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28.09.2016
Достижения и перспективы клинической эндокринологии. 20 декабря 2016 года
Председатели
Петунина Нина Александровна - заведующая кафедрой эндокринологии ИПО ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, профессор, доктор медицинских наук, консультант КПО ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УДП РФ, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава РФ в ЦФО.
Мкртумян Ашот Мусаелович - заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, профессор, доктор медицинских наук.
В программе конференции
· Новые медицинские технологии в лечении сахарного диабета II типа
· Эволюция подходов к инсулинотерапии
· Пероральные методы лечения: новейшие препараты
· Современная возможности диагностики и лечения осложнений сахарного диабета
· Профилактика сахарного диабета и его осложнений
· Кардиоэндокринология: новые подходы к профилактике и лечению
· Заболевания ЩЖ: современные возможности диагностики и лечения
· Нарушения фосфорно-кальциевого обмена при различных эндокринных заболеваниях
Место проведения
ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Адрес: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Вход с Калошина пер., д. 3, стр. 2. Проезд до ст. метро Арбатская, Смоленская, Кропоткинская.
Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.
Участие в конференции бесплатное.
Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.eecmedical.ru/, по телефонам: (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29, электронной почте
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