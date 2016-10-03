03.10.2016

Итоги 15-го Съезда Федерации анестезиологов и реаниматологов России

С 17 по 20 сентября в Москве состоялся рекордный по количеству участников 15-й Съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов – главное событие в жизни профессионального анестезиологического сообщества, собравшее свыше двух с половиной тысяч делегатов. Роль данного мероприятия сложно переоценить. Многим врачам и ученым Съезды открывают двери в большую науку, здесь встречаются друзья, в обсуждениях наравне с признанными экспертами участвуют молодые специалисты, в дискуссиях рождаются новые смыслы и истины.

Федерация анестезиологов и реаниматологов сегодня объединяет более 7000 специалистов и имеет 55 региональных отделений, съезды ФАР проводятся раз в два года в разных городах страны. В этот раз в конгресс-центре гостиницы «Космос» собралось 2589 делегатов. Среди участников как вчерашние студенты, так и признанные мэтры отрасли. Для тех, кто не смог присутствовать на Съезде лично, была организована видеотрансляция. 2325 врачей стали ее зрителями.

Программа мероприятия включает лекции, круглые столы, мастер-классы, два десятка секций, посвященных обсуждению важнейших теоретических и практических вопросов анестезиологии и реаниматологии. Председатель локального оргкомитета профессор Андрей Юрьевич Лубнин отметил возросший интеллектуальный потенциал научных работ, представленных на Съезде: «Я испытал большое удовольствие, работая с теми материалами, которые присылали участники».

Главная тема форума впервые глубоко охватывала организационные вопросы анестезиологической и реаниматологической помощи в России. Ранее ключевые направления программы касались, прежде всего, содержания помощи, а теперь на первый план выходят управленческие задачи: как рационально использовать не только финансовые, но и человеческие ресурсы, как повысить эффективность медицинской помощи и как улучшить её качество. «Основная цель – понять, что мы можем сделать внутри сообщества, чтобы оптимизировать использование имеющихся ресурсов и выработать концепцию дальнейшего развития специальности. Ресурсы – это не только и не столько деньги, сколько люди, которые трудятся, порой, в очень сложных условиях, но реализуют стоящие перед ними задачи. От того, как мы работаем, зависит развитие отечественного здравоохранения», – обратился к коллегам почетный президент и первый вице-президент ФАР профессор Юрий Сергеевич Полушин.

Ключевой вопрос участники Съезда рассмотрели с разных сторон: обсудили проблемы организации, научные аспекты, систему образования. Проблемы в содержании оказываемой помощи решаются не только на мероприятии, но и вообще в работе Федерации: с помощью повышения образовательного уровня специалистов, совершенствования клинических рекомендаций, на которые врачи могут ориентироваться в своей практической деятельности.

Междисциплинарное взаимодействие – тенденция, которая сегодня актуальна для всех областей медицины, но в анестезиологии и реаниматологии она имеет особый вес. Хирурги, кардиологи, неврологи, акушеры и гинекологи, лабораторные техники – это далеко не весь перечень специалистов, с которыми взаимодействуют анестезиологи и реаниматологи на разных этапах своей работы. Отдельные блоки научной программы были отведены следующим направлениям: особенности анестезии и интенсивной терапии в кардиохирургии и кардиологии, в акушерстве, гинекологии и педиатрической практике, в торакальной хирургии, нейрохирургии и неврологии, при механической и термической травме и др.

Большое внимание на Съезде было уделено не только междисциплинарному, но и международному сотрудничеству. Ежегодно в европейском конгрессе анестезиологов и реаниматологов участвует не менее 200 делегатов из России. Значительное количество иностранных коллег посетило и мероприятие ФАР. Президент Всемирной федерации обществ анестезиологов, ведущий специалист анестезиологии и интенсивной терапии в Норвегии и Швеции, консультант кафедры анестезиологии и интенсивной терапии в больнице Baerum (Осло, Норвегия) Jannicke Mellin-Olsen отметила: «Я не первый раз выезжаю из Норвегии, чтобы посмотреть, как устроена система здравоохранения в других странах. И самое потрясающее – у нас очень много общего. Мы все обсуждаем одни и те же проблемы и задачи, мы говорим на одном языке. Особенно остро я это чувствую это с русскими. Это потрясающая встреча, и вы потрясающие люди! Сейчас мы наблюдаем, как Россия активно вносит свой вклад в разного рода деятельность в сфере образования, безопасности лечения, проведения исследований и защиты прав пациентов повсеместно. И я уверена, что вы можете сделать очень много и поделиться этим со всем миром».

Сотрудничество Федерации с иностранными коллегами отразилось и на научной программе. Особой популярностью пользовались: образовательный Цикл Европейской образовательной программы (СЕЕА) «Дыхание, грудная клетка», курс «Основы лечения боли» (Essential Pain Management) под эгидой Комитета по образованию Всемирной федерации обществ анестезиологов (WFSA). Традиционно во время Съезда прошло заседание Русско-Германского общества АиР.

Совместно с организаторами здравоохранения руководство ФАР затронуло серьезный вопрос: интересы отделения анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии при финансировании деятельности лечебных учреждений. Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог МЗ РФ Игорь Владимирович Молчанов отметил: «Работа в нашей специальности активизировалась. Об этом свидетельствует и сотрудничество между Министерством здравоохранения и ФАР, активную поддержку оказывает Национальная медицинская палата. Те задачи, которые мы ставим перед специальностью – это большая, серьезная, трудная, но крайне нужная работа. Всю информацию, которую мы услышали на заседаниях, все решения, которые приняли, мы должны нести в регионы».

В повышении эффективности анестезиолого-реаниматологической помощи большое значение имеет развитие технологий, оборудования, лекарственных средств. В дни проведения Съезда на трех этажах, на площади 1000 квадратных метров, расположилась обширная профильная выставка, участие в которой приняли 88 экспонентов. Это не только мировые лидеры, но и компании, работающие по программе импортозамещения. Новинки отраслевой литературы представили ведущие медицинские издательства.

Среди стационарных врачей на долю анестезиологов-реаниматологов приходится 30%, то есть каждый третий доктор в больнице. «Мы даже не осознаём этого, какая же это сила, какая же это мощь, от которой зависят действительно очень серьезные достижения в медицине. – отметил в завершении Съезда профессор Ю.С. Полушин. – И для того, чтобы двигаться вперед, нам необходимо собираться, ставить перед собой самые сложные задачи, обсуждать их, находить решения. Мы должны представлять нашей стране весь доступ ко всей новой информации со всего мира».