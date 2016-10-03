03.10.2016

«Неодинокие сердца»

К Всемирному дню сердца 29 сентября ГК «Нордавинд» запустила акцию «Неодинокие сердца», в ходе которой начата диагностика состояния сердца у жителей пансионатов для пожилых людей Москвы и Московской области. Для этого применяется кардиокомплекс ECG Dongle . Отправной точкой акции стал пансионат «Молоково», один из пяти пансионатов сети домов для престарелых "Забота и Уход".

Сложно поверить, что в доме престарелых, без близких и родных, в непростых жизненных обстоятельствах и с тяжелыми диагнозами, человек может чувствовать себя таким счастливым и вести привычный образ жизни. Но так бывает! 28 бабушек в радостном ожидании и при полном параде встречали нашу делегацию у самых ворот.

«Мониторинг состояния здоровья в пансионате проводится каждый день, утром и вечером, а вот сделать ЭКГ и узнать мнение врача кардиолога можно лишь при посещении лечебного учреждения, вызвав скорую или специалистов с оборудованием платно» - говорит управляющая пансионатом Наталья Юрьевна, - Посмотрите с каким интересом они разглядывают прибор, задают вопросы, рассказывают о своем самочувствии».

Кардиофлешка ECG Dongle входит в состав кардиокомплекса, который позволяет просто и точно получить данные о работе сердца. С помощью мобильного приложения и облачного сервиса «КардиоОблако» легко отправить их кардиологу и быстро получить его мнение о состоянии сердечно-сосудистой системы.

«Мы понимаем, что разового обследования недостаточно. Поэтому пансионатам, где постоянно проживают пожилые люди, дарим нашу кардиофлешку, чтоб в любой момент, не дожидаясь действия прописанных таблеток, приезда скорой, пока «все само пройдет», персонал, медицинские сестры могли провести экспресс-диагностику сердца постояльцам и получить обратную связь от кардиолога» - говорит генеральный директор ГК «Нордавинд» Илья Свирин.

Следующее мероприятие пройдет в Доме-интернате «Рождественский» для слабовидящих пожилых людей в подмосковной Дубне. Отчет о мероприятии будет опубликован в наших постах.