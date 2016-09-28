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28.09.2016

Неврология в клинических примерах. 14 декабря 2016 года

 

Организаторы

ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования" Минздрава России

ИИСИ Медикал


 

 

Председатель конференции

Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, член Европейской Академии неврологии.

В программе конференции

· Когнитивные нарушения

· Болезнь Паркинсона

· Инсульт

· Эпилепсия

· Обмороки

· Боль в спине

· Головная боль

· Головокружение

· Нарушение сна

Место проведения

г. Москва, Здание Правительства Москвы, конференц-зал. Адрес: ул. Новый Арбат, 36/9. Проезд до ст. метро Краснопресненская, Баррикадная, Смоленская.

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.

Участие в конференции бесплатное.

Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
 

 
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