03.10.2016

Приглашаем Вас и коллег на осеннюю сессию "Петербургского медицинского форума®" 22-24 ноября 2016 в Санкт-Петербург «Лучшие идеи и опыт для развития клиники»

Презентации в PowerPoint и выступления «гуру» уже никого не убеждают – нужен конкретный опыт руководителей, работающих в клиниках. И мы собираем со всей России ведущих руководителей частных и государственных клиник, чтобы выбрать лучшие решения по улучшению работы клиник, повышения качества медицинской помощи и финансовых результатов.







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За 3 дня вы узнаете:



• Новые варианты ГЧП на базе гос. ЛПУ.

• Обзор медико-юридических претензий пациентов.

• Новые бизнес-модели медицинской деятельности: от Uber до телемедицины.

• Технологии решения конфликтов в клинике. Медиация.

• Учредители и главный врач: старая песня о главном.

• Особенности медицинского обслуживания для поколения Y и Z.

• Личный бренд врача: успешные кейсы.

• Формирование лояльности пациентов в кризис.

• Управление рисками в клинике.

• Финансы и управление ресурсами в клинике.

• Как сделать работу колл-центра эффективной.

• Как работать по ДМС в условиях его сокращения.

• Отзывы и работа с ними.

• Обзор успешных практик развития филиалов.

• Коммуникативные навыки врача.

• Главный врач говорит: техники активной работы с аудиторией, управления своим состоянием и грамотного речевого поведения.



Вы можете приехать с друзьями и семьей! Для них - 3-х дневная экскурсионная программа: самые красивые места Петербурга, лучшие музеи и дворцово-парковые ансамбли.



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