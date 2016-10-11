11.10.2016 Объявлены 54 новых номинанта Национальной премии «ПРИОРИТЕТ-2016» В рамках третьего этапа Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» Организационный комитет и Экспертный совет премии извещают о результатах рассмотрения заявок на участие в премии. Статус Номинантов премии по итогам квалификационного отбора присвоен еще 54 проектам (продуктам/услугам) 47 компаний и организаций. Все новые номинанты поборются за звания лауреатов в 19 основных номинациях премии. Всего на сегодняшний день номинантами конкурса «ПРИОРИТЕТ-2016» являются 88 проектов, продуктов и услуг.

Всего на 10 октября 2016 года на участие в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2016», как уточняют в Оргкомитете премии, было подано 226 заявок от соискателей из 38 регионов Российской Федерации и стран СНГ. Обновленный список номинантов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» уже опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nominees Как отметил Председатель Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» Виталий Расницын, подача заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» продолжается: «Экспертный совет премии продолжает работу по обработке заявок и определению номинантов. По сравнению с прошлым вырос уровень заявок на конкурс – качество их проработки и аргументации. Возросло и количество заявок, и их объем, что демонстрирует развитие импортозамещения в стране как ключевого направления национальной экономики». Напоминаем, что по многочисленным просьбам срок подачи заявок продлен. Последним днем подачи заявок станет 20 октября 2016 года. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения состоится 10 ноября 2016 года в Конгресс-центре ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, 6).

Для справки: Новые номинанты Национальной Премии «ПРИОРИТЕТ-2016»:

В номинации «Приоритет-МЕД» два новых номинанта. Это московская компания «Ортез» и ее программа ортезирования детей-инвалидов, а также Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова, выставивший на конкурс сразу несколько своих проектов - Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии для взрослых и детей (МАИА-01), а также увлажнитель дыхательных смесей «Тевлар».

В номинации «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ» новыми номинантами стали четверо. Это компания «ИНТЕРСКОЛ» и один из ее профессиональных инструментов – малая одноручная углошлифовальная машина для абразивной обработки УШМ-125/900. Это подмосковный 345-й механический завод с цельнометаллическими чашами для бассейнов из нержавеющей стали и компания «КФТЕХНО» с камерой для сушки и созревания российских сырокопченых колбас, а также НПО «Регулятор». На победу в номинации будет претендовать линейка криогенных запорно-регулирующих и предохранительных клапанов.

Три новичка в номинации «Приоритет-ЛЕГПРОМ». Знакомьтесь: компания «Лаки Чайлд» с одноименной одеждой для новорожденных, группа компаний «Обувь России» с ее обувью специального назначения и термостойкие ткани компании «Чайковский текстиль».

Компания «Русэлпром» и электродвигатели серии 7AVER. Компания «РэйлТрансХолдинг» и кислородный конвертер вместимостью 320 тонн жидкого металла. Новочеркасский электровозостроительный завод и тяговые двигатели ДТК-417. «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» и 4-цилиндровый двигатель серии ЕА211. Всех их объединяет номинация «Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ», новыми номинантами которой они стали.

В номинации «Приоритет-ЭНЕРГО» два новых, не похожих друг на друга номинанта. Это автоматические дутьевые блочные горелки «ILKA – N» компании «СибСтронг» и модульный светодиодный светильник SDSВЕТ промышленного и уличного назначения компании «СДС».

Сразу 9 новых участников в числе претендентов на победу в номинации «Приоритет-IT». Большинство из них – в категории «Программное обеспечение». За победу в ней поспорят семеро смелых. Это система управления эффективностью предприятия СРМ от «Инталев», система WorksPad от «МобилитиЛаб», Геоинформационная система ZuluGIS от «Политерм», интеллектуальная платформа Security Vision от компании «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», платформа управления разработкой Devprom ALM от «Девпрома», Diasoft Database Adapter от компании «Диасофт» и единая интегрированная платформа для автоматизации хостинга от «ИСПсистем». В категории «Электроника» за победу будет бороться матричный фотоприёмник 1205ХВ014 от Научно-исследовательского института телевидения, в категории «Связь» - программно-аппаратный комплекс EcoNATDPI от РДП.РУ.



По два новых участника – в номинациях «Приоритет-СТАНКОСТРОЕНИЕ» и «Приоритет-ТРАНСПОРТ». В первой это серия вертикальных ленточнопильных станков «BONETTI OPUS» компании «КОСКО» и мультипликатор СМН1200D компании «БелЗАН Сервис». Вторая пополнилась комплектом тягового электрооборудования для транспортных средств (КТЭО) производства «Русэлпром» и магистральным грузовым двухсекционным тепловозом 2ТЭ25КМ Брянского машиностроительного завода.

Также четыре новых участника в общей сложности еще в двух номинациях – «Приоритет-ПЕРСПЕКТИВА» и «Приоритет-УСЛУГИ». В «Перспективе» это проект компании «ОРТЕЗ» по созданию научно-производственной лаборатории ортезов для детей-инвалидов с поражениями опорно-двигательной системы, а также EcoROUTER – универсальный IP/MPLS-маршрутизатор операторского класса, созданный уже знакомой компанией «РДП.РУ». В «Услугах» за победу поспорят электронная информационная продовольственная площадка «Агроплощадка» от АО «ЕЭТП» и фотобанк, являющийся цифровым лицензионным контентом от компании «Цифровая собственность».

Много новичков в одной из центральных номинаций «Приоритет-АГРО» и ее многочисленных категориях. Это «Живой квас», сваренный на Арсеньевском квасном заводе (категория «Пищевая промышленность»), пионерская технология клонального размножения плодовых, ягодных и некоторых декоративных культур центра «Фитогенетика» (категория «Растениеводство»), линейка продукции «ГК Белогорье» (категория «Агрокомплексы и кластеры»), рыбные консервы «Доброфлот» компании «Южморрыбфлот» (категория «Рыболовство и рыбная промышленность»). А категорию «Сельскохозяйственное машиностроение» пополнили еще три участника – полуприцепы для перевозки скота «Тонар-9827» одноименного завода, дисковая прицепная борона VELES БДП-7 алтайского торгового дома «Велес» и универсальный мелиоративный комплекс «АГРОМАШ», созданный на «Агромашхолдинге».

Номинация «Приоритет-ИННОВАЦИЯ» пополнилась четырьмя новыми участниками-номинантами. Конкурсный отбор с успехом прошли инновационные импортозамещающие ортезы для детей-инвалидов компании «Ортез», инновационный бронебойный снаряд челябинского оружейного завода «Пастухов», программа «АЛТИУС – Управление строительством» компании «Алтиус-Софт» и Комплект для Оснащения Выдвижных Элементов (КОВЭ), созданный на НПО «Каскад» из Чувашии.

Семь новых участников еще в одной номинации премии «Приоритет-ТНП». Среди них детская линейка товаров «Пластишка» компании «Бытпласт» и полнорационные корма для рыб и собак ЗАО «Алейскзернопродукт». А также пять товаров народного потребления от ставропольской компании «Арнест». Это средства по уходу за обувью «Бренд Дивидик», освежители и очистители воздуха серии Symphony, инсектициды/репелленты под брендом «Пикник», средства для укладки и шампуни для волос «Прелесть Professional».

Еще одна российская компания, «Авиастар-СП», представившая на конкурс самолет Ил-76МД-90А, стала номинантом номинации «Приоритет-ОБОРОНПРОМ». В номинации «Приоритет-ТУРИЗМ» в борьбе за главный приз поучаствует Общероссийский сервис онлайн-бронирования жилья TVIL.RU. В номинации «Приоритет-ФАРМА» – раствор для внутривенного и внутримышечного введения «МИДАЗОЛАМ» Московского эндокринного завода. И, наконец, в номинации «Приоритет-СТРОЙ» – теплоизоляционные материалы под брендами K-FLEX JACKET, K-FLEX SOLAR HT, K-FLEX ST, K-FLEX AIR и K-FLEX ECO компании «К-Флекс».



О премии: Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Премия проходит при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России, Минкомсвязи России, ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия», ФАС России, а также других профильных и отраслевых организаций.

Ожидается, что в 2016 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2016» примет участие больше 400 компаний. Проведение в прошлом году первой в истории России премии в области импортозамещения «Приоритет-2015» собрало 305 участников из 41 регионов страны в 18 основных номинациях. Торжественная церемония награждения 36 лауреатов премии состоялась в атриуме Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке.

Организационная поддержка: КГ «Деловая лига» Генеральный партнер: ПАО «ГМК «Норильский никель» Партнеры Премии: Группа компаний "ММК", Газпром нефть, ФРП, Сколково Генеральный информационный партнер: ТАСС Генеральный медиа-партнер: Издательский дом Коммерсантъ Официальный информационный партнер: РИА Стандарты и качество Генеральный отраслевой информационный партнер: ИД «Панорама» При поддержке: Всероссийская организация качества (ВОК), Союз машиностроителей России, Союз потребителей России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Союзлегпром, Союз нефтегазопромышленников России, Союз животноводов России, РАЭК, АРПАТ, Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции («Станкоинструмент»), Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП), Стеклосоюз, ЛАС, Российский союз химиков, Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка, АКОРТ, АССАГРОС, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, РОСПиК, Союз авиапроизводителей России, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, Национальный союз зернопроизводителей, РАО «Бумпром», ОПЖТ, Союз виноградарей и виноделов России, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», Ассоциация заказчиков и поставщиков, ММБА.

Информационная поддержка: ТПП-информ, «Бизнес-журнал», исследовательский холдинг «РОМИР», газета «Промышленный еженедельник», телеканал «ПРО Бизнес», журнал «Отдых в России», журнал «Стратегия», журнал «Авиапанорама», журнал «Полимерные материалы», ИД «Русский врач», РИА АМИ, журнал «Все о мире строительства», журнал «Нефтегазовая вертикаль», журнал «Российские торговые марки», портал «The Dairynews», журнал «Время инноваций», журнал «ТСР», журнал «Нефтегаз», журнал «Эксперт», журнал «Уездъ», журнал «Регионы России», журнал «Сырье и упаковка для парфюмерии, косметики и бытовой химии», журнал «Строительная орбита», журнал «Индустрия», портал «MediaTimes», журнал «Региональная энергетика и энергосбережение», legport.ru, mashportal.ru, promrf.ru, agroday.ru, agro.ru, prohotel.ru, 100dorog.ru, zapoved.net, i-mash.ru, vvs-info.ru, tehnoomsk.ru. Контактная информация: Тел.: +7 (499) 947-05-48 e-mail: info@prioritetaward.ru Сайт Премии: http://prioritetaward.ru/