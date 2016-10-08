12 - 14 октября в Москве (ВДНХ, Павильон №75) состоится II Российский конгресс лабораторной медицины

В рамках научного мероприятия будут рассмотрены вопросы :
· Новые технологии ранней диагностики и лабораторного контроля инфекционных заболеваний различной этиологии.
· Прогресс в области клинической микробиологии и изучения антибиотикорезистентности микроорганизмов.
· Новые возможности лабораторной диагностики вирусных, паразитарных и грибковых заболеваний.
· Актуальные вопросы лабораторной диагностики и профилактики внутрибольничных инфекций.
· Лабораторная диагностика социально-значимых и массовых инфекций (СПИД, туберкулез, респираторные и кишечные инфекции; инфекции передающиеся половым путем и др.).
· Внедрение новых методов и клинических рекомендаций в области диагностики инфекционных заболеваний в практику здравоохранения
· Вопросы патогенеза, клиники, диагностики и лечения сепсиса
· Лекарственная устойчивость вируса иммунодефицита человека
· Кадровая подготовка специалистов
На Конгрессе все дни будет работать крупнейшая выставка производителей лабораторного оборудования и расходных медицинских материалов «Лабораторный город». В экспозиции Конгресса представлены свыше 120 отечественных и зарубежных компаний. Помимо этого Программа Конгресса включает мастер-классы и обучающие циклы, концертную программу «Медицина и искусство», фотоконкурс «Лабораторный город и его жители». В торжественной церемонии Конгресса будут проведена Премия в области лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова и конкурс для журналистов «СПЕКТР».
Научная программа Конгресса: http://congress.fedlab.ru/detailed-program/
По вопросам аккредитации на Конгресс, пожалуйста, обращайтесь в Пресс-центр к Анастасии Прядко: +7 964 774 47 34,
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