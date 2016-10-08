08.10.2016

Дмитрий Юрьевич Пушкарь: Московская Урологическая Школа – это стиль преподавания, познакомить с этим стилем регионы – моя задача как главного специалиста Минздрава России

Московская Урологическая Школа продолжает свою работу. Проект, в котором за два года успели принять участие все московские урологи, теперь развивается не только вширь, но и вглубь – предполагает более детальное изучение проблем отрасли. О том, что ждёт участников III Московской Урологической Школы, а также об обучении в Санкт-Петербурге и других городах России, рассказал научный руководитель Московской Урологической Школы главный уролог Москвы и главный внештатный специалист по урологии Минздрава РФ Дмитрий Юрьевич Пушкарь.

- Дмитрий Юрьевич, первые московские Школы были посвящены изучению «золотых стандартов урологии». Тема нового этапа проекта звучит - «Каждый уролог должен знать…». Что за этим скрыто?

Что должен знать каждый уролог? Первое – это базовые основы различных направлений нашей дисциплины, то, что мы применяем каждый день. С этой позиции, Московская Урологическая Школа – это систематизация общих знаний. Кроме того, необходимо быть в курсе достижений мировой и отечественной медицины. Второе - «каждый уролог должен знать» непосредственно клинические рекомендации, которые, как мы понимаем, преобразуются и терпят изменения. Третье – «каждый уролог должен знать», что именно он должен знать и как применять эту информацию.

Все перечисленные знания систематизируются и преподносятся ведущими экспертами, которые избраны нашими слушателями и имеют неоспоримый приоритет по тем или иным направлениям урологии. Таким образом, Московская Урологическая Школа продолжает свою работу.

В чём сильные стороны проекта? Почему Московская Урологическая Школа продолжает развиваться? Дело в принципиально новом подходе к преподаванию?

Да, и в этом тоже. Не отказываясь от модульного преподавания, мы стараемся обсуждать клинические рекомендации с доказательных позиций и предоставляем доказательный материал каждому урологу Москвы. Наша инициатива, поддержана Департаментом здравоохранения города Москвы. Каждый московский уролог получил образовательную карточку, она уже используется и будет использоваться дальше. И, конечно, мы подготовлены к системе непрерывного медицинского образования.

Как Вы оцениваете итоги первых московских Школ? Как восприняли новый формат обучения специалисты?

Московская Урологическая Школа объединила всех урологов Москвы. И не только образовательной карточкой, но и приобщением к системе нового модульного преподавания. Знания о стандартах в урологии за время проекта получил каждый столичный специалист. И аудитория высоко оценила это образование. Мы провели анонимное анкетирование урологов и получили высокие оценки качества преподавания, уровня преподавателей и практической ценности информации для участников.

Вопрос, который закономерно возникает, - видим ли мы результаты Школ по качеству помощи? Имеет ли эффект это образование? Вы знаете, пока об этом говорить рано. Потому что мы не собираемся ограничиваться одной Школой. Это системное образование - непрерывное повышение квалификации с помощью самых современных средств. Так, на 3-ей, 4-ой и 5-ой школах будет представлено множество видео-материалов, интерактивных секций.

Каким будет преподавательский состав и программа новых Школ?

Наши преподаватели - это действительно ведущие российские специалисты. Они не просто преподносят информацию, а являются активными участниками преподавания – непосредственно вовлечены в ту программу, которую представляют.

Программа Московской Урологической Школы полностью освобождена от докладов о каких-то препаратах. Обсуждаем только проблему. Почему? Потому что современные врачи в своей работе должны отталкиваться не от препаратов, а от пациента и его проблемы. Это главный принцип Школы. И он не меняется.

Поговорим о том, как растёт география проекта. Мы знаем, что 18 ноября урологическая Школа пройдёт в Санкт-Петербурге. Почему возникла эта инициатива? Есть ли планы провести обучение и в других регионах?

Да, мы откликнулись на просьбу некоторых городов провести урологическую Школу. Одними из первых Московскую Урологическую Школу пригласили урологи Санкт-Петербурга, и это очень приятно. Мы прекрасно знаем, что московская урология отличается от урологии региональной. С одной стороны, нам есть что рассказать, а с другой, - мы готовы активно слушать регионы и хотим знать, что там происходит. Но самое главное, Московская Урологическая Школа – это стиль преподавания, познакомить с этим стилем регионы – моя задача как главного специалиста Минздрава России. Я первый, кто будет за проведение Школ в регионах, и готов помочь в их организации каждому главному урологу субъектов РФ. Ведь речь идёт не просто о проведении Московской Урологической Школы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове. Нет. Мы говорим об образовании специалистов страны – показываем регионам пример успешной методики преподавания. Это значит, что Школы будут постоянно проводиться в регионах.

Какие ещё планы есть у Московской Урологической Школы. Было анонсировано, что каждые два месяца вы планируете проводить вебинары. На какие темы?

Вебинары сегодня – это уникальная возможность для урологов, современный стиль приема информации. Я считаю, это должны быть монотематические вебинары. С другой стороны, в них могут принимать участие несколько экспертов, получается своеобразная дискуссия. Это интересная форма подачи информации, я сам часто являюсь слушателем российских и зарубежных вебинаров и рекомендую делать это нашим урологам. Таковы ближайшие планы. Но мы не останавливаемся и работаем над эффективностью обучения, потому что хотим видеть результат – повышение качества урологической помощи.