10.10.2016

XXVI межрегиональная специализированная выставка «МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

За годы проведения выставка «Медицина и здравоохранение» зарекомендовала себя среди специалистов медицинской отрасли, как ведущее профессиональное мероприятие.

Ежегодно более 100 российских предприятий и представительств зарубежных компаний демонстрируют новейшие достижения в области фармации и оснащении лечебных учреждений медицинской техникой, знакомят с новейшими разработками в методах диагностирования, профилактики и лечения различных заболеваний и многим другим.

Главной особенностью выставки является насыщенная программа научно-практических мероприятий, организованная Комитетом здравоохранения Волгоградской области, охватывающая большую часть современной системы здравоохранения. Из года в год увеличивается количество и масштаб проводимых конференций, семинаров и круглых столов. Это позволяет привлечь к посещению выставки практикующих врачей, руководителей лечебных центров и клиник, медицинских и фармацевтических компаний, старших медицинских сестер, как Волгоградской области, так и других регионов. В 2015 г. программа выставки включает следующие мероприятия:

- Круглый стол по актуальным проблемам здравоохранения Волгоградской области с участием руководителей и врачей крупнейших лечебных учреждений г. Волгограда и Волгоградской области;

- IX Волгоградская городская конференция хирургов;

- VIII Волгоградская областная конференция кардиологов;

- VIII Волгоградский областной круглый стол по дерматовенерологии;

- VIII Волгоградская областная конференция оториноларингологов;

- VII Волгоградская областная конференция «Школа организаторов сестринского дела»;

- VII Волгоградская городская конференция «Современные методы консервативного лечения урологических заболеваний»;

- VI Волгоградская областная конференция эндокринологов;

- VI Волгоградская городская конференция по аллергологии, дерматологии и иммунологии;

- V Волгоградская областная конференция неврологов;

- V Волгоградская городская конференция гастроэнтерологов;

- IV Волгоградская областная конференция врачей-инфекционистов;

- IV Волгоградская областная конференция по вопросам медицинской реабилитации;

- IV Волгоградская областная конференция «Проблемы организации лабораторной службы: доступность и качество»;

- отраслевой конкурс «Аптека года»;

- конкурс «Золотая медаль «Царицынской ярмарки».

Не останутся без внимания и жители города. Специально для этой целевой аудитории на выставочной площадке ежегодно организуется зона диагностики. Здесь можно пройти обследование у специалистов различных специальностей из ведущих клиник и диагностических центров.

Кроме того, гостей выставки ожидают специальные акции, конкурсы, презентации, а также возможность получения максимума информации по вопросам профилактики заболеваний и выбора лечебных учреждений.

За подробной информацией обращаться:

Тел.:(8442) 26-50-34

www.zarexpo.ru