конкретных предложений по повышению эффективности анестезиолого-реаниматологической службы в России и утверждение новых клинических рекомендаций.



Кроме того, участники рассмотрят основные проблемы безопасности в анестезиологии и реаниматологии, особенности анестезии и интенсивной терапии в кардиохирургии и кардиологии, акушерстве, гинекологии и педиатрической практике, в торакальной хирургии, нейрохирургии и неврологии. Программа Съезда включает научные секции, мастер-классы, дискуссии и круглые столы, аккредитованные по системе НМО.



В рамках события состоится обширная отраслевая выставка производителей оборудования, расходных материалов, лечебных средств и специализированной литературы, участие в которой примут 90 экспонентов. Компании представят новые разработки, заслужившие доверие традиционные препараты и технологии, а также профессиональные издания для врачей и медицинских специалистов.



Организатор: Общественная общероссийская организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»