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03.10.2016

Приглашаем Вас и коллег на осеннюю сессию "Петербургского медицинского форума®" 22-24 ноября 2016 в Санкт-Петербург «Лучшие идеи и опыт для развития клиники»

 

Презентации в PowerPoint и выступления «гуру» уже никого не убеждают – нужен конкретный опыт руководителей, работающих в клиниках. И мы собираем со всей России ведущих руководителей частных и государственных клиник, чтобы выбрать лучшие решения по улучшению работы клиник, повышения качества медицинской помощи и финансовых результатов.


 


Регистрируйтесь прямо сейчас по льготной цене - здесь!

За 3 дня вы узнаете:

•    Новые варианты ГЧП на базе гос. ЛПУ.
•    Обзор медико-юридических претензий пациентов.
•    Новые бизнес-модели медицинской деятельности: от Uber до телемедицины.
•    Технологии решения конфликтов в клинике.  Медиация.
•    Учредители и главный врач: старая песня о главном.
•    Особенности медицинского обслуживания для поколения Y и Z.
•    Личный бренд врача: успешные кейсы.
•    Формирование лояльности пациентов в кризис.
•    Управление рисками в клинике.
•    Финансы и управление ресурсами в клинике.
•    Как сделать работу колл-центра эффективной.
•    Как работать по ДМС в условиях его сокращения.
•    Отзывы и работа с ними.
•    Обзор успешных практик развития филиалов.
•    Коммуникативные навыки врача.
•   Главный врач говорит: техники активной работы с аудиторией, управления своим состоянием и грамотного речевого поведения.

Вы можете приехать с друзьями и семьей! Для них - 3-х дневная экскурсионная программа: самые красивые места Петербурга, лучшие музеи и дворцово-парковые ансамбли.

Регистрируйтесь прямо сейчас по льготной цене здесь!

Стоимость участия (до 1 октября) (НДС не облагается).

•    1 участник – 33900 руб.
•    2 и более участников от одной организации или участника прошлых мероприятий – 27900 руб. за 1 участника.

А также регистрируйтесь на наши он-лайн семинары:
4 октября (11-00 - 11-30) «Как составить программу лояльности в клинике».
5 октября (11-00 – 13-00) «Как создавать и продвигать личный бренд врача».
6 октября (11-00 – 13-00) «Эффективная реклама для продвижения клиники»
 

 
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