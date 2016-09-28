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28.09.2016

Респираторные инфекции и бронхолегочные осложнения. Современная диагностика, лечение и профилактика. 02 декабря 2016 года

 

Организаторы

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ

ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ»


 

 

Председатель

Девяткин Андрей Викторович - профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ».

В программе конференции

· Дифференциальная диагностика, лечение и профилактика респираторных инфекций

· Особенности клинического течения, принципы лечения и профилактика гриппа и ОРВИ.

· Воспалительные заболевания глотки. Принципы эффективной терапии.

· Мукоактивные препараты: возможности и ограничения

· Бактериальные осложнения гриппа и ОРВИ: пневмонии. Роль атипичных возбудителей

· Тяжелая внебольничная пневмония.

· Фармакотерапия бронхиальной астмы.

· Постинфекционный кашель.

· Острый бронхит. Рациональная фармакотерапия.

· Рациональный подход к терапии ОРВИ, гриппа и их осложнений у детей.

Место проведения

ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Адрес: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Вход с Калошина пер., д. 3, стр. 2. Проезд до ст. метро Арбатская, Смоленская, Кропоткинская.

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.

Участие в конференции бесплатное.

Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
 

 
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