10.10.2016 Современные технологии в диагностике и лечении опухолей матки 30 сентября в МНИОИ им. П.А. Герцена с успехом прошла всероссийская научно-практическая конференция «Современные технологии в диагностике и лечении опухолей матки». Председателями конференции выступили Е.Г. Новикова и А.Д. Каприн.

За день через стойку регистрации прошли более 150 врачей из разных регионов России. Была организована прямая трансляция в 7 региональных онкологических диспансеров, а также прямая трансляция из операционной МНИОИ им. П.А.Герцена - лапароскопическая гистерэктомия с тазовой лимфаденэктомией при раке эндометрия. В ходе конференции был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с применением современных и инновационных технологий в диагностике и лечении предопухолевых заболеваний и опухолей матки. Активное участие в конференции приняли наши коллеги из ведущих гинекологических клиник, обсуждены наиболее актуальные междисциплинарные вопросы, намечены пути последующего взаимодействия в аспекте улучшения результатов лечения больных. Спонсорами данного мероприятия выступили: Генеральный спонсор: ООО «Такеда Фармасьютикалс» Золотой спонсор: ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» Серебряный спонсор: ОАО "Гедеон Рихтер" Karl Storz