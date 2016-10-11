11.10.2016 Сложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии 14 октября 2016 года в Казани пройдет 13я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена "Сложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии". Место проведения – Республиканский клинический онкологический диспансер. Организаторы: МНИОИ им. П.А. Герцена, Республиканский клинический онкологический диспансер, Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

Это образовательный проект старейшего российского он­кологического учреждения «Московского научно-исследовательского онколо­гического института им. П.А. Герцена» - филиала «НМИРЦ» Минздрава РФ. Главной задачей проекта является привлечение внимания медицинской общественности к ряду проблем, существующих в этой области: · периоперационное обеспечение этой категории больных, предотвращение осложнений, связанных с наличием сопутствующих онкологическому процессу заболеваний · правовые аспекты назначения обезболивающих - повышение доступности наркотических анальгетиков · проблемы детской онкологии, создание и функционирование детских хосписов. Важной составляющей каждого мероприятия является разбор клинических случаев, включающий их подробный анализ и обмен опытом. На конференции будет сделан акцент на вопросах комфортности и безопасности анестезии, адекватности обезболивания во время и после операции, ранней реабилитации и сохранения достойного качества жизни. Серебряный спонсор конференции – компания ООО «Такеда Фармасьютикалс». Программные вопросы конференции: · Раннее послеоперационное восстановление. Возможности и перспективы в онкохирургии. · Анестезия и интенсивная терапия у онкологических больных высокого риска. · Боль и обезболивание в онкохирургии. Участие в конференции для врачей бесплатное. Официальный сайт – reonco.ru. На сайте открыта электронная регистрация. Контакты организаторов: По вопросам научной программы: Дмитрий Плешков, тел. +7 926 610 91 79 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript По вопросам участия: Ольга Салтыкова, тел. +7 916 378 83 37 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Подробности на сайте проекта: www.reonco.ru