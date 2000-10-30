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28.09.2016

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СОСУДИСТСТОЙ ПАТОЛОГИИ ЦНС И ОНМК»

 

Лекции прочтут ведущие специалисты – нейроанестезиологи, неврологи, нейрохирурги, нейрофизиологи.

Участники Мастер-класса смогут ознакомиться с методиками проведения анестезиологического пособия во время эндоваскулярных и открытых оперативных вмешательств на сосудах головного мозга; участвовать в профессорском обходе и обсуждении тактики лечения пациентов с ОНМК различного генеза, ознакомиться с методами ранней реабилитации.

Посещение лекционного курса — бесплатно!


 

ЛЕКТОРЫ НЕЙРОШКОЛЫ:

1. Федерико Билотта (Federico Bilotta) M.D., Ph.D. Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Medicine, University of Rome “La Sapienza”, Rome, Italy; Professor in Clinical Anesthesia at the Albert Einstein College of Medicine, The Bronx, New York, NY, USA. (Rome, Italy).

2. Афанасьев Василий Владимирович – д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской помощи СЗГМУ им. И.И. Мечникова

3. Бутров Андрей Валерьевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицинского факультета РУДН

4. Вознюк Игорь Алексеевич – д.м.н., профессор, руководитель отдела Острой цереброваскулярной патологии и неотложной неврологии СПб НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ им. И.И. Джанелидзе

5. Иванова Наталья Евгеньевна – профессор, д.м.н., врач невролог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

6. Кондратьев Анатолий Николаевич - Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по анестезиологии-реаниматологии Северо-Западного Федерального округа руководитель отделения анестезиологии-реанимации РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

7. Лубнин Андрей Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий отделением анестезиологии-реанимации НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко

8. Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, профессор каф. неврологии и нейрохирургии с клиникой СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ в СЗФО

9. Петрова Марина Владимировна - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии медицинского факультета РУДН

10.Трофимова Татьяна Николаевна – д.м.н., профессор, Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Комитета по Здравоохранению правительства Санкт-Петербурга

11.Черний Владимир Ильич - член-корреспондент НАМН Украины, д.м.н., профессор

12.Шевелев Олег Алексеевич – д.м.н., профессор кафедры общей патологии и патологической физиологии РУДН

13.Баутин Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный анестезиолог-реаниматолог СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, заведующий НИЛ анестезиологии и реаниматологии, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

14.Иванов Алексей Юрьевич – д.м.н., руководитель нейрохирургического отделения №3 (сосудистой нейрохирургии) РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

15.Улитин Алексей Юрьевич – д.м.н., директор РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, зав. кафедрой нейрохирургии СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

16.Кондратьев Сергей Анатольевич - к.м.н., н.с., врач невролог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

17.Кондратьева Екатерина Анатольевна – к.м.н., ст.н.с., врач невролог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

18.Лестева Наталья Александровна - к.м.н., ст.н.с., врач анестезиолог-реаниматолог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

19.Назаров Руслан Владимирович – к.м.н., ведущий н.с., зав. по клинической работе отделения анестезиологии-реанимации РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

20.Сарана Андрей Михайлович – к.м.н, врач-терапевт высшей категории, заместитель главного врача по реабилитации СПб ГБ№40, главный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному делу Комитета по Здравоохранению правительства Санкт-Петербурга

21.Ценципер Любовь Марковна - к.м.н., ст.н.с., врач анестезиолог-реаниматолог, врач эндокринолог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

22.Голиков Константин Вячеславович – заведующий отделением Неврологии №1 СПб ГБ№2

23.Дрягина Наталья Владимировна – врач-лаборант, заведующая лабораторией экспресс-диагностики ОАР РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

24.Козляков Алексей Владимирович - врач анестезиолог-реаниматолог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

25.Кузьмин Алексей Сергеевич – Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №9 нейрохирургического профиля СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

26.Лесина Светлана Сергеевна - врач анестезиолог-реаниматолог, врач кардиолог РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

27.Сергиенко Сергей Константинович – заведующий отделением неврологической реанимации СПб ГБ №16

30 ноября

Мастер-класс

09.00-13.00

1. Особенности анестезиологического обеспечения нейрохирургических операций на сосудах головного мозга (посещение операционных, в т.ч. рентген-операционной);

2. Интраоперационный мониторинг;

3. Интенсивная терапия после нейроонкологических операций на сосудах головного мозга (отд. реанимации);

4. Особенности лабораторного мониторинга в переоперационном периоде (посещение экспресс-лаборатории отделения анестезиологии-реанимации);

5. Послеоперационный мониторинг (PICCO; BIS; ВЧД и Комплайнс; ЭЭГ, АСВП, допплерография);

6. Катетеризация центральных вен и артерий под УЗИ контролем;

7. Особенности энтерального и парэнтерального питания у нейрореанимационных больных. Мониторинг трофического статуса и расчет суточного калоража у больных, длительно находящихся в реанимации;

8. Электрофизиологический мониторинг в послеоперационном периоде.

13.00-14.00

Перерыв

14.00-16.00

Семинар по терапевтической гипотермии у больных с острым повреждением головного мозга с участием ведущих специалистов Университета Барселоны (Испания)

Модераторы: проф. Бутров А.В., проф. Шевелев О.А. (Москва), Кузьмин А.С. (Санкт-Петербург)

Лекционный курс

отель «Сокос Олимпия Гарден», Батайский пер., 3А, ст.м. Технологический институт

01 декабря

Зал Мехико+Лос-Анжелес

Торжественное открытие Нейрошколы

09.00-09.30

Президиум: академик РАН, профессор, д.м.н., Заслуженный деятель науки РФ, Генеральный директор СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, Президент Российского кардиологического общества, главный кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа - Шляхто Евгений Владимирович, Заместитель генерального директора по научной работе СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии, профессор РАН, д.м.н., профессор - Конради Александра Олеговна, д.м.н., директор РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова - Улитин Алексей Юрьевич; руководитель «Нейрошколы», Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по анестезиологии-реаниматологии Северо-Западного Федерального округа, Председатель Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада - Кондратьев Анатолий Николаевич

Часть I

09.30-13.30

Модераторы: профессор Лубнин А.Ю. (Москва), профессор Кондратьев А.Н., д.м.н. Улитин А.Ю. (Санкт-Петербург)

1. Профессор Кондратьев А.Н. (Санкт-Петербург). Мозговой кровоток, внутричерепные объемы – норма и патология – 30 мин

2. Профессор Мельникова Е.В. (Санкт-Петербург). ОНМК – классификация, эпидемиология, диагностика – 30 мин

3. Д.м.н. Улитин А.Ю. (Санкт-Петербург). Хирургическое лечение внутримозговых гематом – 30 мин

4. Д.м.н. Иванов А.Ю. (Санкт-Петербург). Современные подходы к хирургическому лечению артериальных аневризм, АВМ, внутричерепных кровоизлияний – 30 мин

5. Профессор Лубнин А.Ю. (Москва). Анестезиологическое пособие во время открытых сосудистых операций – 30 мин

6. К.м.н. Назаров Р.В., Сергиенко С.К. (Санкт-Петербург). Анестезиологическое пособие во время эндоваскулярных вмешательств – 30 мин

7. К.м.н. Ценципер Л.М. (Санкт-Петербург). Принципы интенсивной терапии аневризматических САК – 30 мин

8. Дискуссия – 30 мин

Обед

13.30-14.00

Часть II

14.00-17.30

Модераторы: профессор Петрова М.В. (Москва), д.м.н. Баутин А.Е., к.м.н. Назаров Р.В. (Санкт-Петербург)

1. К.м.н. Назаров Р.В. (Санкт-Петербург). Инфекционные осложнения и антибактериальная терапия у пациентов с ОНМК – 30 мин

2. К.м.н. Ценципер Л.М. (Санкт-Петербург). Инфузионная терапия и ВЭН у пациентов с ОНМК – 30 мин

3. Д.м.н. Баутин А.Е. (Санкт-Петербург). Коррекция артериальной гипертензии у пациентов с ОНМК – 30 мин

4. Лесина С.С. (Санкт-Петербург). Цереброкардиальный синдром – 30 мин

5. Профессор Петрова М.В. (Москва). Нутритивная поддержка в остром периоде ОНМК – 30 мин

6. К.м.н. Ценципер Л.М. (Санкт-Петербург). Гликемический контроль при ОНМК – 30 мин – 30 мин

7. К.м.н. Лестева Н.А. (Санкт-Петербург). Особенности анестезиологического обеспечения нейрохирургических операций на сосудах головного мозга у детей – 30 мин

8. Дискуссия – 30 мин

19.00-22.30. Посещение театра и фуршет

2 декабря

отель «Сокос Олимпия Гарден», Батайский пер., 3А, ст.м. Технологический институт

Зал Мехико+Лос-Анжелес

Часть I

09.00-13.00

Модераторы: Федерико Билотта (Federico Bilotta) M.D., Ph.D. (Rome, Italy), профессор Вознюк И.А., профессор Иванова Н.Е. (Санкт-Петербург)

1. Федерико Билотта (Federico Bilotta) M.D., Ph.D. Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Medicine, University of Rome “La Sapienza”, Rome, Italy; Professor in Clinical Anesthesia at the Albert Einstein College of Medicine, The Bronx, New York, NY, USA. (Rome, Italy). Ведение пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием: нейропротекция – возможно ли это? – 50 мин

2. Профессор Вознюк И.А. (Санкт-Петербург). Тромболизис – методы, показания, противопоказания – 30 мин

3. К.м.н. Кондратьева Е.А. (Санкт-Петербург). ОНМК в основной артерии. Синдром «запертого человека» - 30 мин

4. Член-корреспондент НАМН Украины Черний В.И., Андронова И.А. (Украина). О целесообразности сочетанного применения нейропротекторов при ишемическом инсульте – 30 мин

5. Профессор Иванова Н.Е. (Санкт-Петербург). Острые обратимые сосудистые энцефалопатии – 30 мин

6. Профессор Трофимова Т.Н. (Санкт-Петербург). Алгоритм визуализации ОНМК в отделении реанимации – 30 мин

7. Дискуссия – 30 мин

Зал Барселона

11.00-13.00

Совещание главных специалистов по анестезиологии-реаниматологии Министерств и Комитетов Здравоохранения Северо-Западного Федерального округа.

Собрание Правления Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада.

Руководитель - Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по анестезиологии-реаниматологии Северо-Западного Федерального округа, Председатель Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Кондратьев А.Н.

13.00-14.00

Обед

Часть II

14.00-18.00

Модераторы: профессор Бутров А.В. (Москва), профессор Афанасьев В.В. (Санкт-Петербург)

1. Профессор Афанасьев В.В. (Санкт-Петербург). Нейропротекция в остром периоде ОНМК – 30 мин

2. Профессор Бутров А.В., профессор Шевелев О.А. (Москва). Гипотермия – как метод профилактики реперфузионного синдрома – 30 мин

3. К.м.н. Назаров Р.В., Козляков А.В. (Санкт-Петербург). Профилактика вторичных тромбоэмболических осложнений у пациентов с ОНМК – 30 мин

4. К.м.н. Кондратьев С.А. (Санкт-Петербург). Мышечная слабость как причина трудности отлучения от ИВЛ – 30 мин

5. Дрягина Н.В. (Санкт-Петербург). Задачи и возможности лабораторной диагностики при ОНМК – 30 мин

6. К.м.н. Сарана А.М. (Санкт-Петербург). Принципы ранней реабилитации больных с ОНМК – 30 мин

Руководитель «Нейрошколы» - Главный внештатный специалист МЗ РФ по анестезиологии-реаниматологии Северо-Западного Федерального округа, Председатель Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада», Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Кондратьев А.Н.

Регистрация участников «Нейрошколы»:

30 ноября 08.00-09.00 – регистрация на Мастер-класс (только для пердварительно зарегистрированных)

01 декабря 08.30-10.00 - отель «Сокос Олимпия Гарден», Батайский пер., 3А, ст.м. Технологический институт

02 декабря 08.30-10.00отель «Сокос Олимпия Гарден», Батайский пер., 3А, ст.м. Технологический институт

Выдача сертификатов
1 и 2 декабря 12.00-14.00 - отель «Сокос Олимпия Гарден», Батайский пер., 3А, ст.м. Технологический институт

Регистрационные взносы:

Форма участия

Стоимость (руб.)

Регистрационный сбор включает

Полный регистрационный взнос

для членов Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада

8800

7700
  • Мастер-класс (30 ноября)
  • Сертификат участника Нейрошколы
  • Обеды 30 ноября, 1 и 2 декабря
  • Посещение театра и фуршет (1 декабря)

Сокращенный регистрационный взнос

для членов Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада

7700

6600
  • Сертификат участника Нейрошколы
  • Обеды 1 и 2 декабря

Мастер-класс (количество участников ограничено)

для членов Сообщества анестезиологов-реаниматолого (количество участников ограничено)

3300

2200
  • Мастер-класс (30 ноября)
  • Обед (30 ноября)

 

 
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