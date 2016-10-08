08.10.2016

12 - 14 октября в Москве (ВДНХ, Павильон №75) состоится II Российский конгресс лабораторной медицины

Конгресс проводится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента здравоохранения города Москвы, главного медицинского управления «Управления делами Президента Российской Федерации» и состоится под эгидой ведущего медицинского сообщества в области здравоохранения – Национальной медицинской палаты, а также общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОСИИ». В открытии Конгресса принимает участие

заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой

. Научная программа Конгресса аккредитована в системе НМО и рассчитана на специалистов лабораторной медицины, клиницистов, микробиологов, паразитологов, бактериологов, иммунологов, эпидемиологов.