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03.10.2016
Приглашаем Вас и коллег на осеннюю сессию "Петербургского медицинского форума®" 22-24 ноября 2016 в Санкт-Петербург «Лучшие идеи и опыт для развития клиники»
Презентации в PowerPoint и выступления «гуру» уже никого не убеждают – нужен конкретный опыт руководителей, работающих в клиниках. И мы собираем со всей России ведущих руководителей частных и государственных клиник, чтобы выбрать лучшие решения по улучшению работы клиник, повышения качества медицинской помощи и финансовых результатов.
Регистрируйтесь прямо сейчас по льготной цене - здесь!
За 3 дня вы узнаете:
• Новые варианты ГЧП на базе гос. ЛПУ.
• Обзор медико-юридических претензий пациентов.
• Новые бизнес-модели медицинской деятельности: от Uber до телемедицины.
• Технологии решения конфликтов в клинике. Медиация.
• Учредители и главный врач: старая песня о главном.
• Особенности медицинского обслуживания для поколения Y и Z.
• Личный бренд врача: успешные кейсы.
• Формирование лояльности пациентов в кризис.
• Управление рисками в клинике.
• Финансы и управление ресурсами в клинике.
• Как сделать работу колл-центра эффективной.
• Как работать по ДМС в условиях его сокращения.
• Отзывы и работа с ними.
• Обзор успешных практик развития филиалов.
• Коммуникативные навыки врача.
• Главный врач говорит: техники активной работы с аудиторией, управления своим состоянием и грамотного речевого поведения.
Вы можете приехать с друзьями и семьей! Для них - 3-х дневная экскурсионная программа: самые красивые места Петербурга, лучшие музеи и дворцово-парковые ансамбли.
Регистрируйтесь прямо сейчас по льготной цене здесь!
Стоимость участия (до 1 октября) (НДС не облагается).
• 1 участник – 33900 руб.
• 2 и более участников от одной организации или участника прошлых мероприятий – 27900 руб. за 1 участника.
А также регистрируйтесь на наши он-лайн семинары:
4 октября (11-00 - 11-30) «Как составить программу лояльности в клинике».
5 октября (11-00 – 13-00) «Как создавать и продвигать личный бренд врача».
6 октября (11-00 – 13-00) «Эффективная реклама для продвижения клиники»