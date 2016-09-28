28.09.2016

Ялта в бархатный сезон приняла Крымский форум травматологов-ортопедов

В Ялте состоялся Крымский Форум травматологов-ортопедов 2016.







19-20 сентября 2016 года в отеле Ялта-Интурист прошел Крымский форум травматологов-ортопедов «Основные направления отечественной травматологии и ортопедии». Мероприятие поддерживалось Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством здравоохранения республики Крым, ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Ассоциацией травматологов-ортопедов России, Крымской медицинской академией, Севастопольским государственным техническим университетом и Крымским центром травматологии и ортопедии им. А.И. Блискунова.

Это первый форум, который проходил в Крыму и собрал более 400 участников. «Это новая история, новый виток развития травматологии-ортопедии. Задача форума была наладить контакт между крымскими и российскими травматологами, выработать единую позицию по диагностике и лечению повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата, ведь способы и подходы у врачей из разных регионов диаметрально разные» – заявил ведущий научный сотрудник ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России Перминов В.А. В рамках форума обсуждались основные направления развития отечественной травматологии и ортопедии. В ходе мероприятия состоялось заседание исполкома Ассоциации травматологов-ортопедов России, прошли пленарные и секционные заседания по таким темам, как анализ и состояние травматолого-ортопедической помощи в Крыму и Севастополе, инновационные технологии в медицинской реабилитации, хирургии позвоночника, эндопротезирования, детской травматологии-ортопедии. Широко освещены вопросы диагностики и лечения патологии суставов, малоинвазивных технологий, артроскопического лечения повреждений и заболеваний капсульно-связочного аппарата.

В их обсуждении принимали участие ведущие травматологи-ортопеды страны: академик РАН Сергей Павлович Миронов – главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России, директор ФГБУ «ЦИТО им Н.Н. Приорова» Минздрава России, Президент Ассоциации травматологов-ортопедов России; профессор Рашид Муртузалиевич Тихилов – директор ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России; профессор Александр Вадимович Губин – директор ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова» Минздрава России, многие заведующие и профессора профильных кафедр ВУЗов, а также травматологи-ортопеды из стационаров и амбулаторного звена, врачи-реабилитологи и хирурги.

«Мы можем точно утверждать, что каждый участник форума увез новые профессиональные знания, практические навыки и умения, которые будет применены в различных регионах нашей необъятной страны. И результаты форума считаются хорошими, если каждый участник взял на вооружение и внедрил в клиническую практику хотя бы один новый метод или способ диагностики и лечения повреждений и заболеваний костно-мышечной системы, что является большим прогрессом не только для каждого врача, но и для медицины в целом.» – сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России Очкуренко А.А.

В рамках форума прошла выставка медицинского оборудования и медицинских изделий, которая собрала 30 участников со всей страны.

Мероприятие прошло при спонсорской поддержке: ООО «МираМед», Pierre Fabre, ООО «Альфа Вассерманн», ООО «Б. Браун Медикал».

Официальный конгресс-оператор форума Международное Агентство Конгрессного Обслуживания (OOO «МАКО»).