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15.09.2016

3-Я ЕЖЕГОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ПРОЙДЕТ 27-28 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ

 

Рынок коммерческой медицины, как один из наиболее инвестиционно привлекательных направлений бизнеса, все чаще попадает в поле зрения крупных финансовых групп и других держателей капиталов. И как отмечают многие эксперты, на рынке частных медицинских услуг имеется много ниш, вложение в которые сегодня действительно имеет перспективу. Как отмечают эксперты, сейчас один из наиболее благоприятных периодов для инвестиций в этот многообещающий сектор.  При этом, основная сложность, с которой сталкивается инвестор – поиск качественных медицинских активов и дальнейшая комерциализация проектов.


 

 

 

Компания Regent Capital Communications приглашает Вас принять участие в III-й конференции «Инвестиции в Здравоохранение»,  которая состоится 27-28 октября 2016 в Москве. В рамках двухдневного мероприятия ключевые игроки рынка обсудят как изменился рынок частных медицинских услуг за последний год и какие коммерческие возможности могут появится уже в ближайшее время, а также существующие бизнес-модели и стратегические решения – все то, что крайне необходимо для успешного развития в динамично меняющихся условиях рынка.



 

Среди докладчиков: Ренессанс Капитал, УРАЛСИБ КэпиталJ.P. MorganDa Vinci CapitalАссоциация частных клиник Санкт-ПетербургаГруппа компаний "Мать и дитя”Группа компаний "Медси"Medical On Group, ИНВИТРОKDLРэмси ДиагностикаНПЦМР ДЗМEuroMed GroupГазпромбанкОткрытая клиникаMix Research и другие.

Среди тем предстоящего мероприятия:

  • Анализ существующих возможностей на рынке частных медицинских услуг, включая: стационары, лабораторная диагностика,  ЭКО и инвестиции в материнство, реабилитация, ядерная медицина, телемедицина и E- health
  • Анализ индустрии и поиск перспективных проектов: критерии и мультипликаторы, детальное рассмотрение сложностей и потенциала существующих бизнес-моделей
  • Стратегии работы медицинских клиник в реалиях сегодняшнего дня: сегменты “TOP”, ОМС, ДМС
  • Организация эффективного управления медицинским учреждением и IT в медицине
  • Использование механизмов ГЧП для привлечения финансирования в проекты по созданию объектов медицинской инфраструктуры

Присоединяйтесь и Вы! Конференция «Инвестиции в здравоохранение» послужит источником поистине бесценной информации и предоставит практические советы и рекомендации в отношении возможностей, возникающих на рынке частных медицинских услуг.

ВНИМАНИЕ: Действуют специальные условия участия для медицинских клиник, лабораторий и диагностических центров.


По вопросам участия обращайтесь по тел: + 44 207 100 7540 или по эл. почте  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Подробнее о мероприятии на официальном сайте:
http://rgtcap.com/index.php/ru/eventlist-ru/events-ru/252-hi16-ru
 

 
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