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08.10.2016

12 - 14 октября в Москве (ВДНХ, Павильон №75) состоится II Российский конгресс лабораторной медицины

 

Конгресс проводится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента здравоохранения города Москвы, главного медицинского управления «Управления делами Президента Российской Федерации» и состоится под эгидой ведущего медицинского сообщества в области здравоохранения – Национальной медицинской палаты, а также общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОСИИ». В открытии Конгресса принимает участие заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой. Научная программа Конгресса аккредитована в системе НМО и  рассчитана на специалистов лабораторной медицины, клиницистов, микробиологов, паразитологов, бактериологов, иммунологов, эпидемиологов.


 


В рамках научного мероприятия будут рассмотрены вопросы :

· Новые технологии ранней диагностики и лабораторного контроля инфекционных заболеваний различной этиологии.

· Прогресс в области клинической микробиологии и изучения антибиотикорезистентности микроорганизмов.

· Новые возможности лабораторной диагностики вирусных, паразитарных и грибковых заболеваний.

· Актуальные вопросы лабораторной диагностики и профилактики внутрибольничных инфекций.

· Лабораторная диагностика социально-значимых и массовых инфекций (СПИД, туберкулез, респираторные и кишечные инфекции; инфекции передающиеся половым путем и др.).

· Внедрение новых методов и клинических рекомендаций в области диагностики инфекционных заболеваний в практику здравоохранения

· Вопросы патогенеза, клиники, диагностики и лечения сепсиса

· Лекарственная устойчивость вируса иммунодефицита человека

· Кадровая подготовка специалистов

На Конгрессе все дни будет работать крупнейшая выставка производителей лабораторного оборудования и расходных медицинских материалов «Лабораторный город». В экспозиции Конгресса представлены свыше 120 отечественных и зарубежных компаний. Помимо этого Программа Конгресса включает мастер-классы и обучающие циклы, концертную программу «Медицина и искусство», фотоконкурс «Лабораторный город и его жители». В торжественной церемонии Конгресса будут проведена Премия в области лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова и конкурс для журналистов «СПЕКТР».

Научная программа Конгресса: http://congress.fedlab.ru/detailed-program/

По вопросам аккредитации на Конгресс, пожалуйста, обращайтесь в Пресс-центр к Анастасии Прядко: +7 964 774 47 34, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 
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