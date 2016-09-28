28.09.2016

Выставка и конференция для профессионалов в области фармации

Когда: 12-14 октября 2016

Где: КВЦ "ЭКСПОФОРУМ", г. Санкт-Петербург. Петербургское ш. 64/1, бесплатные автобусы от ст. м. «Московская», «Ленинский пр.»





«Фармация» – это международная выставка, в которой принимают участие российские и зарубежные производители и дистрибьюторы лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок. Посещение выставки «Фармация» будет полезно руководителям медицинских учреждений и медицинскому персоналу, отвечающему за оснащение медицинских учреждений, фармацевтам, заведующим аптеками и специалистам отдела закупок аптечных сетей, а также частным лицам, заинтересованным в приобретении лекарственных препаратов.

Выставка дает возможность ознакомиться с ассортиментом лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок, выбрать необходимую продукцию, провести переговоры с поставщиками и найти новых партнеров.

В рамках деловой программы выставки 12 октября состоится конференция «Актуальные вопросы фармации», которая пройдет при поддержке Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада России. Слушатели конференции смогут узнать мнения экспертов по наиболее актуальным вопросам развития фармацевтической отрасли.

Программа конференции: www.pharmaexpo.ru/events.aspx

Получить бесплатный электронный билет: www.pharmaexpo.ru/visitors/e-ticket/get-ticket.aspx#personal