14.09.2016

Совсем скоро начнет свою работу Российский национальный конгресс кардиологов, который мы проводим в Екатеринбурге 20-23 сентября

Даты: 17-20 сентября 2016

Место проведения: г. Москва, гостиница «Космос», пр. Мира, 150







Приглашаем вас принять участие в работе конгресса!

С уважением, Президент РКО, академик РАН Е.В. Шляхто.

Регистрация на конгресс

После прохождения охранных рамок в зоне регистрации пройдите на стойку Регистрации.



Вам выдадут бейдж, без которого вход на конгресс будет ограничен!



В зоне регистрации будут работать волонтеры, которые при необходимости смогут помочь и направить на нужную стойку.

Портфели

Портфели можно оплатить на кассе в зоне регистрации, а затем получить при предъявлении чека на стойке “Выдача материалов”.

В случае, если Вы оплачивали портфель заранее при он-лайн регистрации, необходимо это сообщить сотруднику на стойке “Выдача материалов”.

В зоне регистрации будут работать волонтеры, которые при необходимости смогут помочь и направить на нужную стойку.



20 сентября



В 16.45 в зале пленарных заседаний состоится торжественное вручение премий Российского кардиологического общества и награждение победителей конкурса молодых ученых Впервые на Российском Национальном конгрессе кардиологов РКО при поддержке компании КРКА проводит акцию «Здоровье кардиологов». Цель акции – обратить внимание на здоровье своего сердца. На территории выставки будет организован прием всех желающих, где можно будет пройти скрининг факторов риска, таких как общий холестерин, глюкоза, АД, ИМТ и др. Приглашаем к участию! 22 сентября



В 10.00 состоится рабочее совещание с региональными участниками международных европейских кредитов В 15.30 в конференц-зале № 1 состоится совместное заседание РКО и национальной медицинской палаты при поддержке общества “Знание” – по теме “Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ – элемент системы повышения качества медицинского образования” 23 сентября



Заседание редакционной коллегии и редакционного совета Российского кардиологического журнала состоится в 11.00 в комнате переговоров № 9