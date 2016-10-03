03.10.2016

Прием заявок на участие в Национальной Премии «Приоритет-2016» продлится до 20 октября

В связи с огромным интересом российских компаний и организаций к участию в премии Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» сообщает о продлении срока приема заявок. Последним днем приема заявок на участие в премии станет четверг 20 октября 2016 года.

«В последние дни сентября в Оргкомитет премии поступило очень много телефонных звонков и электронных обращений. Потенциальные участники из регионов России задавали много вопросов, уточняли информацию, необходимую для заполнения заявки, советовались с нашими специалистами, на какую именно номинацию или категорию оптимально ориентировать свою заявку. Очень многие из них просили нас продлить срок подачи заявок. Мы пошли им навстречу – теперь у соискателей премии появилась возможность подать свою заявку до 20 октября включительно, тем самым увеличив конкуренцию в борьбе за «ПРИОРИТЕТ-2016», – сказал, комментируя решение, Председатель Оргкомитета премии Виталий Расницын.

«Параллельно с приемом заявок от участников Оргкомитет премии совместно с Экспертным советом будет проводить квалификационный отбор присланных заявок и объявление номинантов. С 21 октября 2016 года прием заявок будет закрыт и начнется заключительный этап премии – определение победителей премии «ПРИОРИТЕТ-2016», – добавил В. Расницын.

Напоминаем, что участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2016» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии «ПРИОРИТЕТ-2016» достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации, которых в этом году стало больше. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения состоится 10 ноября 2016 года в Конгресс-центре ТПП РФ.

О премии: Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Премия проходит при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России, Минкомсвязи России, ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия», ФАС России, а также других профильных и отраслевых организаций.

Ожидается, что в 2016 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2016» примет участие больше 400 компаний. Проведение в прошлом году первой в истории России премии в области импортозамещения «Приоритет-2015» собрало 305 участников из 41 регионов страны в 18 основных номинациях. Торжественная церемония награждения 36 лауреатов премии состоялась в атриуме Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке.

Организационная поддержка: КГ «Деловая лига»

Партнеры Премии: Группа компаний "ММК", Газпром нефть, ФРП, Сколково

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный медиа-партнер: Издательский дом Коммерсантъ

Официальный информационный партнер: РИА Стандарты и качество

Генеральный отраслевой информационный партнер: ИД «Панорама»

При поддержке: Всероссийская организация качества (ВОК), Союз машиностроителей России, Союз потребителей России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Союзлегпром, Союз нефтегазопромышленников России, Союз животноводов России, РАЭК, АРПАТ, Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции («Станкоинструмент»), Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП), Стеклосоюз, ЛАС, Российский союз химиков, Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка, АКОРТ, АССАГРОС, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, РОСПиК, Союз авиапроизводителей России, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, Национальный союз зернопроизводителей, РАО «Бумпром», ОПЖТ, Союз виноградарей и виноделов России, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», Ассоциация заказчиков и поставщиков, ММБА.

Информационная поддержка: ТПП-информ, «Бизнес-журнал», исследовательский холдинг «РОМИР», газета «Промышленный еженедельник», телеканал «ПРО Бизнес», журнал «Отдых в России», журнал «Стратегия», журнал «Авиапанорама», журнал «Полимерные материалы», ИД «Русский врач», РИА АМИ, журнал «Все о мире строительства», журнал «Нефтегазовая вертикаль», журнал «Российские торговые марки», портал «The Dairynews», журнал «Время инноваций», журнал «ТСР», журнал «Нефтегаз», журнал «Эксперт», журнал «Уездъ», журнал «Регионы России», журнал «Сырье и упаковка для парфюмерии, косметики и бытовой химии», журнал «Строительная орбита», журнал «Индустрия», портал «MediaTimes», журнал «Региональная энергетика и энергосбережение», legport.ru, mashportal.ru, promrf.ru, agroday.ru, agro.ru, prohotel.ru, 100dorog.ru, zapoved.net, i-mash.ru, vvs-info.ru.

Контактная информация:

Тел.: +7 (499) 947-05-48

e-mail: info@prioritetaward.ru

Сайт Премии: http://prioritetaward.ru/