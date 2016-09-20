20.09.2016 Врачи-ревматологи помогут остановить инвалидизацию россиян 15 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция в рамках Конгресса с международным участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге».



В мероприятии приняли участие: · Насонов Евгений Львович, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России; · Мазуров Вадим Иванович, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, президент Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России»; · Каратеев Дмитрий Евгеньевич, профессор, д.м.н., и.о. директора ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой; · Лила Александр Михайлович, профессор, д.м.н. проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный специалист-ревматолог Санкт-Петербурга; · Пилипенко Василий Викторович, начальник Управления по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; · Булгакова Наталья Анатольевна, президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда». Ревматические заболевания занимают третье место среди причин инвалидности, уступая первенство лишь болезням системы кровообращения и онкологическим заболеваниям. Инвалидность у пациентов с тяжелыми ревматическими заболеваниями, в первую очередь, ревматоидным артритом, в отсутствии современной терапии, наступает в течение пяти лет. Коварные болезни укорачивает длительность жизни пациента на 5-10 лет в зависимости от конкретного заболевания и особенностей пациента. Такие больные требуют постоянного дорогостоящего лекарственного обеспечения, а потому оказываются тяжелым бременем для всего общества. По словам академика РАН Е.Л. Насонова, на раннем этапе заболевания пациенту можно помочь относительно недорогими способами, в ином случае потребуется агрессивная терапия, которая часто становится пожизненной. Евгений Львович подчеркнул, что в ревматологии важно следовать стратегии «Лечение до Достижения Цели» (Treat to Target). Своевременно назначенные высокоэффективные лекарственные препараты способны не только уберечь от инвалидности, но и сохранить трудоспособность, дать возможность пациенту жить полноценной, активной жизнью, воспитывать детей и приносить пользу обществу. «Российский конгресс по ревматологии – центральное событие года для всего ревматологического сообщества. Санкт-Петербург является одним из лидеров российской ревматологии, сохраняющим и преумножающим традиции российской ревматологической службы», – отметил Евгений Львович. По статистике, в Санкт-Петербурге 24 000 человек страдает ревматоидным артритом, 2 000 человек – системной красной волчанкой, а 250 000 человек – остеоартритом. По словам академика РАН В.И. Мазурова, реальные цифры, к сожалению, намного больше статистических данных. В настоящее время в Санкт-Петербурге дорогостоящей генно-инженерной биологической терапией обеспечиваются 1280 человек. Активное сотрудничество с ортопедами-травматологами, кардиохирургами, дерматовенерологами способствует наиболее точной диагностике и правильной постановке диагноза. «К тому же за последние годы у нас появились суперсовременные ультразвуковые аппараты, иммунологические тесты, морфологические исследования. Все эти возможности мы должны донести до врачей первичного звена, которые необходимы им в повседневной практике», – отметил Вадим Иванович. Согласно статистике, в России порядка 300 000 пациентов страдает ревматоидным артритом. По словам профессора Д.Е. Каратеева, если учесть эпидемиологические оценки, то число больных увеличится как минимум вдвое, а если добавить еще и пациентов с остеоартрозом, то число больных будет измеряться в миллионах. Одна из проблем не только ревматологии, но и медицины в целом, заключается в поздней постановке диагноза, что влечет за собой потерю времени для назначения эффективной терапии. «Мы уделяем особое внимание последипломной подготовке врачей. Именно то, как будут подготовлены семейные врачи и врачи общей практики играет огромную роль в улучшении прогноза у пациентов», – заключил профессор А.М. Лила. «Диагностические и лечебные возможности сопряжены с возможностями финансирования. Но все мы понимаем, что во главе стоит человек, который имеет право на качественную современную медицинскую помощь» – заметил В.В. Пилипенко. Со стороны Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, как заверил Василий Викторович, будет сделано все возможное, чтобы пациент в максимально короткие сроки был качественно обследован, получил корректный диагноз и адекватное индивидуализированное лечение. Н.А. Булгакова отметила, что ревматические болезни имеют статус хронических заболеваний, а не социально-значимых, а это затрудняет получение современной лекарственной терапии в некоторых регионах страны. Наталья Анатольевна также подчеркнула важность проведения образовательных программ для пациентов по всей России. Специалисты пришли к единодушному выводу о том, что для получения пациентом своевременного качественного лечения, должны быть объединены усилия врачей, организаторов здравоохранения, пациентских организаций и самих пациентов. Только в этом случае возможно достичь успеха в лечении людей с ревматическими заболеваниями. Спонсоры: фармацевтические компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Пфайзер». Дополнительная информация: +7(495)783-74-42; +7(915)248-03-56; pr@media-terra.ru (Татьяна).