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10.10.2016

Современные технологии в диагностике и лечении опухолей матки

 

30 сентября в МНИОИ им. П.А. Герцена с успехом прошла всероссийская научно-практическая конференция «Современные технологии в диагностике и лечении опухолей матки». Председателями конференции выступили Е.Г. Новикова и А.Д. Каприн.


 

 

За день через стойку регистрации прошли более 150 врачей из разных регионов России. Была организована прямая трансляция в 7 региональных онкологических диспансеров, а также прямая трансляция из операционной МНИОИ им. П.А.Герцена - лапароскопическая гистерэктомия с тазовой лимфаденэктомией при раке эндометрия. В ходе конференции был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с применением современных и инновационных технологий в диагностике и лечении предопухолевых заболеваний и опухолей матки. Активное участие в конференции приняли наши коллеги из ведущих гинекологических клиник, обсуждены наиболее актуальные междисциплинарные вопросы, намечены пути последующего взаимодействия в аспекте улучшения результатов лечения больных.

 

Спонсорами данного мероприятия выступили:

 

Генеральный спонсор:

ООО «Такеда Фармасьютикалс»

 

Золотой спонсор:

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»

ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»

 

Серебряный спонсор:

ОАО "Гедеон Рихтер"

Karl Storz
 

 
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