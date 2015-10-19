XXVI межрегиональная специализированная выставка «МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

За годы проведения выставка «Медицина и здравоохранение» зарекомендовала себя среди специалистов медицинской отрасли, как ведущее профессиональное мероприятие.
Ежегодно более 100 российских предприятий и представительств зарубежных компаний демонстрируют новейшие достижения в области фармации и оснащении лечебных учреждений медицинской техникой, знакомят с новейшими разработками в методах диагностирования, профилактики и лечения различных заболеваний и многим другим.
Главной особенностью выставки является насыщенная программа научно-практических мероприятий, организованная Комитетом здравоохранения Волгоградской области, охватывающая большую часть современной системы здравоохранения. Из года в год увеличивается количество и масштаб проводимых конференций, семинаров и круглых столов. Это позволяет привлечь к посещению выставки практикующих врачей, руководителей лечебных центров и клиник, медицинских и фармацевтических компаний, старших медицинских сестер, как Волгоградской области, так и других регионов. В 2015 г. программа выставки включает следующие мероприятия:
- Круглый стол по актуальным проблемам здравоохранения Волгоградской области с участием руководителей и врачей крупнейших лечебных учреждений г. Волгограда и Волгоградской области;
- IX Волгоградская городская конференция хирургов;
- VIII Волгоградская областная конференция кардиологов;
- VIII Волгоградский областной круглый стол по дерматовенерологии;
- VIII Волгоградская областная конференция оториноларингологов;
- VII Волгоградская областная конференция «Школа организаторов сестринского дела»;
- VII Волгоградская городская конференция «Современные методы консервативного лечения урологических заболеваний»;
- VI Волгоградская областная конференция эндокринологов;
- VI Волгоградская городская конференция по аллергологии, дерматологии и иммунологии;
- V Волгоградская областная конференция неврологов;
- V Волгоградская городская конференция гастроэнтерологов;
- IV Волгоградская областная конференция врачей-инфекционистов;
- IV Волгоградская областная конференция по вопросам медицинской реабилитации;
- IV Волгоградская областная конференция «Проблемы организации лабораторной службы: доступность и качество»;
- отраслевой конкурс «Аптека года»;
- конкурс «Золотая медаль «Царицынской ярмарки».
Не останутся без внимания и жители города. Специально для этой целевой аудитории на выставочной площадке ежегодно организуется зона диагностики. Здесь можно пройти обследование у специалистов различных специальностей из ведущих клиник и диагностических центров.
Кроме того, гостей выставки ожидают специальные акции, конкурсы, презентации, а также возможность получения максимума информации по вопросам профилактики заболеваний и выбора лечебных учреждений.
За подробной информацией обращаться:
Тел.:(8442) 26-50-34
www.zarexpo.ru