 
     


Мероприятия
rssfeed
 

28.09.2016

Достижения и перспективы клинической эндокринологии. 20 декабря 2016 года

 

Председатели

Петунина Нина Александровна - заведующая кафедрой эндокринологии ИПО ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, профессор, доктор медицинских наук, консультант КПО ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УДП РФ, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава РФ в ЦФО.

Мкртумян Ашот Мусаелович - заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, профессор, доктор медицинских наук.


 

В программе конференции

· Новые медицинские технологии в лечении сахарного диабета II типа

· Эволюция подходов к инсулинотерапии

· Пероральные методы лечения: новейшие препараты

· Современная возможности диагностики и лечения осложнений сахарного диабета

· Профилактика сахарного диабета и его осложнений

· Кардиоэндокринология: новые подходы к профилактике и лечению

· Заболевания ЩЖ: современные возможности диагностики и лечения

· Нарушения фосфорно-кальциевого обмена при различных эндокринных заболеваниях

Место проведения

ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Адрес: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Вход с Калошина пер., д. 3, стр. 2. Проезд до ст. метро Арбатская, Смоленская, Кропоткинская.

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.

Участие в конференции бесплатное.

Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
 

 
Рассылка
Важно

→ Фармакопейные статьи


→ Медицинские архивы на службе современного врача


→ Перечень медицинских технологий
ЭКД архив

 
Баннер
Баннер
Баннер
Информационные партнеры:
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
     
       
   

© 2001-2012, Все права защищены. ООО "Издательский дом "Русский врач".

г. Москва, ул. Усачева, д.11, стр. 1 "Г"

Перепечатка материалов запрещена. По общим вопросам обращаться на адрес info@rusvrach.ru

 

 
Рейтинг Medlog.ru MyMed Med Top 50 Медицинская доска объявлений. Каталог сайтов и досок объявлений.  Проверка сайта
   