 
     


Мероприятия
rssfeed
 

11.10.2016

Сложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии

 

14 октября 2016 года в Казани пройдет 13я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена "Сложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии". Место проведения – Республиканский клинический онкологический диспансер. Организаторы: МНИОИ им. П.А. Герцена, Республиканский клинический онкологический диспансер, Министерство здравоохранения Республики Татарстан.


 

Это образовательный проект старейшего российского он­кологического учреждения «Московского научно-исследовательского онколо­гического института им. П.А. Герцена» - филиала «НМИРЦ» Минздрава РФ.

 

Главной задачей проекта является привлечение внимания медицинской общественности к ряду проблем, существующих в этой области:

· периоперационное обеспечение этой категории больных, предотвращение осложнений, связанных с наличием сопутствующих онкологическому процессу заболеваний

· правовые аспекты назначения обезболивающих - повышение доступности наркотических анальгетиков

· проблемы детской онкологии, создание и функционирование детских хосписов.

Важной составляющей каждого мероприятия является разбор клинических случаев, включающий их подробный анализ и обмен опытом. На конференции будет сделан акцент на вопросах комфортности и безопасности анестезии, адекватности обезболивания во время и после операции, ранней реабилитации и сохранения достойного качества жизни. Серебряный спонсор конференции – компания ООО «Такеда Фармасьютикалс».

 

Программные вопросы конференции:

· Раннее послеоперационное восстановление. Возможности и перспективы в онкохирургии.

· Анестезия и интенсивная терапия у онкологических больных высокого риска.

· Боль и обезболивание в онкохирургии.

 

Участие в конференции для врачей бесплатное. Официальный сайт – reonco.ru. На сайте открыта электронная регистрация.

 

Контакты организаторов:

По вопросам научной программы:

Дмитрий Плешков, тел. +7 926 610 91 79 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

По вопросам участия:

Ольга Салтыкова, тел. +7 916 378 83 37 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

 

Подробности на сайте проекта:

www.reonco.ru

 

 
Рассылка
Важно

→ Фармакопейные статьи


→ Медицинские архивы на службе современного врача


→ Перечень медицинских технологий
ЭКД архив

 
Баннер
Баннер
Баннер
Информационные партнеры:
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
     
       
   

© 2001-2012, Все права защищены. ООО "Издательский дом "Русский врач".

г. Москва, ул. Усачева, д.11, стр. 1 "Г"

Перепечатка материалов запрещена. По общим вопросам обращаться на адрес info@rusvrach.ru

 

 
Рейтинг Medlog.ru MyMed Med Top 50 Медицинская доска объявлений. Каталог сайтов и досок объявлений.  Проверка сайта
   