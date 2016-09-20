20.09.2016 Инновационные разработки в здравоохранении на 15-м Съезде «ФАР 2016» Компания Philips организовала научный симпозиум и представила последние разработки для анестезиологии и реаниматологии Москва, Россия – На 15-м Съезде Федерации анестезиологов и реаниматологов, который прошел с 17 по 20 сентября в гостинице «Космос», Philips, мировой лидер в здравоохранении, продемонстрировала новинки медицинского оборудования. Кроме того, компания организовала научный симпозиум с участием ведущих отечественных и зарубежных экспертов «ОАРИТ XXI века: от мониторинга к интеллектуальному информационному пространству».

В рамках Съезда и научного симпозиума специалисты приняли участие в обсуждении перспектив внедрения информационных технологий для улучшения качества оказания медицинской помощи в отделении анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии. На мероприятии российские и зарубежные медицинские специалисты обсудили актуальные вопросы ОАРИТ, в том числе опыт использования программного обеспечения для ведения медицинской документации, построения медицинской карты и поддержки принятия клинических решений. Приглашенные Philips эксперты из Германии и США рассказали о существующих возможностях отделений реанимации и интенсивной терапии, поделились своей экспертизой и прогнозом на будущее, а также приняли участие в дискуссии. «Сегодня система здравоохранения стремительно развивается благодаря высоким технологиям. В связи с этим представителям медицинского сообщества крайне важно делиться со своими российскими и зарубежными коллегами опытом эффективного использования IT решений, особенно в таких областях как анестезиология и реаниматология. Этому во многом способствует проведение подобных научных симпозиумов, – отмечает Сергей Лаванов, руководитель направления ИТ в Здравоохранении, Philips в России и СНГ. – На протяжении многих лет Съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов предоставляет специалистам возможность обсудить настоящее и будущее медицины, обменяться опытом и наладить профессиональные контакты. Производители же медицинского оборудования на этой уникальной площадке могут обозначить свой подход к решению актуальных проблем здравоохранения и рассказать об инновационном оборудовании и технологиях для отделений интенсивной терапии». На «ФАР 2016» компания Philips представила новейшие решения для анестезиологии и реаниматологии, среди которых интеллектуальная информационная система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). С ее помощью в отделениях реанимации и интенсивной терапии осуществляется сбор и анализ данных со всех прикроватных устройств, а также обеспечивается эффективный документооборот и доступ к информации из различных больничных систем. Всё это позволяет не только облегчить работу медицинского персонала и сократить время пребывания больных в реанимации, но и повысить качество медицинской помощи и точность принятия клинических решений. Кроме того, применение подобных систем поможет существенно снизить затраты на лечение пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. За более подробной информацией обращайтесь к представителю Philips: Иван Грибанов Менеджер по корпоративным коммуникациям Philips в России и СНГ Тел.: +7 (495) 937-93-00 доб.395; факс +7 (495) 937-93-59 E-mail: ivan.gribanov@philips.com

О компании Royal Philips Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2015 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 16,8 млрд евро. В компании работают 69 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.