15.09.2016 До окончания приема заявок на участие в Национальной премии «ПРИОРИТЕТ-2016» осталось всего две недели Национальная премия в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» вышла на финишную прямую. До окончания приема заявок на участие в конкурсе премии осталось всего 2 недели. Оргкомитет премии «ПРИОРИТЕТ-2016» напоминает, что последним днем подачи заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» станет 30 сентября 2016 года.

До этого времени Оргкомитет и Экспертный совет премии будут работать в усиленном режиме, чтобы рассмотреть все без исключения поступившие заявки. Рассмотрение Экспертным советом заявок на участие продлится вплоть до 1 октября 2016 года. Участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2016» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии «ПРИОРИТЕТ-2016» достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate. Согласно промежуточным результатам подано более 140 заявок из 31 региона Российской Федерации и ближнего зарубежья. Статус Номинантов премии «ПРИОРИТЕТ-2016» по итогам квалификационного отбора пока присвоен 31 компании и организации. Рассмотрение поступающих заявок продолжается ежедневно, включая праздничные и выходные дни. По словам Председателя Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» Виталия Расницына, сейчас в работе Оргкомитета и Экспертного Совета наступила самая горячая пора: «В этом году выросло и количество заявок, и их качество, и – главное – объем и уровень представленных материалов. Работы у организаторов и экспертов сейчас как никогда много. Определение победителей в 19 номинациях премии стартует с начала октября, когда Экспертный Совет финализирует анализ заявок. Параллельно будет происходить экспертиза и окончательное определение номинантов премии из числа тех, кто прислал свои заявки и материалы в течение третьего периода приема заявок». Напомним, что поступившие заявки сначала проходят через квалификационный отбор Оргкомитета премии, который принимает решение о допуске к конкурсному отбору. Конкурсный отбор проходит в два этапа: на первом Экспертный Совет определяет Номинантов на основе рассмотрения допущенных к конкурсу заявок, на втором – выявляет Лауреатов (победителей) на основе дополнительной экспертизы заявок Номинантов. Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» состоится 10 ноября 2016 года в Конгресс-центре ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, 6). Подписаться на дайджест Премии «Приоритет-2016». О премии: Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Премия проходит при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России, Минкомсвязи России, ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия», ФАС России, а также других профильных и отраслевых организаций. Ожидается, что в 2016 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2016» примет участие больше 400 компаний. Проведение в прошлом году первой в истории России премии в области импортозамещения «Приоритет-2015» собрало 305 участников из 41 регионов страны в 18 основных номинациях. Торжественная церемония награждения 36 лауреатов премии состоялась в атриуме Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке. Организационная поддержка: КГ «Деловая лига» Партнеры Премии: Группа компаний "ММК", Газпром-нефть, ФРП, Сколково Генеральный информационный партнер: ТАСС Генеральный медиа-партнер: Издательский дом Коммерсантъ Официальный информационный партнер: РИА Стандарты и качество Генеральный отраслевой информационный партнер: ИД «Панорама» При поддержке: Всероссийская организация качества (ВОК), Союз машиностроителей России, Союз потребителей России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Союзлегпром, Союз нефтегазопромышленников России, Союз животноводов России, РАЭК, АРПАТ, Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции («Станкоинструмент»), Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП), Стеклосоюз, ЛАС, Российский союз химиков, Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка, АКОРТ, АССАГРОС, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, РОСПиК, Союз авиапроизводителей России, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, Национальный союз зернопроизводителей, РАО «Бумпром», ОПЖТ, Союз виноградарей и виноделов России, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», Ассоциация заказчиков и поставщиков, ММБА. Информационная поддержка: ТПП-информ, «Бизнес-журнал», исследовательский холдинг «РОМИР», газета «Промышленный еженедельник», телеканал «ПРО Бизнес», журнал «Отдых в России», журнал «Стратегия», журнал «Авиапанорама», журнал «Полимерные материалы», ИД «Русский врач», РИА АМИ, журнал «Все о мире строительства», журнал «Нефтегазовая вертикаль», журнал «Российские торговые марки», портал «The Dairynews», журнал «Время инноваций», журнал «ТСР», журнал «Нефтегаз», журнал «Эксперт», журнал «Уездъ», журнал «Регионы России», журнал «Сырье и упаковка для парфюмерии, косметики и бытовой химии», журнал «Строительная орбита», журнал «Индустрия», портал «MediaTimes», журнал «Региональная энергетика и энергосбережение», legport.ru, mashportal.ru, promrf.ru, agroday.ru, agro.ru, prohotel.ru, 100dorog.ru, zapoved.net, i-mash.ru, vvs-info.ru. Контактная информация: Тел.: +7 (499) 947-05-48 e-mail: info@prioritetaward.ru Сайт Премии: http://prioritetaward.ru/