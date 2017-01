28.09.2016 «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СОСУДИСТСТОЙ ПАТОЛОГИИ ЦНС И ОНМК» Лекции прочтут ведущие специалисты – нейроанестезиологи, неврологи, нейрохирурги, нейрофизиологи. Участники Мастер-класса смогут ознакомиться с методиками проведения анестезиологического пособия во время эндоваскулярных и открытых оперативных вмешательств на сосудах головного мозга; участвовать в профессорском обходе и обсуждении тактики лечения пациентов с ОНМК различного генеза, ознакомиться с методами ранней реабилитации. Посещение лекционного курса — бесплатно!

ЛЕКТОРЫ НЕЙРОШКОЛЫ: 1. Федерико Билотта (Federico Bilotta) M.D., Ph.D. Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Medicine, University of Rome “La Sapienza”, Rome, Italy; Professor in Clinical Anesthesia at the Albert Einstein College of Medicine, The Bronx, New York, NY, USA. (Rome, Italy). 2. Афанасьев Василий Владимирович – д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской помощи СЗГМУ им. И.И. Мечникова 3. Бутров Андрей Валерьевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицинского факультета РУДН 4. Вознюк Игорь Алексеевич – д.м.н., профессор, руководитель отдела Острой цереброваскулярной патологии и неотложной неврологии СПб НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ им. И.И. Джанелидзе 5. Иванова Наталья Евгеньевна – профессор, д.м.н., врач невролог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 6. Кондратьев Анатолий Николаевич - Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по анестезиологии-реаниматологии Северо-Западного Федерального округа руководитель отделения анестезиологии-реанимации РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 7. Лубнин Андрей Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий отделением анестезиологии-реанимации НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко 8. Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, профессор каф. неврологии и нейрохирургии с клиникой СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ в СЗФО 9. Петрова Марина Владимировна - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии медицинского факультета РУДН 10.Трофимова Татьяна Николаевна – д.м.н., профессор, Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Комитета по Здравоохранению правительства Санкт-Петербурга 11.Черний Владимир Ильич - член-корреспондент НАМН Украины, д.м.н., профессор 12.Шевелев Олег Алексеевич – д.м.н., профессор кафедры общей патологии и патологической физиологии РУДН 13.Баутин Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный анестезиолог-реаниматолог СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, заведующий НИЛ анестезиологии и реаниматологии, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 14.Иванов Алексей Юрьевич – д.м.н., руководитель нейрохирургического отделения №3 (сосудистой нейрохирургии) РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 15.Улитин Алексей Юрьевич – д.м.н., директор РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, зав. кафедрой нейрохирургии СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 16.Кондратьев Сергей Анатольевич - к.м.н., н.с., врач невролог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 17.Кондратьева Екатерина Анатольевна – к.м.н., ст.н.с., врач невролог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 18.Лестева Наталья Александровна - к.м.н., ст.н.с., врач анестезиолог-реаниматолог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 19.Назаров Руслан Владимирович – к.м.н., ведущий н.с., зав. по клинической работе отделения анестезиологии-реанимации РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 20.Сарана Андрей Михайлович – к.м.н, врач-терапевт высшей категории, заместитель главного врача по реабилитации СПб ГБ№40, главный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному делу Комитета по Здравоохранению правительства Санкт-Петербурга 21.Ценципер Любовь Марковна - к.м.н., ст.н.с., врач анестезиолог-реаниматолог, врач эндокринолог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 22.Голиков Константин Вячеславович – заведующий отделением Неврологии №1 СПб ГБ№2 23.Дрягина Наталья Владимировна – врач-лаборант, заведующая лабораторией экспресс-диагностики ОАР РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 24.Козляков Алексей Владимирович - врач анестезиолог-реаниматолог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 25.Кузьмин Алексей Сергеевич – Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №9 нейрохирургического профиля СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 26.Лесина Светлана Сергеевна - врач анестезиолог-реаниматолог, врач кардиолог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 27.Сергиенко Сергей Константинович – заведующий отделением неврологической реанимации СПб ГБ №16

30 ноября Мастер-класс 09.00-13.00 1. Особенности анестезиологического обеспечения нейрохирургических операций на сосудах головного мозга (посещение операционных, в т.ч. рентген-операционной); 2. Интраоперационный мониторинг; 3. Интенсивная терапия после нейроонкологических операций на сосудах головного мозга (отд. реанимации); 4. Особенности лабораторного мониторинга в переоперационном периоде (посещение экспресс-лаборатории отделения анестезиологии-реанимации); 5. Послеоперационный мониторинг (PICCO; BIS; ВЧД и Комплайнс; ЭЭГ, АСВП, допплерография); 6. Катетеризация центральных вен и артерий под УЗИ контролем; 7. Особенности энтерального и парэнтерального питания у нейрореанимационных больных. Мониторинг трофического статуса и расчет суточного калоража у больных, длительно находящихся в реанимации; 8. Электрофизиологический мониторинг в послеоперационном периоде. 13.00-14.00 Перерыв 14.00-16.00 Семинар по терапевтической гипотермии у больных с острым повреждением головного мозга с участием ведущих специалистов Университета Барселоны (Испания) Модераторы: проф. Бутров А.В., проф. Шевелев О.А. (Москва), Кузьмин А.С. (Санкт-Петербург)

Лекционный курс отель «Сокос Олимпия Гарден», Батайский пер., 3А, ст.м. Технологический институт 01 декабря Зал Мехико+Лос-Анжелес Торжественное открытие Нейрошколы 09.00-09.30 Президиум: академик РАН, профессор, д.м.н., Заслуженный деятель науки РФ, Генеральный директор СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, Президент Российского кардиологического общества, главный кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа - Шляхто Евгений Владимирович, Заместитель генерального директора по научной работе СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии, профессор РАН, д.м.н., профессор - Конради Александра Олеговна, д.м.н., директор РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова - Улитин Алексей Юрьевич; руководитель «Нейрошколы», Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по анестезиологии-реаниматологии Северо-Западного Федерального округа, Председатель Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада - Кондратьев Анатолий Николаевич Часть I 09.30-13.30 Модераторы: профессор Лубнин А.Ю. (Москва), профессор Кондратьев А.Н., д.м.н. Улитин А.Ю. (Санкт-Петербург) 1. Профессор Кондратьев А.Н. (Санкт-Петербург). Мозговой кровоток, внутричерепные объемы – норма и патология – 30 мин 2. Профессор Мельникова Е.В. (Санкт-Петербург). ОНМК – классификация, эпидемиология, диагностика – 30 мин 3. Д.м.н. Улитин А.Ю. (Санкт-Петербург). Хирургическое лечение внутримозговых гематом – 30 мин 4. Д.м.н. Иванов А.Ю. (Санкт-Петербург). Современные подходы к хирургическому лечению артериальных аневризм, АВМ, внутричерепных кровоизлияний – 30 мин 5. Профессор Лубнин А.Ю. (Москва). Анестезиологическое пособие во время открытых сосудистых операций – 30 мин 6. К.м.н. Назаров Р.В., Сергиенко С.К. (Санкт-Петербург). Анестезиологическое пособие во время эндоваскулярных вмешательств – 30 мин 7. К.м.н. Ценципер Л.М. (Санкт-Петербург). Принципы интенсивной терапии аневризматических САК – 30 мин 8. Дискуссия – 30 мин Обед 13.30-14.00 Часть II 14.00-17.30 Модераторы: профессор Петрова М.В. (Москва), д.м.н. Баутин А.Е., к.м.н. Назаров Р.В. (Санкт-Петербург) 1. К.м.н. Назаров Р.В. (Санкт-Петербург). Инфекционные осложнения и антибактериальная терапия у пациентов с ОНМК – 30 мин 2. К.м.н. Ценципер Л.М. (Санкт-Петербург). Инфузионная терапия и ВЭН у пациентов с ОНМК – 30 мин 3. Д.м.н. Баутин А.Е. (Санкт-Петербург). Коррекция артериальной гипертензии у пациентов с ОНМК – 30 мин 4. Лесина С.С. (Санкт-Петербург). Цереброкардиальный синдром – 30 мин 5. Профессор Петрова М.В. (Москва). Нутритивная поддержка в остром периоде ОНМК – 30 мин 6. К.м.н. Ценципер Л.М. (Санкт-Петербург). Гликемический контроль при ОНМК – 30 мин – 30 мин 7. К.м.н. Лестева Н.А. (Санкт-Петербург). Особенности анестезиологического обеспечения нейрохирургических операций на сосудах головного мозга у детей – 30 мин 8. Дискуссия – 30 мин 19.00-22.30. Посещение театра и фуршет 2 декабря отель «Сокос Олимпия Гарден», Батайский пер., 3А, ст.м. Технологический институт Зал Мехико+Лос-Анжелес Часть I 09.00-13.00 Модераторы: Федерико Билотта (Federico Bilotta) M.D., Ph.D. (Rome, Italy), профессор Вознюк И.А., профессор Иванова Н.Е. (Санкт-Петербург) 1. Федерико Билотта (Federico Bilotta) M.D., Ph.D. Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Medicine, University of Rome “La Sapienza”, Rome, Italy; Professor in Clinical Anesthesia at the Albert Einstein College of Medicine, The Bronx, New York, NY, USA. (Rome, Italy). Ведение пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием: нейропротекция – возможно ли это? – 50 мин 2. Профессор Вознюк И.А. (Санкт-Петербург). Тромболизис – методы, показания, противопоказания – 30 мин 3. К.м.н. Кондратьева Е.А. (Санкт-Петербург). ОНМК в основной артерии. Синдром «запертого человека» - 30 мин 4. Член-корреспондент НАМН Украины Черний В.И., Андронова И.А. (Украина). О целесообразности сочетанного применения нейропротекторов при ишемическом инсульте – 30 мин 5. Профессор Иванова Н.Е. (Санкт-Петербург). Острые обратимые сосудистые энцефалопатии – 30 мин 6. Профессор Трофимова Т.Н. (Санкт-Петербург). Алгоритм визуализации ОНМК в отделении реанимации – 30 мин 7. Дискуссия – 30 мин Зал Барселона 11.00-13.00 Совещание главных специалистов по анестезиологии-реаниматологии Министерств и Комитетов Здравоохранения Северо-Западного Федерального округа. Собрание Правления Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада. Руководитель - Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по анестезиологии-реаниматологии Северо-Западного Федерального округа, Председатель Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Кондратьев А.Н. 13.00-14.00 Обед Часть II 14.00-18.00 Модераторы: профессор Бутров А.В. (Москва), профессор Афанасьев В.В. (Санкт-Петербург) 1. Профессор Афанасьев В.В. (Санкт-Петербург). Нейропротекция в остром периоде ОНМК – 30 мин 2. Профессор Бутров А.В., профессор Шевелев О.А. (Москва). Гипотермия – как метод профилактики реперфузионного синдрома – 30 мин 3. К.м.н. Назаров Р.В., Козляков А.В. (Санкт-Петербург). Профилактика вторичных тромбоэмболических осложнений у пациентов с ОНМК – 30 мин 4. К.м.н. Кондратьев С.А. (Санкт-Петербург). Мышечная слабость как причина трудности отлучения от ИВЛ – 30 мин 5. Дрягина Н.В. (Санкт-Петербург). Задачи и возможности лабораторной диагностики при ОНМК – 30 мин 6. К.м.н. Сарана А.М. (Санкт-Петербург). Принципы ранней реабилитации больных с ОНМК – 30 мин Руководитель «Нейрошколы» - Главный внештатный специалист МЗ РФ по анестезиологии-реаниматологии Северо-Западного Федерального округа, Председатель Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада», Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Кондратьев А.Н. Регистрация участников «Нейрошколы»: 30 ноября 08.00-09.00 – регистрация на Мастер-класс (только для пердварительно зарегистрированных) 01 декабря 08.30-10.00 - отель «Сокос Олимпия Гарден», Батайский пер., 3А, ст.м. Технологический институт 02 декабря 08.30-10.00 – отель «Сокос Олимпия Гарден», Батайский пер., 3А, ст.м. Технологический институт Выдача сертификатов

1 и 2 декабря 12.00-14.00 - отель «Сокос Олимпия Гарден», Батайский пер., 3А, ст.м. Технологический институт Регистрационные взносы: Форма участия Стоимость (руб.) Регистрационный сбор включает Полный регистрационный взнос для членов Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада 8800 7700 Мастер-класс (30 ноября)

Сертификат участника Нейрошколы

Обеды 30 ноября, 1 и 2 декабря

Посещение театра и фуршет (1 декабря) Сокращенный регистрационный взнос для членов Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада 7700 6600 Сертификат участника Нейрошколы

Обеды 1 и 2 декабря Мастер-класс (количество участников ограничено) для членов Сообщества анестезиологов-реаниматолого (количество участников ограничено) 3300 2200 Мастер-класс (30 ноября)

Обед (30 ноября)