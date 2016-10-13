13.10.2016

Продолжает работу Международная выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация».

На выставке представлен широкий ассортимент продукции: лекарственные средства, БАДы и витаминно-минеральные комплексы, настойки и экстракты, водные и спиртовые растворы, диетические продукты.





В первый день в рамках деловой программы выставки прошла конференция «Актуальные вопросы фармации», в которой приняли участие фармацевты, заведующие аптеками, специалисты отдела закупок аптечных сетей и медицинский персонал, отвечающий за оснащение медицинских учреждений. На конференции они смогли получить актуальную, достоверную и разноплановую информацию, необходимую для решения профессиональных задач. Конференция прошла при поддержке Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.

Выставка «Фармация» проходит в рамках Петербургского Международного Форума Здоровья. В 2016 году в форуме принимают участие более 100 компаний из 14 стран мира, которые демонстрируют медицинскую технику и оборудование, фармацевтические препараты, медицинские и оздоровительные услуги, биотехнологии и услуги в сфере эстетической медицины.

Участников и гостей форума на торжественной церемонии открытия приветствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Валерий Колабутин, директор НИИ детских инфекций ФМБА России Юрий Лобзин и представители организаторов – компаний «ПРИМЭКСПО», входящей в Группу компаний ITE, «Экспофорум-Интернэшнл» и «Mессе Дюссельдорф Москва».

Как отметила Ольга Казанская, сегодня в здравоохранение Санкт-Петербурга приходят современные технологии, повышается качество медицинских услуг, накоплен богатый опыт привлечения бизнес-компаний для решения государственных задач в этой сфере. «Каждый год форум собирает огромное количество специалистов: экспертов из отраслевых министерств и ведомств, ведущих ученых страны и Санкт-Петербурга, знаменитых клиницистов, практикующих врачей-терапевтов. Всем интересно – что произошло за год, какие появились новинки»», – подчеркнула вице-губернатор.

Выставка «Фармация» продолжит работу до 14 октября 2016 г. в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (павильон F).

Более подробную информацию о выставке и бесплатный электронный билет можно получить на сайте www.pharmaexpo.ru