28.09.2016 ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ GE HEALTHCARE ДЛЯ ТОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ Екатеринбург, 28 сентября 2016 г. – 20-23 сентября в Екатеринбурге состоялся Российский национальный конгресс кардиологов, собравший ведущих специалистов в данной области и смежных специальностях. В рамках научной программы Конгресса технологии GE Healthcare были представлены в докладах ведущих российских специалистов по кардиовизуализации.

20 сентября состоялся симпозиум «Современные технологии диагностики ишемической болезни сердца: от анатомии к функции или наоборот?». В рамках данной сессии специалисты ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН», представили кардиологическому сообществу свой опыт и научные разработки в области КТ и МРТ сердца, возможности стресс-эхокардиографии, а также перспективные тренды развития радионуклидной диагностики ишемической болезни сердца. В своей лекции проф. В.Е. Синицын, Президент Российского общества рентгенологов и радиологов (РОРР), Руководитель центра лучевой диагностики ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, подчеркнул возрастающую роль современной компьютерной томографии в диагностике коронарного атеросклероза, поделился опытом использования КТ высокой четкости (HD), технологии устранения артефактов от движения коронарных артерий (SnapShotFreeze) и спектральной двухэнергетической КТ (GSI). К. В. Завадовский, руководитель лаборатории радионуклидной диагностики ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН», в своем выступлении осветил возможности динамической оценки миокардиального кровотока и экономическую эффективность специализированной кардио-гамма камеры с CZT детекторами. Ведущие российские специалисты в области эхокардиографии проф. А.А. Бощенко и проф. Е.Н. Павлюкова представили научные и практические результаты стресс-эхокардиографии и технологии 3Dstrain, а также преимущества линейки ультразвуковых диагностических приборов Vivid производства GE Healthcare, используемых в области сердечно-сосудистых исследований. В рамках научной программы Е.А. Мершина (ЛРЦ Минздрава России, Москва) представила свой опыт в МРТ-диагностике некоронарогенных заболеваний сердца. На научной сессии «Микроциркуляция в кардиологии» проф. Д.В. Рыжкова (Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, Минздрава России) поделилась возможностями оценки динамического миокардиального кровотока на ПЭТ/КТ. Возрастающий интерес кардиологов к вопросам кардиовизуализации подтвердил симпозиум «Острая боль в грудной клетке: современный подход к трудному диагнозу», состоявшийся 22 сентября при поддержке GE Healthcare под председательством президента Российского кардиологического общества (РКО) акад. Е.В. Шляхто и президента РОРР проф. В.Е. Синицына. Участие в работе симпозиума приняли более 250 специалистов-кардиологов. Самые сложные диагностические задачи были рассмотрены на стыке двух специальностей, кардиологии и лучевой диагностики. Компьютерная томография на сегодняшний день является диагностическим методом первого выбора для таких жизнеугрожающих состояний, как аортальный синдром и тромбоэмболия легочной артерии, а также позволяет исключить атеросклеротическое поражение сосудов сердца с точностью до 100%. Проф. В.Е. Синицын представил обзор последних трендов в компьютерной томографии сердца и сосудов, призвал кардиологов активно использовать КТ и подчеркнул роль развития инновационных технологий, которые за последние годы значительно повысили точность данного метода диагностики и обеспечили его приоритетный выбор для обследования пациентов с острой болью в груди. В рамках симпозиума также состоялся разбор клинических случаев, подготовленный специалистами клиники CCN (Париж, Франция) под руководством проф. Ж.Л. Саблероля. Исследования сердца проводятся в клинике с 2000 г., ежегодно выполняется более 2500 диагностических процедур. С 2014 г. возможности Центра значительно расширились благодаря установке первого в мире компьютерного томографа Revolution CT производства GE Healthcare, благодаря которому стала возможной точная диагностика для пациентов с острой болью в груди практически в считаные минуты. Клинические случаи, представленные д.м.н. И.В. Тимофеевой, врачом клиники CCN, отразили широкие возможности и неоспоримые преимущества Revolution CT в диагностике сердечно-сосудистой патологии (острый коронарный синдром, острый аортальный синдром, ТЭЛА, аномалии развития коронарных артерий), а также при подготовке и динамическом наблюдении пациентов при хирургических вмешательствах на сердце и аорте. В завершение симпозиума президент РКО акад. Е.В. Шляхто подчеркнул стратегическое значение сотрудничества кардиологов и специалистов по лучевой диагностике, отметив, что развитие диагностических технологий открывает перед кардиологами революционно новые возможности. Справка об оборудовании GE Healthcare, представленном на стенде компании Ультразвуковые диагностические медицинские системы Vivid E95 объединяет высочайшее качество получаемых изображений, в том числе в области объемной реконструкции сердца, и мощнейший аналитический потенциал. Vivid e95 предназначена для работы специалистов крупного специализированного отделения, где требуется диагностика экспертного класса. Ультразвуковая диагностическая медицинская система Vivid S70 используется в ежедневной диагностике, при этом качество изображения, аналитические возможности и эргономика аппарата обеспечивают высокую точность и воспроизводимость результата обследования. Для специалистов частной практики оптимальным решением является ультразвуковая диагностическая медицинская система Vivid T8, обеспечивающая широкий спектр ультразвуковых исследований, включающий диагностику сердца, сосудов, паренхиматозных органов и поверхностных структур. Прибор обладает высокой надежностью. Участники Конгресса смогли познакомиться с практическими возможностями данных систем на стенде компании. Одним из важных диагностических тестов в современной кардиологии является стресс-эхокардиография. Данный вид исследования применяется с целью диагностики коронарной ишемии миокарда, в том числе скрытой, и имеет большое значение в оценке прогноза и при принятии решения в выборе тактики ведения больных. GE Healthcare представила на стенде многофункциональное решение для проведения стресс-эхокардиографии, ключевым элементом которого является высокоэффективный аппарат для кардиологического стресс-тестирования CASE, позволяющий полностью автоматизировать выполнение протокола физической нагрузки и синхронизировать канал ЭКГ на экране ультразвукового аппарата. Входящий в состав комплексного решения велоэргометр нового поколения e-Bike EL минимизирует движения пациента в положении лежа во время проведения исследования, что является основой для получения качественного изображения и детальной диагностики. О GE Healthcare Компания GE Healthcare предлагает передовые медицинские технологии и услуги, которые удовлетворяют потребности в более широком доступе к здравоохранению, улучшении его качества и доступности по всему миру. Компания GE (акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом GE) проделывает важнейшую работу - лучшие специалисты решают сложнейшие задачи с помощью передовых технологий. Опыт и знания GE Healthcare в области медицинской визуализации, информационных технологий, систем наблюдения пациентов и диагностики заболеваний, разработки лекарственных препаратов, технологий производства биофармацевтики и решений по повышению производительности направлены на то, чтобы помочь специалистам в области здравоохранения обеспечить наилучшее лечение для каждого пациента. В сентябре 2011 года компания GE Healthcare объявила о том, что в течение следующих пяти лет будет выделять 1 миллиард долларов США из своего бюджета на научно-исследовательскую деятельность, на расширение направления по разработке передовых средств диагностики онкологических заболеваний и молекулярных методов визуализации, а также технологий производства биофармацевтики мирового класса и исследований в области онкологии. В июле 2015 года GE Healthcare объявила о глобальной инициативе по инвестированию более $ 1 млрд. в совершенствование программ обучения для 2 млн. специалистов в области здравоохранения по всему миру до 2020 года. Более подробную информацию можно получить на сайте www.gehealthcare.com О GE Healthcare в России/СНГ GE Healthcare работает в России/СНГ более 25 лет. За эти годы было поставлено более 20 000 единиц высокотехнологичного оборудования, включающего компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографические, маммографические и рентгеновские аппараты, и ультразвуковые системы, в различные больницы и клиники России и СНГ. В Москве функционирует собственный тренинг-центр “GE Healthcare Academy”, предлагающий современные управленческие решения для руководителей здравоохранения, клиническое обучение работе на диагностическом оборудовании компании, тренинги и семинары в области систем электронного здравоохранения и программы, направленные на повышение удовлетворенности пациентов. В GE Healthcare в России/СНГ работает более 400 высококвалифицированных специалистов. Стратегия компании направлена на расширение присутствия во всех регионах России/СНГ для поддержки приоритетных задач здравоохранения – улучшения качества медицинского обслуживания и снижения заболеваемости и смертности от хронических заболеваний. Более подробную информацию можно получить на сайте www.gehealthcare.ru Контакты для СМИ: Анна Смирнова Marketing Communications, GE Healthcare в России/СНГ T +7 495 739 6931 (2721) | M +7 916 357 55 12 www.ge.ru | www.gehealthcare.ru | www.gereports.ru

