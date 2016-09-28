28.09.2016 Достижения и перспективы клинической эндокринологии. 20 декабря 2016 года Председатели Петунина Нина Александровна - заведующая кафедрой эндокринологии ИПО ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, профессор, доктор медицинских наук, консультант КПО ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УДП РФ, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава РФ в ЦФО. Мкртумян Ашот Мусаелович - заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, профессор, доктор медицинских наук.

В программе конференции · Новые медицинские технологии в лечении сахарного диабета II типа · Эволюция подходов к инсулинотерапии · Пероральные методы лечения: новейшие препараты · Современная возможности диагностики и лечения осложнений сахарного диабета · Профилактика сахарного диабета и его осложнений · Кардиоэндокринология: новые подходы к профилактике и лечению · Заболевания ЩЖ: современные возможности диагностики и лечения · Нарушения фосфорно-кальциевого обмена при различных эндокринных заболеваниях Место проведения ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Адрес: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Вход с Калошина пер., д. 3, стр. 2. Проезд до ст. метро Арбатская, Смоленская, Кропоткинская. Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .